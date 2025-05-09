«Работать, чтобы не работать». Какой нужен капитал, чтобы жить на пассивный доход?

А что, если завтра тебе не надо будет работать? Ну или хотя бы послезавтра. При наличии пассивного дохода — гуд. Но пассивный доход — это не про лень, а про труд и финансовую независимость. И чтобы жить на дивиденды, ренту или проценты, нужен серьёзный капитал. Давайте прикинем, сколько нужно.

Быстрых способов получения большого капитала почти нет. Не все готовы родиться в богатой семье или получить огромное наследство. Так что для большинства людей — только накопления и инвестиции.

69–90 млн рублей

Например, недавно главный аналитик Neomarkets Олег Калманович сказал, что если зумер хочет к 40 годам накопить сумму, достаточную для пассивного дохода, ему придётся откладывать примерно 100–150 тыс. рублей в месяц при средней ставке по вкладам в 10–12% годовых. Тогда к 40 годам он накопит 69–90 млн рублей, чего хватит на 30–35 лет при последующих расходах в месяц на уровне 180 тыс. рублей (2,4–3,1–% капитала). Если ставка по депозитам ниже, например, 7% годовых, придётся экономить уже 150–200 тыс. рублей в месяц, а накопленного капитала хватит примерно на 22–35 лет.

Естественно, все поугорали с цифр, но так оно и есть. Хочешь жить на пассивный доход — нужен большой капитал, например, 69–90 млн. Чтобы его накопить, нужны большие пополнения, например, 150–200 тысяч в месяц. Лично я поставил цель — пополнить портфель на 2,4 млн в этом году. Понимаю, все хотят вкладывать поменьше, а получать побольше. Но работать, чтобы не работать — это не парадокс, а план.

F.I.R.E.-подход

У свидетелей F.I.R.E. примерно то же самое, но выходит поменьше. Нужно накопить около 300 ежемесячных расходов. Если расходы равны 180 тыс. в месяц, то нужен капитал, равный 54 млн.

$1 млн

Ну и есть идея про миллион долларов. Она о том, что 1 млн долларов — это достаточный капитал для жизни на пассивный доход, идея основана на нескольких финансовых принципах и усреднённых расчётах. База — правило 4%, которое основано на исследовании американских профессоров (Trinity Study, 1998). Суть следующая: если ежегодно снимать 4% от капитала ($40 000), инвестированного в диверсифицированный портфель (акции + облигации), то с высокой вероятностью деньги не закончатся 30+ лет.

Так что классные примеры — это хорошо, но у всех свои расходы. Кто-то хорошо живёт на 100 тысяч, кто-то плохо на 300.

Выходит, что зря угорали над словами Калмановича? Выходит, что так. Должно быть не смешно, а грустно, ведь медианная зарплата по стране в районе 60–80 тысяч рублей. Мало кто сможет позволить себе не работать.

Почему нельзя проедать весь денежный поток?

Поскольку в России исторически высокая инфляция, нельзя вытаскивать из капитала весь пассивный доход. Даже 4%, возможно, вытаскивать не стоит. Поэтому Калманович взял меньше — от 2,4% до 3,1%. Остальные деньги нужно реинвестировать.

Живя на пассивный доход, можно столкнуться как с жирными, так и с голодными периодами. Например, адепты F.I.R.E. котлетят в акции, а они очень волатильны. Дивидендные инвесторы могут столкнуться со снижением дивидендных выплат, как, впрочем и с увеличением. А бетон-фаны могут столкнуться с необходимостью ремонта или падением спроса на их недвижимость, зато они регулярно индексируют ренту на уровень инфляции.

Важно также понимать, что цель по накоплению капитала нужно также индексировать. Поставив 10 лет назад цель накопить 10 млн рублей, сегодня они обесценились в пару раз, и цель должна также скорректироваться. 69–90 млн тоже нужно индексировать.

Накопление $1 млн или сотни млн рублей может показаться очень сложной задачей. Так оно и есть. Не только лишь все смогут, но пассивный доход лишним не бывает, и даже скромные 10–20 млн рублей прибавят уверенности и спокойствия.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.