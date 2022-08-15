Пенсионный криптофонд. Месяц 21

Продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Ежемесячно пополняю портфель на небольшую сумму. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за январь. Двадцать один месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 января:

Эквивалент в BTC: 0,02409188

Эквивалент в RUB: 247 900 ₽

Эквивалент в USD: 2 260 $

Пополнил на 5 000 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000. Думал увеличить пополнения, если крипта будет падать, но пока вообще не падает.

Читал криптоэкспертов, они продолжают ждать, что Трамп создаст криптовалютный американский рай. Заставит SEC смягчить своё регулирование, создаст крипторезерв на дофигалиард биткоинов и вообще сделает США криптостолицей планеты.

Трамп уже подписал указ о поддержке криптоиндустрии, в котором закрепляются права граждан на владение цифровыми активами и разработку блокчейн-технологий, развиваются стейблкоины, обеспеченные долларом, запрещено внедрение цифрового доллара. А потом он влупил коины имени себя и своей жены, устроив криптохайп.

Стало на 1 февраля:

Эквивалент в BTC: 0,02336171

Эквивалент в RUB: 247 900 + 5 000 (пополнение) - 17 200 (отрицательный рост) = 235 700 ₽

Эквивалент в USD: 2 260 + 50 (пополнение) +82 (рост) = 2 392 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02336171

Эквивалент в RUB: 102 820 → 235 700 ₽ (+32 880 ₽ или +129,23%)

Эквивалент в USD: 1 141 → 2 392 $ (+1 251 $ или +109,64%)

Рубль укрепился

В долларах даже что-то выросло, но из-за укрепления нашей валюты в рублях получился минус. Ничего страшного, рубль будет слабеть на дистанции. Биткоин и эфир вместе с кучей альтов продолжают постепенный взлёт.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Это мой crypto island INDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Из альтов лучше всего себя чувствуют DOGE, SOL и TON. А если говорить про основные монеты, то биткоин уделывает эфир.

Криптопутешествие продолжается. Сейчас у меня в крипте более 2,3 тысяч грязных зелёных криптобумажек. Криптоостров становится всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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