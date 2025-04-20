Рубль вернулся в 2020 год, а ты нет. Инфляция и не думает снижаться. Недвижка корректируется. Дивиденды, крипта, облигации, Трамп. Воскресный инвестдайджест

В удивительные времена живём. Курс доллара к рублю практически достиг пика 2020 года. Трамп снова бузит и требует. Крипта чилит, недвижка дешевеет, дивиденды платятся. А я переместился в Кировск на горнолыжку BigWood и делюсь с вами вашим любимым дайджестом из-за полярного круга, читайте с удовольствием!

Рубль ещё крепче

Скоро будет как Балтика 9. Но в этот раз и нефть подорожала. Изменение за неделю: 83,24 → 82,10 руб. за доллар (курс ЦБ 84,00 → 81,13). Юань 11,25 → 11,03 (ЦБ 11,47 → 11,08). Поговаривают, что о чём только не поговаривают. Зато можно покупать валюту дёшево. Сейчас курс доллара вернулся в 2020 год на его пик. Правда минимум тогда был около 70 за доллар.

В Газпромбанке спрогнозировали рост курса доллара до ₽105. Верим?

Осторожный рост

Политики наделали очередных заявлений, а нефть подорожала. Итоговое изменение IMOEX с 2 829 до 2 872. Трамп снова бузит и чего-то от кого-то ждёт, а мы ещё ждём решения ЦБ по ключевой ставке 25 апреля, которая останется 21%.

РТС вырос с 1 061 до 1 115.

Укрепление рубля сделало РТС снова дорогим и не самым интересным для покупок. Но если проводить аналогии с курсом доллара к рублю, то и в акциях у нас тоже 2020 год, правда он был таким волатильным, что ещё не 5 лет хватит.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсёкся ЦМТ. Новое: Хендерсон 3,15%, Аренадата 1,99%+0,67%. СД Роснефти 25 апреля обсудит дивиденды за 2024 год, ждём, как и от Германа Оскаровича. Globaltrans анонсировал спецдивиденды после продажи части бизнеса. А вот Делимобиль, Алроса и ТМК не будут платить. На следующей неделе закроют реестры Полюс, Новатэк, Авангард и Яндекс.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: Мегафон, Новые технологии, Полипласт, Газпром капитал USD, М Видео, Яндекс, Ростелеком, РЖД. В Полипласте поучаствовал.

На очереди: Аэрофлот, Манимен, Акрон USD, ПКБ, Мечел и другие. Присматриваюсь к удобрениям.

RGBI пытался расти, но не вышло: 107,84 → 107,99. В пятницу заседание ЦБ по сохранению ставки. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

Коррекция цен на недвижку

Продолжается отскок. Индекс MREDC снизился с 307,3к до 306,2к за метр.

Продолжают давать скидки, предварительно подняв цены. Ну и застройщики ищут новые способы мотивации спроса. Например, это рассрочка на 1–3 года, а в некоторых случаях и на 10 лет (у Самолёта есть такая).

Биткоин на чиле

Неделя была очень спокойной для биткоина, так что он не вырос и не упал. Мой криптопортфель вырос с 1780 до 1810 долларов.

Инфляция не думает снижаться

Инфляция за неделю составила 0,11% после 0,16% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,99%. Годовая инфляция выросла до 10,34%. Сильнее всего дорожают капуста и картофель. А вот снизились цены на яйца и телевизоры. Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,1%.

Физлица накотлетили вкладов на 58 трлн

Но ставки по вкладам продолжают снижаться. По коротким депозитам ещё можно получить около 20%, но вот на 1,5–3 года ставки уже настолько слёзные (12–16%), будто все ждут ключевую ставку 10% через год. Деньги с депозитов могут начать перетекать в другие активы уже совсем скоро. Куда? В недвижимость, в акции, в облигации — это уже каждый сам решит. Вы как думаете, куда депозиты будут перетекать?

Какой будет ключевая ставка 25 апреля?

ЦБ будет учитывать новый риск мировых торговых войн. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на годовом отчёте ЦБ. Инфляция не падает. Так что консенсус-прогноз — 21%. Но по приколу могут и 25% сделать, ведь заседание 25 апреля.

Что ещё?

Расписки Эталона выросли на новостях о переезде домой

Рубль сильнее всех среди валют за год укрепился к доллару

Нефть по $66, золото по $3 300

Ozon запартнёрился с ФК Краснодар, его стадион переименуют в Ozon Арену

Борец перешёл под контроль Росимущества

Продолжаю чилить в Кировсе, катать по BigWood и пить пивко, каеф

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.