Кто может выйти на IPO в 2025 году

Где взять денег? В трёх весёлых буквах! В 2025 и 2026 годах планируется выход на биржу целого ряда крупных компаний, представляющих различные отрасли экономики, от нефтехимии и телекоммуникаций до фармацевтики и онлайн-образования. Посмотрим, кого ждать, а кого лучше даже и не ждать.

Могут ли быть интересными IPO при высокой ключевой ставке? Да, если это дивидендная нефтехимическая компания или крутая айтишка. И то не факт. Свой интерес в ★ обозначил, но скорее это интерес к тому, чтобы следить, а не чтобы прям точно участвовать. Принять решение участвовать или не участвовать можно только зная параметры.

Сначала посмотрим на тех, кто хоть как-то обозначил ориентиры по срокам.

СИБУР

Один из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России, специализируется на переработке природного газа и нефти, производит пластиковые и синтетические материалы. Такие крупные компании всегда интересны.

Отрасль: Нефтехимия

Сроки: 2025

Интерес: ★★★★★

Sokolov

Российский производитель и продавец ювелирных украшений. Пару лет назад появился на долговом рынке, но с тех пор пристально не смотрел.

Отрасль: Ювелирная

Сроки: 2025

Интерес: ★★☆☆☆

Джетленд

Краудлендинговая платформа для малого бизнеса любого качества.

Отрасль: Краудлендинг

Сроки: 2025

Интерес: ★☆☆☆☆

РТК-ЦОД

Оператор дата-центров, предоставляющий услуги по размещению серверов и вычислительных мощностей. Дочка Ростелекома.

Отрасль: Телеком/ИТ

Сроки: 2025

Интерес: ★★★★☆

Skyeng

Ведущая онлайн-школа английского языка в России. Самая тёмная лошадка для меня.

Отрасль: Онлайн-образование

Сроки: 2025

Интерес: ★★★☆☆

Selectel

Один из крупнейших российских провайдеров облачных и дата-центровых услуг для корпоративных клиентов. Уважаемый эмитент по бондам.

Отрасль: Телеком

Сроки: 2025

Интерес: ★★★★☆

Cosmos Hotel Group

Компания АФК Системы, владеющая и управляющая сетью гостиниц в России.

Отрасль: Гостиницы

Сроки: 2025

Интерес: ★★★☆☆

Рольф

Один из крупнейших автомобильных ритейлеров в России. Корпоративное управление вызывает вопросы.

Отрасль: Торговля

Сроки: 2025

Интерес: ★☆☆☆☆

Дочки Софтлайна

Дочерние компании Софтлайн предоставляют решения в области IT-консалтинга и технологий, включая облачные и сетевые решения для бизнеса. Интересно.

Отрасль: ИТ

Сроки: 2025

Интерес: ★★★★☆

VK Tech

Айтишница ВК создаёт решения для корпоративных клиентов, включая разработку ПО и услуги в области интернета вещей. IT нравится, ВК не очень.

Отрасль: ИТ

Сроки: 2П25

Интерес: ★★★☆☆

Вымпелком

Один из крупнейших российских операторов мобильной связи и интернета, у него есть Билайн (а я пользуюсь Мегафоном и МТС).

Отрасль: Телеком

Сроки: 2026

Интерес: ★★★★☆

И остаются ещё те компании, которые вообще никак не сориентировали по срокам.

ГК Солар

Компания занимается разработкой и внедрением ПО для различных отраслей, включая финансы и энергетику.

Отрасль: ИТ

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★☆☆

Биннофарм

Российский производитель фармацевтической продукции. Из АФК Системы.

Отрасль: Фарма

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★☆☆

Медси

Сеть клиник АФК Системы давно уже вынашивает планы по IPO, и есть вероятность, что оно всё же произойдёт. Это IPO обсуждается с 2014 года, ну вы поняли. Как и во всех АФК-шных IPO, участие в нём будет попыткой переиграть Систему.

Отрасль: Медицина

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★★☆

Степь

Агрохолдинг АФК Системы Степь входит в топ-5 в своей категории, хорошо работает и зарабатывает. Опять же, это игры с АФК.

Отрасль: Сельское хозяйство

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★☆☆

КИФА

Платформа цифровой b2b-торговли между РФ и CN, у которой уже не получилось провести IPO. Вероятно, снова не получится.

Отрасль: Торговля

Сроки: Не определены

Интерес: ★☆☆☆☆

IDF Eurasia

Финансовая группа, предоставляющая решения в области инвестиций, кредитования и других финансовых услуг на рынках СНГ.

Отрасль: Финансы

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★★☆

Papillon

Компания занимается разработкой ПО в области защиты информации и кибербезопасности.

Отрасль: ИТ

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★★★

Аквариус

IT-компания, предлагающая решения для автоматизации бизнес-процессов и создания корпоративных систем.

Отрасль: ИТ

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★☆☆

IBS

Один из ведущих российских разработчиков и интеграторов в области IT-услуг для крупных компаний.

Отрасль: ИТ

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★★★

ИКС Холдинг

Холдинг, предоставляющий IT-услуги и решения для бизнеса, включая облачные технологии и консалтинг.

Отрасль: ИТ

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★★★

Sunlight

Один из крупнейших российских ритейлеров в сфере ювелирных изделий, включает в себя сеть магазинов и онлайн-продаж. Тоже на долговом рынке знакомы.

Отрасль: Ювелирная

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★☆☆

РЕСО-Лизинг

Компания, предлагающая услуги лизинга для частных и юридических лиц, а также решения для финансового обеспечения бизнеса.

Отрасль: Финансы

Сроки: Не определены

Интерес: ★★★★☆

Лично мне интересны больше всего СИБУР и ИКС-Холдинг, но понаблюдать можно будет за всеми. Только вот не особо верится, что все эти IPO состоятся. Всегда стоит помнить, что не только лишь все могут удачно поучаствовать в IPO, а некоторые компании после IPO становятся всё более и более мемными. Вам вот IPO каких компаний интересны, IPO-котлетеры и туземунщики?

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