Пенсионный криптофонд. Месяц 19

Продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Ежемесячно пополняю портфель на небольшую сумму. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за ноябрь. Девятнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 ноября:

Эквивалент в BTC: 0,02292511

Эквивалент в RUB: 153 400 ₽

Эквивалент в USD: 1 579 $

Пополнил на 5 000 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 238 000. Если крипта будет падать, можно будет увеличить пополнения, но пока не очень падает.

Читал криптоэкспертов, они все голосовали за Трампа, который в ближайшие четыре года будет вместе с ними лететь на Луну. А какие-то чилящие криптаны запустили монету с чилгаем. Совсем уже криптокукухой поехали.

Биткоин, доге, эфир и все прочие монеты подорожали. Соответственно, подорожал и мой портфель. А если смотреть в рублях, то он подорожал также за счёт укрепления доллара.

Стало на 1 декабря:

Эквивалент в BTC: 0,02447724

Эквивалент в RUB: 153 400 + 5 000 (пополнение) + 95 500 (рост) = 253 900 ₽

Эквивалент в USD: 1 579 + 50 (пополнение) + 731 (рост) = 2 360 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02447724

Эквивалент в RUB: 92 820 → 253 900 ₽ (+161 080 ₽ или +173,54%)

Эквивалент в USD: 1 041 → 2 360 $ (+1 319 $ или +126,70%)

Настоящее Трамп-ралли

Биткоин почти по 100к, покупать по таким ценам рука не поднимается, поэтому пока коплю USDT и покупаю немного альтов.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Значительную поддержку стоимости криптовалют в четвёртом квартале 2024 года оказали выборы президента США и обещания избранным президентом введения мягкого регулирования рынка криптовалют, поддержки индустрии майнинга и создания стратегического национального резерва в биткоинах.

Ожидаемая поддержка крипты со стороны руководства США может дополнительно усилить интерес глобальных инвесторов к крипторынку.

Криптопутешествие продолжается. Уже более 2,3 тысяч грязных зелёных криптобумажек. Это новый рекорд, а значит, что криптоостров становится всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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