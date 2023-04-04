Не всегда все складывается так, как нужно. Иногда самозанятый сталкивается с ситуацией, при которых чек сформировать невозможно. Рассмотрим, что делать в этом случае.

Если проблемы с интернетом

Отсутствие связи не является уважительной причиной для отказа в формировании чека. Приложение работает и без сети, поэтому плательщик НПД должен создать чек. В этом случае в документе будет указана дата получения дохода.

Как только появится интернет, приложение автоматически отправит данные в налоговую. Санкций с ее стороны за задержку не последует. Подробнее можно посмотреть в письме № АБ-3-20/5461@ от ФНС

Если технический сбой

Бывает, что не работает само приложение или некоторые его функции. В этом случае самозанятый может дождаться, пока проблему устранят. Выдать чек можно и на другой день. В соответствии с ч. 9 ст. 3 Закона № 422-ФЗ штраф не начислят.

Если есть возможность, можно зайти в личный кабинет самозанятого на сайте налоговой. Обычно веб-версия работает исправно, даже если в приложении сбои.

Отмена чека

Бывает, что чек сформирован ошибочно. Например, указали неверную сумму, или реквизиты, или вы вернули заказчику денежные средства. В этих случаях чек можно аннулировать или отменить.

Сделать это просто:

1. Перейти в раздел с чеками.

2. Найти нужный документ и нажать на него.

3. Найти круглую кнопку с троеточием.

4. Выбрать раздел «Аннулировать».

5. Указать причину.

Без указания причины отменить чек нельзя. Выбирают ее исходя из ситуации — ошибочное формирование или возврат средств. Будьте внимательны: восстановить отмененный чек нельзя, его придется создавать заново.