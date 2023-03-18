Завершение модернизации объекта основных средств.

В публикации от 6 марта (https://www.klerk.ru/tribune/209610/565790/) на условном примере был рассмотрен порядок отражения в учете модернизации основного средства, срок полезного использования которого после завершения оной не изменился.

—Почему?

— Потому. Так решили господа инженеры, нам же, сирым и убогим, не по зарплате опровергать их технически обоснованное и документально подтвержденное решение.

Но те же самые господа инженеры могут также, согласно технически обоснованному и документально подтвержденному решению, увеличить, после завершения модернизации, срок полезного использования этого объекта. При этом, как сказано в п. 1 ст. 258 НК РФ, увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

У нас это была VIII группа, где предельный срок 25 лет и ни минутой дольше. Следовательно, для целей налогообложения прибыли срок службы объекта может быть равен максимум четверть века, то есть 300 месяцев. И даже если инженеры решили, что срок должен быть увеличен не на год (ранее он был 24 года), а на два-три, а то и все пять, формально этого сделать нельзя.

Кстати, а за что за это будет?

Стоимость этого объекта будут переноситься на затраты (или сразу на расходы) дольше, следовательно, в меньших суммах. И прибыль, получается, все эти годы будет больше, как и налог на нее.

Вот за это какое-то наказание может быть?

Кроме того, как было выяснено в предыдущей публикации, даже если в налоговом учете и не увеличивать срок службы этого объекта, его стоимость будет переноситься на затраты (расходы) несколько дольше, чем это установлено. То есть законодатели, как обычно, и сами запутались, и нас запутали.

Ну ладно. Остановимся на том, что срок службы (что в бухгалтерском учете, что в налоговом) увеличивается на тот самый один год, и становится равным 25 годам.

В регистрах бухгалтерского учета остаточная стоимость объекта, как и в предыдущем примере — 156 375 000 руб., а оставшийся срок полезного использования, увеличенный на 12 месяцев — 219 месяцев (18 лет и 3 месяца).

И с октября ежемесячная амортизация в регистрах бухгалтерского учета будет равна (с точностью до рубля) 714 041 руб. (156 375 000 руб. : 219 мес.).

Для целей налогообложения прибыли ежемесячная норма амортизация стала равной 0,33333% (1 : 300 мес. х 100).

Посчитав ее от первоначальной (с учетом затрат на модернизацию) стоимости, то есть от 207 млн. руб., получим 690 000 руб. (207 000 000 руб. х 0,33333%) в месяц.

То есть вот эти 156 375 000 руб. полностью перенесутся на затраты за 19 лет (18 лет и почти 11 месяцев, если уже совсем точно).

То есть в регистрах бухгалтерского учета остаточная (балансовая – по новой моде) стоимость объекта по истечению срока полезного использования будет равна нулю, а в налоговом учете — 5 265 000 руб. (156 375 000 руб. – 690 000 руб. х 219 мес.). И амортизация будет начисляться еще 8 месяцев (5 265 000 руб. : 690 000 руб.).

Вот и зачем вот все эти пляски с бубном вокруг костра? Увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

Ну, впрочем, после всех инициатив, что законодателей, что налоговиков (один только единый налоговый платеж на единый налоговый счет чего стоит) я уже здравого смысла и хоть какой-то логики во всех этих нововведениях не ищу.

Да, и в заключение (не хвастаюсь, а просто сообщаю). В состав Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона включен Верещагин Сергей Александрович — индивидуальный предприниматель, то бишь я.