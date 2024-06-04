Хотели, как лучше, а получилось, как всегда

Услуги (а точнее, работы) по гарантийному ремонту и обслуживанию, порядок их отражения в учете.

При заключении договора купли-продажи продавец должен гарантировать, что качество этот товара соответствует заявленным в договоре условиям (ст. 469 ГК).

Эти требования должны исполняться и при розничной продаже, и при поставке товаров.

Примерно такие же условия должны содержаться в договоре подряда (ст. 722 ГК), где гарантийный срок составляет два года (ст. 724 ГК).

По многострадальному закону о долевом строительстве гарантийный срок на сам объект долевого строительства должен составлять не менее пяти лет (п. 5 ст. 7 закона № 214-ФЗ), а на технологическое и инженерное оборудование — не менее трех лет (п. 5.1 той же ст. 7)*.

*Я вот почти 20 лет все пытаюсь донести, что договор об участии в долевом строительстве есть всего лишь частный случай договора подряда, но…

Можно привести еще ряд законодательных актов, защищающих права покупателей и заказчиков.

Таким образом, если приобретенный товар (принятый результат работ) в течение установленного гарантийного срока пришел в негодность по причинам, не зависящим от нового владельца, то продавец (подрядчик) обязан заменить его на исправный, либо отремонтировать.

И всё это без какой-либо дополнительной платы.

Получается, что за этот возможный ремонт покупатель (заказчик) уже заплатил ранее, при приобретении вещи.

Продавец (подрядчик) продав товара (передав результат работ), берет на себя обязательства, в случае чего, отремонтировать его в течение гарантийного срока.

То есть этот (вероятный) ремонт включен в цену товара (выполненных работ). И про продаже товара (передаче работы) с его стоимости так же был начислен и налог на добавочную стоимость.

Если у покупателя (подрядчика) за все время гарантийного срока претензий не возникло, то продавец (подрядчик), по сути, получил какую-то часть дохода без несения дополнительных затрат.

А вот если обоснованные претензии возникли, и продавец (подрядчик) так и не смог, как ни старался, доказать, что это вина самого покупателя (заказчика). И вот здесь наступает один из немногих случаев, когда расходы вполне законно возникнут позже, чем получен доход от этой сделки.

И продавец (подрядчик) должен будет произвести ремонт этой вещи или заменить ее на новую.

Это не реализация новой вещи (не выполнение новых работ), а выполнение своих обязанностей по договору, который был исполнен и отражен в бухгалтерском учете и для целей налогообложения месяц (полгода, два года) назад.

Следовательно, затраты (точнее, расходы) на гарантийный ремонт должны, после его завершения, сразу списаться на уменьшение финансового результата организации записями:

Дебет счета 90.02 (или какой-то еще субсчет)–Кредит счетов 10, 70, 69, 60 и др.

Если идет замена сломавшегося товара (или продукции) на новый, то точно также списываем на расходы его фактическую себестоимость:

Дебет счета 90.02–Кредит счета 41 (43).

Вроде все хорошо и прекрасно. Было, до определенного времени.

Но потом господа законодатели в своих неустанных хлопотах о нашем благополучии решили в очередной раз осчастливить нас (налогоплательщиков) своими новациями. И с 01.01.2019 п. 3 ст. 149 НК был дополнен подп. 37.

И теперь не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации услуги по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров (в том числе медицинских товаров), включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, оказываемые в период гарантийного срока их эксплуатации в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту таких товаров, при условии невзимания дополнительной платы за такие услуги.

Ну вот зачем такие улучшения?

Допустим, организация выпускает и продает какое-то оборудование и гарантирует, что в течение двух лет с даты продажи оно будет работать без каких либо поломок.

А ежели там какая-то деталь сломается, то производитель произведет ремонт (заменит эту деталь) за свой счет.

Продали в прошлом году такой объект за 1,8 млн. руб., в том числе 300 тыс. руб. НДС.

Проводки были:

Дебет счета 62–Кредит счета 90.01 — 1 800 000 руб.

Дебет счета 90.03–Кредит счета 68.02 — 300 000 руб.

Если его себестоимость была, ну пусть, 1,3 млн руб., то:

Дебет счета 90.02–Кредит счета 43 — 1 300 000 руб.

НДС от этой продажи отразили в декларации за квартал, в котором продукция была отгружена, прибыль (200 тыс. руб.) тоже в соответствующей декларации.

И уже в этом году покупатель выкатил претензию, что какая-то деталь сломалась.

После долгих разбирательств выяснилось, что да, это вина производителя.

Он произвел ремонт, который обошелся ему в 90 тыс. руб., из которых стоимость новой детали — 50 тыс. руб.

И расходы по ремонту были отражены, как:

Дебет счета 90.02–Кредит счетов 10, 70, 69 — 90 000 руб.

Они уменьшат финансовый результат и налогооблагаемую прибыль уже текущего года.

Но плюс к этому, исходя из требований того самого подп. 37 п. 3 НК необходимо восстановить принятый к вычету при приобретении детали, поставленной на замену вместо сломавшейся, налог на добавленную стоимость. Его сумма будет равна 10 тыс. руб.

Минфин согласен с этими выводами (письма Минфина от 27.04.2021 № 03-07-11/32139, от 25.01.2022 № 03-07-11/4424).

За счет чего восстановить этот налог?

Получается, что за счет расходов на гарантийный ремонт.

Значит:

Дебет счета 76–Кредит счета 68.02 — 10 000 руб.;

Дебет счета 90.02–Кредит счета 76 — 10 000 руб.

Зачем тут 76 счет?

Ну, во-первых, это красиво.

Запись Дебет 90.02 Кредит 68.02 не так эстетична. Это во-вторых.

Это если деталь была приобретена.

А вот если она была изготовлена в самой организации, то для определения суммы подлежащего восстановлению налога придется пройтись по всей цепочке её изготовления.

Но это уже сами, сами, сами...

И, таким образом, получается, что расходы на гарантийный ремонт у подрядчика будут не 90 тыс. руб., а больше на сумму восстановленного НДС, то есть 100 тыс. руб.

Тут вспомнился один, довольно пошленький, анекдот, поэтому приведу только его концовку:

Где логика, в чем смысл? Ничего понять не могу.

Теперь попробуем разобраться с покупателем (или подрядчиком).

Продолжим наш пример.

Было приобретено в прошлом году оборудование стоимостью 1,5 млн. руб. плюс 300 тыс. НДС и введено в эксплуатацию.

Записи были:

Дебет счета 08–Кредит счета 60 — 1 500 000 руб.;

Дебет счета 19–Кредит счета 60 — 300 000 руб.;

Дебет счета 01–Кредит счета 08 — 1 500 000 руб.;

Дебет счета 68.02–Кредит счета 19 — 300 000 руб.

Определили ему срок полезного использования, ликвидационную стоимость признали равной нулю, с месяца, следующего за месяцем начала эксплуатации начали начислять амортизацию.

В апреле, или там в мае текущего года данный объект взял, и сломался.

Сообщили об этом продавцу, который клятвенно обещал, что два года никаких проблем не будет.

Приехал специалист, произвел осмотр и пришел к выводу, что сломался… (нам без разницы, как он называется), короче, очень важный агрегат.

И завтра привезут взамен него новый, еще день на установку и регулировку.

Правда, не через два дня, а только через четыре объект починили, и он заработал.

Как в учете покупателя (теперь уже — собственника) отразить этот факт хозяйственной жизни?

В технической документации по эксплуатации этого объекта возможно, факт выхода из строя какой-то детали (или агрегата) до истечения гарантийного срока и замены ее на новую, возможно, и будет зафиксирован. Но это не наша епархия, и не наши проблемы.

Расходов же организация на этот ремонт, по факту, не понесла. Они заранее уже были включены в затраты на приобретение этого объекта, то есть в его первоначальную стоимость. И через механизм амортизации переносятся на себестоимость производимой продукции, а по мере ее реализации — на расходы.

Таким образом, процедура проведения гарантийного ремонта в учете организации, использующей этот объект, отражению не подлежит.