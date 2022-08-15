Топ-10 способов разбогатеть

Все мы привыкли к мыслям о том, что было бы неплохо разбогатеть (кроме тех, кто уже разбогател). А при жёсткой ДКП и в условиях серьёзной неопределённости такие мысли возникают у людей всё чаще. Ведь именно богатство может помочь в сложной ситуации и защитить от бедности. Есть несколько способов, как это сделать. Возможно, вы сможете добавить ещё.

Герман Греф считает не только блогеров никчёмными, но и медианную зарплату по стране до НДФЛ через зарплатный Сбер Индекс. Она равняется 60 000 рублей (52 000 после НДФЛ). Это подтверждает предположение, что думают о том, как разбогатеть, десятки процентов россиян.

Чтобы разбогатеть, в первую очередь нужно оцифровать свои желания: количество богатства и дедлайн, когда это должно произойти. Без этого не получится выстроить трек богатения. Например: 1 млн долларов в течение трёх лет. Это, например, в среднем 27 777 долларов в месяц. Ковыряя цифры, можно предположить, насколько желания реалистичны, сравнивать их стоит с текущими возможностями.

А чтобы разбогатеть, нужно всего лишь воспользоваться одним или нескольким из следующих способов.

1. Подняться по карьерной лестнице

Стремитесь к карьерному росту, обучайтесь, осваивайте новые навыки и становитесь экспертом в своей сфере. Чем выше вы находитесь на карьерной лестнице, тем больше вы зарабатываете, а опыт и репутация могут открывать двери к высоким доходам и премиям.

Образование, полученные навыки и знания могут серьёзно повысить доход. Сегодня востребованы многие профессии, приносящие высокий доход и позволяющие достичь финансовых целей быстрее.

2. Собственный бизнес

Создание и развитие бизнеса открывает перспективы для роста капитала. Сектор может быть любым. Успешный бизнес способен приносить значительно больше, чем наёмная работа. Неуспешный может привести к разорению.

3. Удачно выйти замуж или жениться

Исторически брак с состоятельным человеком был и остаётся одним из путей к финансовому благополучию. Если чувства взаимны и союз приносит обоим партнёрам счастье, то это может быть не только способом, но и основой для счастливой жизни. Для этого нужно всего лишь найти партнёра статусом выше собственного на несколько ступеней.

4. Выиграть в лотерею

Хотя вероятность выиграть крупный приз в лотерею очень мала (миллионные доли процента), шанс всё-таки существует.

5. Найти клад или сокровища

Очень редкий, но реальный способ разбогатеть! Некоторые люди целенаправленно ищут старинные монеты, артефакты или клад, используя металлодетекторы или купленные на Авито карты сокровищ.

6. Придумать и продать интересную бизнес-идею

Иногда идея стоит гораздо больше, чем её реализация. Если у вас есть оригинальная идея для бизнеса, вы можете предложить её инвесторам или крупным компаниям за определённую сумму или долю. Если такой идеи пока ещё нет, можно погуглить.

Запрещены в РФ

7. Стать топ-блогером или селебрити

Личные бренды и блоги в YouTube, TikTok, Instagram (запрещен в РФ), Telegram и даже, прастихоспаде, в ВК или Одноклассниках могут стать источниками дохода от рекламы и сотрудничества с брендами. Блогеры-миллионники очень богатые. Но стать звездой можно не только через блог (через что ещё, эксперты, подсказывайте). Можно стать топовым певцом, актёром.

8. Написать книгу-бестселлер или ПО

Книги, особенно если они становятся популярными, могут приносить стабильный доход за счёт роялти. Нет ничего сложного в том, чтобы написать нового Гарри Поттера или Властелина колец, но это не точно. Программист вместо книги может написать код.

9. Получить наследство

Самый простой путь к богатению, но не самый управляемый.

10. Участие в высокодоходных, но рискованных инвестициях (например, криптовалюты или стартапы)

Вложения в криптовалюты или другие волатильные активы могут привести к высокой доходности за короткий срок, но это рискованный способ. При активной торговле можно быстро и неизбежно разбогатеть отрицательно. При пассивной торговле тоже можно, но не так быстро.

Инвестирование в стартапы на ранних стадиях тоже может принести огромные прибыли, если проект окажется успешным. Кстати, кто-то может вспомнить какой-то стартап, которому 5 лет назад нужны были твои гроши, а сейчас он стоит миллиарды денег?

А как же инвестиции?

Разбогатеть через инвестиции, вероятно, можно, и такие примеры даже есть (тот же Баффет). Но если говорить откровенно, то я считаю, что это способ умножения капитала в долгосрочной перспективе, он лишь дополнит предыдущие 10 пунктов, а не заменит их.

Как видите, есть множество способов разбогатеть, и я уверен, что вы сможете в комментариях предложить ещё. Какие способы разбогатеть и success-stories знаете?

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