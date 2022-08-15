Похмельный рубль, дешевеющая недвижимость, конец ралли Деда Мороза. Ипотечный стандарт, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Недвижка встретила его снижением, рубль ослаблением, а биткоин ростом. Биржа отдыхала и набиралась сил, а девелоперы думали, что теперь делать с новым ипотечным стандартом.

Я доел всю икру, которую закупил на Новый год, и подготовил для вас дайджест, самое время его почитать, го!

Похмельный рубль

Рубль встретил Новый год и пустился во все тяжкие. Изменение: 105,74 → 110,49 руб. за доллар (курс ЦБ 101,67 → 101,67). Юань 13,67 → 13,79 (ЦБ 13,42 → 13,42). ЦБ чилит и не меняет прошлогодний курс. Ждём с нетерпением. Рублю слабеть предначертано судьбой.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Конец ралли Деда Мороза

Дед Мороз раздал подарки и срулил в Великий Устюг. Из двух торговых дней недели один был ещё в прошлом году, плюсовой. Второй — уже в этом году, откатный. Итоговое изменение IMOEX с 2 768 до 2 828. Пока достаточно, можно обратно вниз.Магия сохранения ключа не вечная.

Долларовый РТС вырос с 863 до 876! Ну это ещё по старому курсу, посмотрим при новом.

Российский рынок акций по итогам 2024 года снизился почти на 7%. Пружина сжалась. Возможно, в 2025 году она адово разожмётся (или нет).

Дивиденды

Временно не богатеем, но скоро будем. На очереди Татнефть, Диасофт, Новошип, Роснефть и другие фанаты новогодних подарков. Новостей новых пока нет, хотя хотелось бы понять, что по дивидендам Магнита, будут ли они, сколько и когда.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. Но желающие пока не очнулись после новогодних корпоративов.

Разместились/собрали заявки: никто.

На очереди: пока никого.

RGBI почти не изменился: 106,70 → 106,55. За предыдущие две недели рынок и так уже заложил позитив по ДКП. Но будет ли он? Ближайшее заседание в феврале, тогда и будет понятно.

Недвижка опять… подешевела?

Индекс MREDC снизился с 295к до 294к за метр. Цены вернулись к сентябрьским, прорабы срочно ищут новые способы поднять цены.

Новый ипотечный стандарт с 1 января

С 1 января 2025 года под запрет попала ипотека с субсидированной ставкой, которая приводит к завышению цены квартиры, ипотека с аккредитивом и кэшбэком. Банки и застройщики начали искать новые схемы.

Но не думаю, что субсидированные схематозы исчезнут. К примеру, при покупке за нал, дают скидку 25%. Смело считайте, что в 33% как раз и заложена наценка для схемной субсидированной ипотеки.

Биткоин опять растёт

Биткоин продолжает ходить по коридору 90–100. На этой неделе рос, на следующей будет либо расти, либо падать. Мой криптопортфель вырос с 2270 до 2410. Также я добавил 50 USDT, в итоге стало 2460.

Волатильность традиционно высокая для крипты, я на всякий случай подкапливаю USDT, если будет обвал, что-нибудь прикуплю.

2024 F. Наступил 2025

Ещё раз всех поздравляю с наступившим. Кстати, лучшую доходность за прошлый год показала крипта. Из-за традиционных алкогольно-салатных интересов экономикой России никто не занимается. Неизвестно, какая нынче инфляция, биржа день работает, три дня отдыхает, курс доллара у нас до сих пор прошлогодний, а это моветон хуже шуток о прошлогоднем хлебе.

Лично я вместо пост-алкогольных отходняков гоняю кататься на сноуборде, надеюсь, что вы, дорогие котлетеры и туземунщики, тоже отлично проводите время.

Что ещё?

Заработала прогрессивная шкала налогов

Повысили штрафы за нарушения ПДД

Ждём Пятёрочку — X5 вместо FIVE с 9 января

Появилось долевое страхование жизни — ДСЖ. Доходность не гарантируется

Свободный от налога доход по вкладу составит минимум 210 000 в 2025 году

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