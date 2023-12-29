Срок полезного использования основных средств и его изменение.

Можно или нужно? Уже более двух недель прошло с моего выступления на конференции Клерка в славном Краснодаре, которое я не считаю особенно удачным.

И времени не дали, чтобы поделиться всем, что запланировал, и город толком посмотреть не удалось, и…

Ну, да ладно.

Постараюсь возобновить свои публикации в блоге. Кроме того, хотелось бы надеяться, что редакторы Трибуны пересмотрят финансовую политику по отношению к моему творчеству, и мы придем к этому самому…, как там его…, а, консенсусу, вот.

И на самой конференции, как и до нее, так и после уже задавали, задают, и долго еще, видимо, будут задавать вопросы об изменении установленного при принятии к учету срока полезного использования объекта основных средств.

С 2022 года, после начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», у ряда коллег, как мне кажется, произошёл некоторый сдвиг по фазе по этому вопросу. И свою каплю воды в эту бочку с порохом постоянно добавляют некоторые из коллег и господ аудиторов, утверждающие, на непонятно каком основании, что никоим образом не может быть в организации исправно работающего и не думающего рассыпаться объекта основных средств с истекшим сроком полезного использования. И ежели таковой факт имеет место быть, то срок полезного использования был установлен неверно, и эту ошибку следует исправить. Ну и дальше каждое такое светило в области учета предлагает свой вариант, который считает единственно верным.

Ну, что тут сказать?

Ничего, кроме классического: — Они хочут свою образованность показать, поэтому и говорят всё время об непонятном — сразу в голову и не приходит.

Начнем с того, что сроком полезного использования объекта основных средств признается период, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды организации (п. 8 ФСБУ 6/2020).

Почти точно такое же определение срока полезного использования было и в п. 4 ПБУ 6/01, а до этого — в п. 2.1 ПБУ 6/97.

При этом, как в ПБУ 6/01 (п. 20), так и в ПБУ 6/97 (п. 5.2) было установлено, что срок полезного использования, определенный при принятии объекта к учету может быть изменен при улучшении показателей функционирования объекта после проведения его модернизации (реконструкции).

Других вариантов изменения принятого срока полезного использования Положениями по бухгалтерскому учету, как и действовавшими ранее еще советскими нормативными документами установлено не было.

И никого это не раздражало и не беспокоило.

Ситуация, при которой начисленная по объекту амортизации стала равна его первоначальной стоимости, то есть срок полезного использования объекта истек, а он продолжает работать и приносить организации доход, была довольно частой, и никто по этому поводу не переживал. Ну работает объект дольше, чем предполагалось при его приобретении, так пусть и работает.

А вот с 2022 года, когда организации получили право, еще раз повторю, получили право, а не стали обязанными пересматривать ранее установленный срок полезного использования тех или иных объекта (п. 37 ФСБУ 6/2020) мнение ряда товарищей резко изменилось.

Типа: как это так, объект эксплуатируется, и судя по его фактическому состоянию, будет работать еще долго, а установленный довольно давно тому назад срок его использования близок к истечению. Это искажает финансовые показатели организации и не дает собственникам объективную информацию о состоянии организации.

Ну что тут сказать?

Начнем с того, что срок полезного использования объекта основных средств (п. 9 ФСБУ 6/2020) определяется, исходя, в частности, из:

ожидаемого периода эксплуатации;

ожидаемого физического износа;

ожидаемого морального устаревания.

То есть срок полезного использования — величина ожидаемая, то есть весьма примерная. И ни один производственник, или другой технический специалист не сможет вам при всем желании определить точный (до месяца) срок полезного использования. Плюс минус полгода-год, ещё куда ни шло.

Та же самая Классификация основных средств, согласно которой определяется срок полезного использования основных средств для целей налогообложения прибыли, делит основные средства на группы с шагом минимум год (1-я и 2-я группы), а далее уже и два, и три года, а потом и все пять лет. И опять это достаточно приблизительно.

И установление срока полезного использования объекта при его приобретении признается оценочным значением (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

Но вот есть ли такая уж необходимость в изменении срока полезного использования объектов основных средств?

Да, по п. 37 ФСБУ 6/2020 в конце года, или, как там ещё написано, при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации, необходимо проверить элементы амортизации — срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ начисления этой самой амортизации. И в случае необходимости можно принять решение об изменении того или иного элемента.

И вот реальная ситуация. В начале 2022 года был принят к учету объект, которому срок полезного использования установили равным, ну, пусть шести с половиной годам (78 месяцам). И, как было сказано выше, срок этот очень и очень приблизительный. Но вряд ли какой технарь сможет обоснованно указать более точный срок. И вот прошло почти два года, допустим, 22 месяца, и оставшийся СПИ равен 56 месяцев. Сможет ли кто-то обоснованно доказать, что объект этот способен еще нормально проработать не эти почти пять лет, а существенно больше — лет семь или восемь? Или наоборот, года три, и не больше? Сомневаюсь я, однако. Так что, считаю, необходимости в изменении срока здесь не возникает.

А вот объект был приобретен достаточно давно, и до истечения СПИ осталось с полгода или, может чуть больше, то господа технари могут уже достаточно уверенно сказать, что старичок этот еще с год, как минимум, а то и все полтора, нормально поработает.

Вроде бы, в теории, необходимость в изменении срока здесь возникает. Однако есть ли здесь экономический смысл?

Предположим, что установленный срок объекта при принятии его к учету был те самые 78 месяцев, проработал он, ну пусть шесть лет (72 месяца). То есть на затраты (или на расходы) через амортизацию ушло больше 90% его первоначальной стоимости. Если мы увеличим срок использования еще на шесть, ну пусть на десять месяцев, то оставшиеся восемь с небольшим процентов его стоимости будем переносить на затраты не полгода (то есть про одному с небольшим проценту в месяц), а год или чуть больше (где-то по полпроцента).

У меня сразу вопрос — а на хр …, какой в этом смысл? На х … Зачем создавать себе и людям трудности, дабы уменьшить в регистрах бухгалтерского учета себестоимость продукции (работ, или услуг) на какие-то даже не проценты, а только их десятые доли? Точность ради точности? Ну, если у кого-то нет других проблем, а на это время находится — флаг в руки и барабан на шею.

Один из весьма немногих действительно реальных случаев, когда есть прямой смысл изменить СПИ объекта — перевод его по решению руководства на консервацию*.

*Этот вариант я на конференции в декабре рассматривал, и коллеги с моими выводами согласились.

Ну, почему объект на длительный срок законсервирован, то есть выведен из производства, а не продан или ликвидирован, это уже второй вопрос. Ну, вот начальство так решило.

И как я писал в прошлом году, амортизация по нему в регистрах бухгалтерского учета, тем не менее, продолжает начисляться. Пусть на 91.02, но начисляется.

И вот в этом, случае, считаю, экономически оправдано будет, дабы минимизировать эти расходы, не принимаемые кстати, в налоговом учете, увеличить до технически оправданного максимума с месяца перевода на консервацию этого объекта срок его полезного использования.

Других случаев, когда действительно возникает необходимость в изменении СПИ, я пока не вижу.

А, и с наступающим всех Новым годом!