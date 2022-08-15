Кто может выйти на IPO в 2025 году

Могут ли быть интересными IPO при высокой ключевой ставке? Да, если это дивидендная нефтехимическая компания или крутая айтишка. И то не факт. Свой интерес в ★ обозначил, но скорее это интерес к тому, чтобы следить, а не чтобы прям точно участвовать. Принять решение участвовать или не участвовать можно только зная параметры.
Сначала посмотрим на тех, кто хоть как-то обозначил ориентиры по срокам.
СИБУР
Один из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России, специализируется на переработке природного газа и нефти, производит пластиковые и синтетические материалы. Такие крупные компании всегда интересны.
Отрасль: Нефтехимия
Сроки: 2025
Интерес: ★★★★★
Sokolov
Российский производитель и продавец ювелирных украшений. Пару лет назад появился на долговом рынке, но с тех пор пристально не смотрел.
Отрасль: Ювелирная
Сроки: 2025
Интерес: ★★☆☆☆
Джетленд
Краудлендинговая платформа для малого бизнеса любого качества.
Отрасль: Краудлендинг
Сроки: 2025
Интерес: ★☆☆☆☆
РТК-ЦОД
Оператор дата-центров, предоставляющий услуги по размещению серверов и вычислительных мощностей. Дочка Ростелекома.
Отрасль: Телеком/ИТ
Сроки: 2025
Интерес: ★★★★☆
Skyeng
Ведущая онлайн-школа английского языка в России. Самая тёмная лошадка для меня.
Отрасль: Онлайн-образование
Сроки: 2025
Интерес: ★★★☆☆
Selectel
Один из крупнейших российских провайдеров облачных и дата-центровых услуг для корпоративных клиентов. Уважаемый эмитент по бондам.
Отрасль: Телеком
Сроки: 2025
Интерес: ★★★★☆
Cosmos Hotel Group
Компания АФК Системы, владеющая и управляющая сетью гостиниц в России.
Отрасль: Гостиницы
Сроки: 2025
Интерес: ★★★☆☆
Рольф
Один из крупнейших автомобильных ритейлеров в России. Корпоративное управление вызывает вопросы.
Отрасль: Торговля
Сроки: 2025
Интерес: ★☆☆☆☆
Дочки Софтлайна
Дочерние компании Софтлайн предоставляют решения в области IT-консалтинга и технологий, включая облачные и сетевые решения для бизнеса. Интересно.
Отрасль: ИТ
Сроки: 2025
Интерес: ★★★★☆
VK Tech
Айтишница ВК создаёт решения для корпоративных клиентов, включая разработку ПО и услуги в области интернета вещей. IT нравится, ВК не очень.
Отрасль: ИТ
Сроки: 2П25
Интерес: ★★★☆☆
Вымпелком
Один из крупнейших российских операторов мобильной связи и интернета, у него есть Билайн (а я пользуюсь Мегафоном и МТС).
Отрасль: Телеком
Сроки: 2026
Интерес: ★★★★☆
И остаются ещё те компании, которые вообще никак не сориентировали по срокам.
ГК Солар
Компания занимается разработкой и внедрением ПО для различных отраслей, включая финансы и энергетику.
Отрасль: ИТ
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★☆☆
Биннофарм
Российский производитель фармацевтической продукции. Из АФК Системы.
Отрасль: Фарма
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★☆☆
Медси
Сеть клиник АФК Системы давно уже вынашивает планы по IPO, и есть вероятность, что оно всё же произойдёт. Это IPO обсуждается с 2014 года, ну вы поняли. Как и во всех АФК-шных IPO, участие в нём будет попыткой переиграть Систему.
Отрасль: Медицина
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★★☆
Степь
Агрохолдинг АФК Системы Степь входит в топ-5 в своей категории, хорошо работает и зарабатывает. Опять же, это игры с АФК.
Отрасль: Сельское хозяйство
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★☆☆
КИФА
Платформа цифровой b2b-торговли между РФ и CN, у которой уже не получилось провести IPO. Вероятно, снова не получится.
Отрасль: Торговля
Сроки: Не определены
Интерес: ★☆☆☆☆
IDF Eurasia
Финансовая группа, предоставляющая решения в области инвестиций, кредитования и других финансовых услуг на рынках СНГ.
Отрасль: Финансы
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★★☆
Papillon
Компания занимается разработкой ПО в области защиты информации и кибербезопасности.
Отрасль: ИТ
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★★★
Аквариус
IT-компания, предлагающая решения для автоматизации бизнес-процессов и создания корпоративных систем.
Отрасль: ИТ
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★☆☆
IBS
Один из ведущих российских разработчиков и интеграторов в области IT-услуг для крупных компаний.
Отрасль: ИТ
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★★★
ИКС Холдинг
Холдинг, предоставляющий IT-услуги и решения для бизнеса, включая облачные технологии и консалтинг.
Отрасль: ИТ
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★★★
Sunlight
Один из крупнейших российских ритейлеров в сфере ювелирных изделий, включает в себя сеть магазинов и онлайн-продаж. Тоже на долговом рынке знакомы.
Отрасль: Ювелирная
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★☆☆
РЕСО-Лизинг
Компания, предлагающая услуги лизинга для частных и юридических лиц, а также решения для финансового обеспечения бизнеса.
Отрасль: Финансы
Сроки: Не определены
Интерес: ★★★★☆
Лично мне интересны больше всего СИБУР и ИКС-Холдинг, но понаблюдать можно будет за всеми. Только вот не особо верится, что все эти IPO состоятся. Всегда стоит помнить, что не только лишь все могут удачно поучаствовать в IPO, а некоторые компании после IPO становятся всё более и более мемными. Вам вот IPO каких компаний интересны, IPO-котлетеры и туземунщики?
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