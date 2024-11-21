95,1% российских семей не хватает денег на все. Хватает только на ой все

У нас тут новости не из параллельной вселенной. Как посчитали в РИА по данным Росстата, число российских семей, которым хватает на всё, составляет целых 4,9%. Нетрудно посчитать, что семей, которым не хватает на всё, 95,1%.

Любопытно также то, что 4,9% — это исторический рекорд. Ещё в первом квартале 2024 таких семей было 3,9%, а теперь их на процент больше! Год назад их было 3,4%.

Возможно, это связано с тем, что подписан закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Но это не точно.

Всё — это всё или вообще всё?

Это не только лишь всё, но и квартира, автомобиль или дача. А если кому-то хватает только лишь на всё кроме тачки, жилья или загородной резиденции, то таких семей в России 37,4%. Рост на 0,3% с начала года.

В то же время тех, у кого возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на процентный пункт — 47,6 процента. А тех, кому денег хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было 10 процентов (против 10,8 процента за аналогичный период прошлого года) — это минимальное значение с начала 2016 года.

Только каждая третья семья может позволить себе…

…аааавтомобиль!

При этом не осталось семей, которым не хватает денег на еду. По последним данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов россиян составил 9,6 процента в годовом выражении.

Кстати, позволить себе автомобиль в кредит не так уж и сложно. Если запросы скромные и достаточно автомобиля стоимостью 2 млн рублей, ежемесячный платёж всего лишь около 50 тысяч. Без учёта страховок, бензина и обслуживания. Так что даже с доходом 100 000 в месяц такой автокредит вполне могут одобрить и даже выдать. Можно будет с друзьями в гараже (а это место силы мужика) тусить, а на выходные ездить на дачу.

Про недвижимость в принципе всё предельно понятно. Если взять 10 млн рублей, то ежемесячный платёж будет 239 тысяч (а ведь ещё нужен первоначальный взнос процентов от тридцати). По льготной программе — в 4 раза дешевле, только первоначальный взнос 50%.

Ну как-то так.

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