Рубль набрался сил и снова слабеет. Обратный туземун крипты. Недвижимость, акции, бонды, инфляция и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Новых позитивных драйверов для российского рынка нет. Инфляция не слабеет, как и нервы тех, кто смотрит на рост цен на недвижку. На этот дайджест много нервов не потребуется, го читать.

Рубль набрался сил и стал слабеть

Курс сходил до 85 рублей за доллар, и рубль стал слабеть обратно. Изменение за неделю: 88,75 → 89,37 руб. за доллар (курс ЦБ 88,16 → 88,25). Юань 12,00 → 12,12 (ЦБ 12,04 → 12,07). Курс комфортный для покупки валюты, так что можно брать. Он и дальше будет слабеть, возможно, позже, это его судьба.

Индекс корректируется

Индекс стал корректироваться. Итоговое изменение IMOEX с 3 283 до 3 200. Ну хоть рубль перестал укрепляться, а то давление высокое с его стороны. РТС тоже снизился с 1 173 до 1 119. Эйфория от переговоров о переговорах спала, так что можно выпустить пар и купить акции чуть дешевле, пока не случится нового раунда. РТС уже не такой дешёвый, но и курс доллара низкий.

Дивиденды

Продолжаем не богатеть, но скоро начнём. Греф сказал, что Сбер выплатит всё в полном объёме, ждём и от него, и от других (только не от ВТБ), в марте должно быть много новостей. Ближайшие и прогнозные дивиденды:

Изменения в индексе Мосбиржи

Акции Магнита, Европлана, Самолёта и префы Мечела будут исключены из индекса Мосбиржи с 21 марта. Обыкновенные акции Мечела останутся. В индекс войдут акции МД Медикал Груп и Ренессанс Страхования. На текущий момент в состав индекса входят 49 акций. 21 марта их количество сократится до 47 бумаг.

Облигации

Высокая ключевая ставка и много новых облигаций — всё как мы любим. Разместились/собрали заявки: Балтийский лизинг, Органик Парк, КЛВЗ Кристалл, АФ Банк, АФК, ЮГК USD, Металлинвест CNY, МТС, ЛСР. В БЛ и АФ поучаствовал. На очереди: Дельта Лизинг, Кокс, РЖД, Роделен, Эр-Телеком, Джи-групп, АПРИ, Эконом Лизинг, Быстроденьги, Селигдар, МВидео, Окей, АБЗ-1, ВИС, Роделен, Монополия, СТМ, Акрон CNY, Брусника, ИЭК, АйДи Коллект, Полипласт и другие. Есть из чего выбрать. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите. RGBI немного вырос: 106,87 → 107,54. Без мягенькой ДКП дальше тяжело. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, выше 16% YTM.

Недвижка тоже решила поучаствовать в Трамп-ралли

Индекс MREDC чуть-чуть вырос с 290,0к до 299,7к за метр. Жители России всё чаще приобретают недвижимость на собственные деньги, доля таких средств на эскроу-счетах выросла на 20% — до 60%. А депозиты продолжают давать высокие проценты.

В ЦБ ждут роста ипотеки в 2025 году на скромные 5%

Набиуллина посчитала, что ипотечный портфель в 2024 году увеличился на 13%. Это значительно ниже, чем в 2023. В этом году ЦБ ожидает прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года, считает Эльвира Сахипзадовна.

Обратный туземун биткоина

Биткоин на этой неделе укатали в пол. Отток капитала из американских биткоин-ETF за неделю составил $2,7 млрд. Мой криптопортфель упал с 2150 до 1880. Наконец-то снова можно будет подешевле закупаться.

Стабильная инфляция

Тут всё стабильно. Инфляция за неделю составила 0,23% после 0,17% неделей ранее. С начала года рост цен составил 1,94%. Годовая инфляция на уровне 10,11%. Сильнее всего подорожал картофель — на 3,1%. Огурцы подешевели на 1,4%. Ну ничего, скоро на грядочках своя картошка вырастет.

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