Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест

Представьте, что вы Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. А теперь срочно выбросьте эту мысль из своей голову. Почему ЦБ не дал ключ на 23, несмотря на рост инфляции? Как долго продлится туземун в акциях? Почему крипта решила упасть, а недвижимость — нет? Включаем гирлянду, устраиваемся поудобнее и го читать дайджест.

Итак, что же произошло за неделю?

Предновогодний рубль

Рубль традиционно укрепляется перед новым годом. Изменение: 104,49 → 102,99 руб. за доллар (курс ЦБ 103,43 → 102,34). Юань 13,86 → 13,96 (ЦБ 14,00 → 13,98). Но после нового года с новыми силами может продолжить путь вниз.

Туземун в акциях

Сохранение ключа на уровне 21% сотворило туземун, ведь ждали 23%. Итоговое изменение IMOEX с 2 485 до 2 638. А ведь на ожидании ужесточения ДКП падал и до невероятных 2 370. Акции продолжают находиться под давлением, так что о долгосрочном туземуне говорить рано.

Долларовый РТС тоже всплыл с 756 до 812, пройдя по пути 725! Всё равно очень низко и дёшево.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись ХХ, Лукойл, SFI, ФосАгро, Ренессанс, Северсталь и ММЦБ. Ожидаем эсэмэски о поступлении на счета, лично я жду от Лукойла, Северстали и ФосАгро.

На следующей неделе Наука, Лензолото и Озон Фарма. А самое интересное только в январе: Татнефть, Магнит и особенно Роснефть.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: ТГК-14, Энерготехсервис, Томская, Россети, ИНК-Капитал. Не участвовал нигде.

На очереди: Новые технологии, Магнит, Позитив, Кокс, Воксис и другие. Буду участвовать в Магните и Позитиве.

RGBI подрос: 98,60 → 102,50. Не так сильно, как IMOEX, но немного позитива облигационерам добавило сохранение ключа.

Недвижка снова не дешевеет

Индекс MREDC вырос с 299к до 300к за метр. Интересно, что будет дальше, ведь скоро отменят лимиты по семейной ипотеке, а также расширят её на вторичку.

Спрос на недвижку в 2025 году будет ниже на 20%, но цены будут расти

Так говорят эксперты, поясняя, что без массовых льгот на высоких ставках рынку некуда расти. Но с 1 января должен заработать ипотечный стандарт, который ставит под запрет популярные ипотечные схемы от застройщика, приводящие к завышению стоимости квартиры. Ничего страшного, они ребята креативные, придумают что-то новое.

По итогам 2024 года цены на новостройки выросли в среднем на 8,7%, что примерно соответствует инфляции. В следующем году эксперты ждут такой же рост цен на новостройки, несмотря на прогнозируемое снижение продаж.

Биткоин не смог закрепиться выше 100к

Биткоин карабкался дерзко и уверенно, и даже доходил до 108к, установив новый истхай, но в итоге не смог удержаться и откатился перед рождеством ниже 100к. Мой криптопортфель снизился с 2550 до 2310. Эфир свалился ещё сильнее.

Начиная с сентября долгосрочные инвесторы биткоина сократили свои запасы главной криптовалюты примерно на 1 млн BTC. А 19 декабря была зафиксирована четвёртая по величине однодневная распродажа, размером 70000 BTC (примерно $6,5 млрд). Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл не поддержал идею создания национального резерва в биткоине, которую активно продвигает Трамп.

Инфляция не падает, но ключ не повысили

Недельная инфляция составила 0,35% после 0,48% неделей ранее. С начала месяца рост цен составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Годовая инфляция ускорилась до 9,50%. Сильнее всего снова подорожали огурцы — на 10,1%. Но мы-то знаем, что сильнее всего подорожала икра, потому что скоро новый год.

Но ключевую ставку щедрый ЦБ не поднял. Потому что не может ключевая ставка победить инфляцию, очевидно, ЦБ сменил цель. По заявлению Набиуллиной, корпоративное кредитование замедлилось, но не схлопнулось. Потребительское почти схлопнулось. А инфляция будет снижаться (точно-точно). Короче, ставка наконец-то работает, повышать её рано, но если будет нужно, поднимут. Цель в 4% не отменяется.

Что ещё?

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