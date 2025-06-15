🧨 Рубль останется сильным надолго. Fallout в реальном мире. Трамп и Маск помирились. Дивидендный сезон, крипта, недвижка, нефть, облигации. Воскресный инвестдайджест

Пока оголтелые блогеры готовятся к Fallout в реальном мире, рубль не слабеет, нефть дорожает, а акции падают. Растут облигации и недвижимость, инфляция снижается, а лидером по туземуну стала нефть. В интересное время живём (зачёркнуто) смутные времена настали, а ещё настало время читать ваш любимый дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного. Ссылка в конце.

💪 Рубль останется сильным надолго

Нет возможности ослабеть. Изменение за неделю: 78,85 → 79,71 руб. за доллар (курс ЦБ 79,17 → 79,00). Юань 11,00 → 10,89 (ЦБ 11,01 → 10,93).

Что говорят аналитики?

В УК Первая думают, что рубль останется сильным дольше, чем предполагалось, это позволит ЦБ быстрее принимать решения по снижению ключа. Звучит как отмазка, почему никто не понимает, что с курсом.

В SberCIB ожидают, что в июне-июле рубль стабилизируется, курс останется на уровне около ₽80 за доллар и ₽11 за юань.

А в Т-Инвестициях считают, что курс доллара летом может подняться выше ₽90.

🎢 Акции никому не нужны

Поэтому и не растут. Итоговое изменение IMOEX с 2 786 до 2 750. Аналитики не видят никаких других причин кроме пессимизма инвесторов. Ну ничего, мы-то всё равно на позитиве, ведь Маск с Трампом протянули друг другу мизинчики. Мирись-мирись-мирись, и больше не дерись.

РТС снизился с 1 108 до 1 096.

Новые санкции, геополитика, а ещё и дивидендные гэпы. Снижения ключевой ставки на 1% маловато для оптимизма.

💰 Дивидендный сезон

Продолжаем богатеть. Соллерс и ММЦБ всё. На очереди: Красноярскэнергосбыт, РЭСК и Россети Томск.

Новые: отсутствуют.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

ДКП развернулась, можно унижать купоны.

Разместились/собрали заявки: Уральская Сталь USD, ВУШ, Сибирский КХП, РЖД, Ростелеком, Россети. Поучаствовал в самокатном размещении.

На очереди: Универсальная ЛК, Ульяновская обл., НорНикель CNY, Камаз, Соби-Лизинг, Полипласт USD, Энерготехсервис, Позитив, Томская обл., Монополия, Медскан, Газпром нефть EUR + CNY. Думаю, что ещё что-то выберу.

Вместо акций все набросились на облигации. RGBI ощутимо вырос: 111,84 → 112,81. Неужели и правда все поверили, что ключ снизят до отрицательного?

🏙 Недвижка пытается дорожать

Пока это выходит вяло, ставки-то конские. Индекс MREDC 306,7к → 308,1к за метр.

⛏️ Криптолудомания

Биткоин ведёт себя волатильно, снова ходил на 110 и обратно. Мой криптопортфель вырос с 2420 до 2450 долларов. Скорее бы покупать по 80.

На Московской бирже запущены биткоин-индекс и торги фьючерсами на фонд iShares Bitcoin Trust компании BlackRock. Лудики довольны.

📈 Годовая инфляция выросла

Инфляция за неделю составила 0,03% после 0,05% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,42%. Но годовая инфляция выросла с 9,66% до 9,71%. Яйца продолжают дешеветь, фанаты шакшуки довольны.

🛢 Нефть подорожала

Из-за обострения конфликта Израиля с Ираном углеводороды полетела в космос. Кому война, а кому нефть родная по $74,5. Тут даже Трамп не знает, о чём написать твит.

🗞 Что ещё?

Акции нефтяников дорожают

Банки продолжают снижать ставки по вкладам

Трамп и Маск решили не ссориться и жить дружно

Цены на платину выросли до максимума с 2021

В США гражданская война, а на ближнем востоке третья мировая, ещё и ядерная — это по мнению оголтелых блогеров. Даёшь Falllout в реальном мире?

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