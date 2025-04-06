Рекордный обвал на рынках. Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки? Рубль-пофигист, биткоин, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Ну вот и началось хоть что-то интересное, сейчас ещё бы попкорна. 🍿 Обратное Трамп-ралли не пощадило никого, обвалились и зарубежные рынки, и индекс Мосбиржи установил рекорд. Только рублю, недвижке и биткоину всё по барабану.

Инфляция разгоняется и бодрится, взбодритесь и вы за чтением вашего любимого дайджеста.

Рубль-пофигист

Рублю всё нипочём. Изменение за неделю: 84,94 → 84,50 руб. за доллар (курс ЦБ 83,68 → 84,27). Юань 11,68 → 11,71 (ЦБ 11,45 → 11,60). Давно вы такое видели, что цены на нефть валятся в пропасть, а рублю пофигу? Но ничего, судьба у рубля — дешеветь, так что можно покупать валюту недорого.

Очередной крах акций

Вот и дождались того, чего всем так сильно хотелось. Можно снова покупать акции подешевле. Итоговое изменение IMOEX с 3 001 до 2 781. Оказывается, что кроме переговоров ещё есть торговые войны, которые Трамп достал из своей карточной колоды. Обратное ралли Трампа продолжается! Рынок установил новый рекорд по продолжительности падения.

РТС упал с 1 139 до 1 039.

В этот раз даже мая не стали дожидаться. Но стоит учесть, что по РТС всё не так дёшево, как кажется.

Дивиденды

Вот и началось. Отсеклось Черкизово. Поздравляю со стартом большого дивидендного сезона. Из нового: Мать и дитя (2,2%), а также Мосбиржа (13,3%). Биржа решила выплатить 75% прибыли.

Ближайшие дивиденды:

Трамп-ралли наоборот

Новые пошлины Трампа запустили механизм, который будет раскачиваться ещё долго. Торговые войны начались, они зацепят все страны. Это что, теперь всем странам придётся торговать друг с другом, а не с США? Повалились все рынки, не только IMOEX.

Облигации

Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: Р-Вижн, Центр-Резерв, Сэтл, ПКО СЗА, Биовитрум, Инарктика, Дарс, Селигдар, ВЭБ РФ, Глоракс, Лайм Займ.

На очереди: Роял Капитал, Евротранс, ЯТЭК, Техно Лизинг, Эталон, ЕнисейАгроСоюз, Новотранс, МВидео, Газпром Капитал EUR, Атомэнергопром, Новые Технологии, Полипласт, Аэрофлот и другие. Пока выбираю.

RGBI продолжает снижаться: 109,54 → 107,51. Инфляция снова растёт, ещё и торговые войны. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

Недвижка перестала дорожать

Потому что и так уже сильно подорожала. Индекс MREDC символически снизился с 310,3к до 309,8к за метр.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили рыночную ипотеку?

Очень даже прилично. Например, в СПб для одобрения кредита на однокомнатную квартиру в новостройке требуется зарплата в размере 267,5 тыс. Для одобрения ипотеки на двушку нужно получать от 413,9 тыс., а на трёшку — от 573,3 тыс. В Москве и Сочи ещё больше. В других городах меньше.

Биткоин не в курсе торговых войн

Торговые войны? Нет, не слышал. Биткоин не растёт и не падает, просто чилит. Мой криптопортфель снизился с 1820 до 1790 долларов. Пополнил на 50, стало 1840.

Инфляция наносит ответный удар

Инфляция за неделю составила 0,20% после 0,12% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,61%. Годовая инфляция 10,24%. Сильнее всего дорожают картофель и свёкла. А вот снизились цены на яйца. Инфляционная спираль молодец, хорошо вкручивает.

Какой будет ключевая ставка до конца года?

Аналитики SberCIB дали прогноз по ключевой ставке в 2025: апрель — 21%; июнь — 19%; июль — 18%; сентябрь–декабрь — 17%. Ранее аналитики Т-Банка спрогнозировали 13% к концу года. Ну и молодцы.

Новости-айпиовости

Новабев объявил о желании провести IPO Винлаба — своей сети магазинов с бухлишком. А уже в апреле ожидается IPO Нанософт — очередная айтишка, прикольно. Сумма привлечения — в пределах 3 млрд рублей. Схема — сash-in, деньги пойдут на развитие бизнеса. Также о планах на IPO в последнее время рассказывали Самолёт+, Рубитех, Солар, Автодом, Ресо-лизинг и другие.

Что ещё?

Рынок США показал рекордный обвал из-за пошлин Трампа. Обвал S&P500 стал максимальным за 5 лет

Доллар понёс рекордные за 20 лет потери из-за пошлин Трампа

Нефть упала ниже $65

Разработчик ChatGPT был оценен в $300 млрд

ЦИАН стал православным и вернулся на биржу

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