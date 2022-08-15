Доллар ещё не по 100, а 80% ипотек берут с субсидиями. Инфляция, дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Доброе утро всем кроме рубля. И индекса Мосбиржи. И индекса облигаций. И всех, кто ждёт снижения цен на недвижимость. Смотрим, кто платит дивиденды, как дела с инфляцией, на новые IPO, а также пытаемся понять, кто те 20% отважных людей, берущих рыночную ипотеку под 22%. Читайте-обсуждайте, дамы и господа!

Доллар ещё не по 100

Доллар никак не может добраться до 100. Изменение: 95,00 → 95,81 руб. за доллар (курс ЦБ 94,87 → 96,06). Юань 13,44 → 13,46 (ЦБ 13,41 → 13,47).

Рубль продолжает слабеть, несмотря на рост нефти. Он даже пробивал 99, но это была временная акция. Ну а как иначе, ведь инфляции без девальвации не бывает.

Как инвестировать в валюте? Можно юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации взять. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Убрать перископ, снова на дно!

Индекс Мосбиржи снижается вторую неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 804 до 2 754. Начались новый дивгэпы, а экономика в целом не способствует позитиву. Вклады ж есть, не хотят люди профачить акции как ты свою бывшую.

Долларовый РТС упал с 931 до 903! Поддержка тут серьёзная, а уровень около 900 мне не просто нравится, а пипец как нравится (справка из дурки у меня есть, честно).

Квадроберы продолжают покупать акции. Или хомяки? Запутался уже, как теперь правильно? В общем, квадроберы (прастихоспаде) появились на бирже ещё до того, как это стало мейнстримом.

Дивиденды

Отсеклись: Татнефть, Новабев, Новатэк, Селигдар и Газпром нефть. Теперь жду, когда на счёт придут дивиденды Татнефти, Новатэка и ГПН, а впереди на данный момент почти ничего нового не объявлено. В октябре будут ММК, Алроса и Евротранс, а в ноябре Т-Банк объявился впервые за 4 года.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: АБЗ-1, Россети МР, Ульяновск, Алроса, Транспортная ЛК, Монополия, Мой самокат, Эталон, ГТМ, Мегафон, допка Аэрофьюэлз. Я поучаствовал в Монополии и Эталоне.

На очереди: Делимобиль, допсбор Монополии, ПСБ, Остров машин, Байсэл, Садко, РВижн, Дом РФ, ВсеИнструменты (от 1,4 млн), Акрон, Совкомбанк, МТС.

Индекс RGBI пробил психиатрическое дно: 100,16 → 99,93. Новый минимум с марта 2022. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, почти 17% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижимость не дешевеет, а спрос упал вдвое

Индекс MREDC снизился с 299к до 297к за метр. Но это ни о чём. Что там о себе думают эти прорабы, быть может спрос вырос? Вовсе нет.

Спрос на новостройки Москвы в третьем квартале упал вдвое. Влияние на спрос оказало и завершение IT-ипотеки в Москве, изменение условий по семейной программе, исчерпание лимитов в большинстве банков по льготным программам и повышение первого взноса до 50% на этом фоне.

Как прорабы поддерживают спрос?

Стали активнее проводить акции, давать скидки и рассрочки, предлагать свои субсидированные программы со сниженными ставками, увеличиваются варианты рассрочек.

Лишь 20% сделок — по рыночным условиям

Сейчас 80% сделок субсидируются и приходится на семейную ипотеку, субсидированные и траншевые кредиты, различные варианты рассрочки (беспроцентной и предоставляемой на длительный срок, с возможностью трансформации в ипотеку по его истечении). Пятая часть покупок на рынке новостроек сегодня совершается с помощью рыночных кредитов (кто вы, отважные храбрецы? Ждёте ключ 25%?) или посредством стопроцентной оплаты.

Крипта

Биткоин продолжает то расти, то падать. Мой криптопортфель чуть вырос с 1460 до 1480 долларов.

Криптоэксперты ждут биткоин по 50к или по 70к. Было бы хорошо, но лучше по 40к.

Новости-айпиовости

Сразу два IPO в октябре, оба с допэмиссией и cash-in! Сначала Озон Фармацевтика, фарма из Самарской области со своими дженериками. На первый взгляд, история довольно интересная. Хотят привлечь до 3,5 млрд. Дивдоходность 2–3%. Сбор заявок до 16 октября, разбор будет завтра.

Ламбумиз тоже озвучил планы выйти в октябре. Ранее уже слышали про них, ждём оценку. Это производитель пакетов для молока. Пока как-то не успел впечатлиться, будем посмотреть.

Годовая инфляция ниже 9%

В сентябре рост потребительских цен в России ускорился до 0,48% после 0,2% в августе и 1,14% в июле. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце уменьшилась до 8,63% с 9,05% по итогам августа и 9,13% — июля. За январь – сентябрь 2024 потребительские цены выросли на 5,78%. Эльвира Сахипзадовна, какой план?

Что ещё?

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Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом, у кого что продалось ещё? У меня Финекс немного.

Индийская рупия на истлоях

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