С наступающим! Ралли Деда Мороза. Крипта и недвижка падают. Инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест

Я вас, во-первых, приветствую, а во-вторых, поздравляю с наступающим. Год подходит к концу, и Дед Мороз подарил нам предновогоднее ралли. Растёт не только инфляция, но и акции с облигациями. Доллар выше 100, дешевеют биткоин с недвижкой — это ли не то, чего все ждали?

Вспоминаем, все ли подарочки купили, выбираем оливье или селёдку под шубой и читаем последний в этому году дайджест!

Предновогодний рубль

Рубль колбасит перед Новым годом, ещё и новая методика расчёта курса ЦБ. Изменение: 102,99 → 105,74 руб. за доллар (курс ЦБ 102,34 → 101,67). Юань 13,96 → 13,67 (ЦБ 13,98 → 13,42). Ждём после праздников рост валют, а пока не понимаем, что они там как считают.

Ралли Деда Мороза

Дедушка Мороз продолжает раздавать подарки. Итоговое изменение IMOEX с 2 638 до 2 786. Ещё и дивиденды пришли под ёлочку, так что рынку есть, чем подпитаться.

Долларовый РТС вырос с 812 до 863! В долларах наш индекс продолжает лежать на дне, но уже лишь одной ластой.

Оливье VS селёдка под шубой

Россияне на Новый год будут уминать оливье, селёдку под шубой и крабовый салат. Оливье будут лопать 83% опрошенных россиян. Селёдка под шубой порадует 74% сограждан. Крабовый салат замыкает тройку — съедят 50%. Мимоза с винегретом в пролёте.

🍽 А вы что предпочитаете? Оливье или селёдку под шубой? Лично я за оливье с красной икрой, а окрошку люблю на квасе.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись Озон фарма и Лензолото. Добрались до счетов дивиденды Лукойла, Северстали и других компаний. Теперь ждём январь, там ждём Татнефть, Магнит и особенно Роснефть. Магнит только не закоммитил дивы, собрание не собралось. А вот Астра переписала дивполитику, теперь дивиденды будут реже и меньше раза так в два.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Новые технологии, Кокс, Позитив, Миррико, РЕСО Лизинг, Икс 5, Воксис, АПРИ, ВТБ Факторинг, Совкомбанк лизинг, Совкомбанк факторинг. Норм для конца года. Я поучаствовал в Позитиве. У АПРИ там какой-то безумный купон, совсем дела плохи.

На очереди: пока никого.

RGBI подрос: 102,50 → 106,70. Слишком уж позитивно рынок оценил сохранение ключа при растущей инфляции. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 16,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка… подешевела?

Индекс MREDC упал с 300к до 295к за метр. Это что, средняя ставка в 29% делает своё дело? Или какие-то рождественские скидки? Впрочем, о существенном снижении речи пока не идёт.

Какой первоначальный взнос нужен, чтобы дали ипотеку?

Эксперты посчитали, что с учётом средних зарплат и средних цен под 29% ипотеку на всю стоимость квартиры дадут далеко не всем. Впрочем, не нужно быть экспертом, чтобы это понимать.

Чтобы в мегаполисе купить в кредит в новостройке хотя бы однокомнатную квартиру, придётся накопить от 53,7% до 77,4% от стоимости жилья, подсчитали в РБК-Недвижимости. Иначе откажут, так как ежемесячный платёж будет безумным. Пока накопишь, может быть, и ставочки уже снизятся, хотя бы до 28%.

Биткоин штурмует в обратном направлении

Если не можешь закрепиться выше 100, падай ниже 90. Нет, пока ниже 90 биток не упал, но пробует снизиться. Мой криптопортфель снизился с 2310 до 2270. Эфир свалился ещё сильнее.

Коррекция после Трамп-ралли продолжается. Если нам повезёт, то биткоин упадёт сильнее, и можно будет купить его подешевле.

Инфляция продолжает разгоняться

Недельная инфляция составила 0,33% после 0,35% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Годовая инфляция ускорилась до 9,58%.

Сильнее всего снова подорожали огурцы — на 8,3%. Ещё очень сильно подорожало отсутствие новогоднего настроения. Ещё бы, нельзя сопротивляться праздничкам.

Высокая ключевая ставка продолжает разгонять цены, компании переносят издержки на потребителей.

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