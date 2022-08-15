Каждый второй россиянин не готов к непредвиденным расходам (к предвиденным тоже не готов)

Довольно неожиданные лично для меня результаты исследования о формировании финансовой подушки безопасности, которые показывают, что более половины россиян её формируют на непредвиденный случай, а 3% сберегают более половины доходов. Но не всё так круто, потому что многие граждане дербанят подушку на покупку одежды или новенький айфон.

Посмотрим внимательнее на результаты исследования. Исследование провели Работа.ру, Подработка и СберСтрахование. Пацаны ваще ребята, молодцы, что проводят исследования, спасибо им.

59% людей формируют финансовую подушку безопасности

Не только лишь все умеют смотреть в завтрашний день, так что 59% — очень хороший показатель. В данное время у людей, как видим, есть возможность что-то откладывать. 41% живёт на широкую ногу, ну или просто сводит концы с концами, так что в этом занятии замечен не был.

53% заявили, что обладают накоплениями на непредвиденный случай, значит 6% формируют, но пока что не сформировали (или уже всё потратили). К нежданчикам готовы. А нежданчик может произойти в любой момент. И вот примерно половина россиян будет к нему совершенно не готова.

Кстати, по результатам предыдущего исследования 65% населения не смогут прожить без работы больше 2 месяцев, так что подушка безопасности у людей не у всех достаточная.

Сколько откладывают?

Если вспоминать про базовые принципы финансовой грамотности, то чаще всего эксперты рекомендуют откладывать от 10% доходов. По тем же принципам финансовая подушка должна обеспечивать человеку от 3 (маловато будет) до 6 (нормально) месяцев жизни в привычном ритме с привычными тратами. 3% откладывают более половины доходов, есть среди нас такие? Тогда лучше не привлекайте к себе лишнее внимание;)

Откладывают:

около 10% денег — 28% людей

11–24% денег — 21% людей

25–50% денег — 7% людей

более 50% денег — 3% людей

нисколько — 41% людей

Полагаю, что тут всё коррелирует с доходами, хотя и амбассадоры экстрим-F.I.R.E. тоже наверняка присутствуют. При медианной зарплате в районе 52 000 рублей сложно откладывать половину.

Что по непредвиденным расходам?

Ну и вернёмся к подушке безопасности. Как показало исследование, народ готов дербанить её не только на непредвиденные расходы, но и вообще на вообще что угодно.

87% респондентов заявили, что с непредвиденными расходами в принципе сталкиваются, лишь 13% предвидят вообще всё:

45% людей — иногда

25% людей — часто

17% людей — очень часто

13% людей — не сталкиваются

А вот в категории непредвиденных трат люди добавили очень много всего интересного. Кроме таких категорий как здоровье, в непредвиденные расходы люди могут смело заносить покупку телефонов, подарки друзьям, отпуска и даже коммунальные услуги — интересно, они для них каждый месяц непредвиденные?

Основные причины непредвиденных трат (множественный выбор):

72% людей — медицина

33% людей — одежда и обувь

28% людей — авторемонт

26% людей — покупка бытовой техники

21% людей — подарки

21% людей — ремонт жилья

15% людей — развлечения

14% людей — штрафы

14% людей — коммунальные платежи

12% людей — путешествия

9% людей — обучающие курсы

Такие вот дела. Кто-то неожиданно для себя получает штрафы, кому-то неожиданно приходится развлечься, а кто-то внезапно решает обучиться чему-то новому (инфоцыган, видимо, ещё не всех прикрыли), да и насчёт неожиданных путешествий тоже интересно. Можно ведь просто поехать кукухой.

Кажется, что люди не только к непредвиденным тратам не готовы, но и к предвиденным. В любом случае, неожиданные расходы случаются у подавляющего большинства, а подушка безопасности есть лишь у половины, что не есть хорошо.

А вы как, уважаемые котлетеры и туземунщики? На что непредвиденно тратите?

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