Пополнил брокерский счёт на 200 000 в феврале. Что купил? Часть 1

Уже середина февраля, а значит я погнал в очередной отпуск кататься на сноуборде. Но это не помешало мне пополнить брокерский счёт, и я готов поделиться покупками за первую половину месяца. Кроме пополнения также пришли разные купоны, дивидендов по акциям не было.

В первой половине февраля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе пришлось бы ехать в отпуск в плохом настроении, а так делать нельзя.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, начал выполнение цели на 2025. Продолжаю пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 400 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Продолжаю покупки по скорректированной стратегии. Я активно покупал в январе три акции: Яндекс, Т-Банк и Икс 5. Это повлияло на распределение акций, поэтому в феврале покупки акций были уже другими. Облигации тоже, они стали отставать от целевой доли. Недвижку в этот раз не покупал, но нужно будет.

Что купил в первой половине февраля?

ОФЗ 26243 — 5 облигаций

Камаз БО-П14 — 10 облигаций (на размещении)

Глоракс 1Р3 — 10 облигаций (на размещении)

МГКЛ 1Р7 — 3 облигации (на размещении, не удовлетворили заявку полностью)

ГТЛК 2Р7 — 10 облигаций (на размещении)

Делимобиль 1Р5 — 4 облигации (на размещении, не удовлетворили заявку полностью)

МТС 1Р28 — 10 облигаций (в заявке на размещении)

Совком Секьюр Класс А — 10 облигаций (в заявке на размещении)

Яндекс — 10 акций

Роснефть — 30 акций

Лукойл — 1 акция

Магнит — 1 акция

CNYRUBF — 6 фьючерсов

Упор был на облигации, из акций активно покупал Яндекс и Роснефть, доли которых сильнее всего отставали от целевых, а также по штучке Лукойла и Магнита. Доля акций догнала долю облигаций в портфеле. Можно сделать капитанский вывод, что покупки акций на локальном дне себя полностью оправдали. При позитивной конъюнктуре акции ещё сильнее вырвутся вперёд. Но подобной конъюнктуры пока нет.

Инвест-детокс №2

Впереди целая неделя в горах. Но это только утром–днём, вечером-то это целая неделя в краснополянских кабаках и харчевнях. В отличие от архызских деликатесов, придётся довольствоваться модной хипстерской хавкой и крафтовым пивком. Штош, уверен, что я выдержу. Жаль, что зима короткая, было бы круто, если бы можно было кататься, когда всегда.

Не слишком ли позитивно настроен рынок?

Рынок растёт благодаря надеждам на улучшение геополитической ситуации, но важно не забывать о том, что этот процесс не будет быстрым. Сдерживающими факторами являются высокая неопределённость и не менее высокая ключевая ставка. Одними надеждами сыт не будешь, поэтому безудержного роста мы и не видим. Одна плохая новость — и начнём всё с начала.

В планах на вторую половину февраля: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Ну и почилить на горнолыжке, естественно.

А вы что покупали в первой половине февраля?

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