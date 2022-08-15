Пассивный доход моего портфеля превысил 60 000 рублей в месяц — новый рекорд

Мой портфель, который я формирую уже более трёх лет, перешагнул отметку в 5,5 млн рублей. Посчитал, какой пассивный доход он генерирует. Другими словами — фантазирую, какой выходит кэшфлоу за год и в среднем за месяц.

В декабре я пополнил портфель на 238 000 рублей, а суммарно за 2024 год пополнил на 2,4 млн. Портфель перешагнул через отметку в 5,5 млн, на 1 января сумма была 5,676 млн. За 2024 год пассивный доход составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. Дальше — больше.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается. Более точная стоимость портфеля будет 1 февраля.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,14 млн, за 5 месяцев он даст около 60 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад под 10% (12% с капитализацией) от июня 2022 года на 3 года, как раз через 5 месяцев завершится срок. В июне 2025 переложу, предположительно, под 18% (ещё +126 000). Итого будет 186 000.

2. Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, топ 3: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 1,9 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 190 000, тут нужно вычесть налог, останется 165 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Cреднюю дивдоходность считаю 10% до налогов (Интелинвест прогнозирует чуть больше — 196 000). Понятно, что это прогноз, фактические выплаты могут быть другими.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 2,1 млн рублей, текущая средняя доходность 19% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 399 000 рублей или 347 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,3 млн. Доходность в них низкая, в среднем 12% на данный момент. Вероятно, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 36 000 или 31 000 после налогов. Недвижка чувствует себя сейчас ужасно, поэтому долю умеренно держу ниже целевой.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это в основном LQDT и AKME, суммарно на 118 000.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.

Итого

Всего получается 729 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 60 000 рублей в месяц. Плюс возможный рост стоимости активов.

Много или мало?

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей, а средний размер пенсии вырастет до 15 500 рублей (в Москве примерно вдвое больше). Медианная ЗП по данным СберИндекса около 60 000 до налогов (52 000 после налогов).

Таким образом, потенциальный пассивный доход уже превышает медианную зарплату, не говоря уже о пенсии. Но нужно больше.

Текущий пассивный доход может полностью покрывать автокредит за автомобиль стоимостью 2,182 млн рублей. Что можно купить за эти деньги? Например, Москвич 6. Нуууу…. не предел мечтаний.

Если взять 10 млн на ипотеку (выше средней квартиры по РФ), то на данный момент рыночные условия такие, что 10 лет нужно будет платить от 250 тысяч рублей ежемесячно. При ставках в районе 30% экономика не сходится. Если в наличии есть 30+ млн, то выгоднее достать оттуда 10, чем покрывать платежи с пассивного дохода.

Но если нужно как-то жить на 60 000 в месяц, то это, вероятно, осуществимо. Но точно не разгуляешься, да и при высокой инфляции капитал быстро иссякнет, так что не надо так. На 2025 год в планах пополнение портфеля на 2,4 млн.

Все мои расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше.

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