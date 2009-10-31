Скидки (бонусы, льготы) при закупке запасов

Как я уже мельком упоминал в публикации от 20 сентября, в наше время не покупатели рыщут в поиске продавцов нужных им вещей, а продавцы охотятся за покупателями, завлекая предоставлением различных плюшек.

И одной из таких плюшек может являться обещание в будущем скидок, то есть уменьшение цены за единицу товара, при выполнении определенных условий договора купли-продажи.

Это не противоречит ни гражданскому, ни налоговому законодательству.

По п. 2 ст. 424 ГК РФ допускается изменение цены после заключения договора в случаях и на условиях, предусмотренных этим самым договором.

И поэтому в договоре продавец вправе указать, что при закупках товара на превышающую какою-то установленную сумму, или на какой-то установленный объем (количество), он будет обязан снизить цену на 5 (или там 8,033)%.

Если такая скидка имеет, как любят умно выражаться коллеги-юристы, перспективный характер, то никаких трудностей ни у продавца, ни у покупателя это не вызовет.

Торговали по 100 руб. за штуку (плюс 20 руб. НДС). После того, как закупили пять тысяч штук (на 500 000 тыс. плюс 100 тыс. НДС), следующая партия пойдет уже по 95 руб. за штуку. Ну, и так далее.

Но предоставляемая скидка может иметь и (опять по-юридически) ретроспективный характер, то есть распространяться не только на последующие отгрузки, но и на уже произведенные, задним числом с начала действия договора.

И вот здесь уже гораздо интереснее. Особенно когда договор длительный, и отгрузка первой партии товара была в прошлом (а то и в позапрошлом) году, за который продавец с покупателем благополучно отчитались и заплатили все налоги.

И тут: Ходишь, ходишь в школу, а потом – бац! И вторая смена!

Выясняется, что товар, который был продан еще в прошлом году, либо материалы, использованные в прошлом же году на производство продукции, тогда же и проданной, стоили дешевле.

Продавец точно в такой же ситуации. Продал, но выясняется, что дешевле.

Хотя для сторон сделки это не гром с ясного неба, а одно из условий заключенного ими договора. И они знали, что товар (предмет договора) подешевеет. Но вот когда именно, точно знать не могли.

Горячо уважаемый мной и многим известный БМЦ (Бухгалтерский методический центр), который половина коллег считает истиной в последней инстанции, а вторая — разрушителями бухгалтерского учета, выпустил в свое время рекомендацию (номер и дату которой я принципиально указывать не буду).

Там они путем сложных логических построений, отсылок к МСФО и т. д, и т. п., и пр., предлагают учитывать это, вероятное в будущем, снижение цены, как оценочные значения, с учетом её через 15 и 16 счета или на отдельных субсчетах к счету 10 (или 41).

Хотя у меня лично есть более простое решение этой проблемы, которым готов поделиться.

Итак, детушки, усаживайтесь поудобнее и внимательно слушайте дедушку. Он плохому не научит.

ООО «Альфа» заключило в августе прошлого года долгосрочный договор (до ноября текущего года) на приобретение материальных запасов с ООО «Бета». Цену в договоре установили 100 руб. за единицу плюс 20 руб. налога на добавленную стоимость.

После отгрузки 3000 единиц стоимость снижается на 5 руб., до 95 руб./ед., причем с начала действия договора.

Рассмотрим порядок отражения в учете этого договора у покупателя — ООО «Альфа».

Первая партия материалов (которые покупатель будет использовать в производстве собственной продукции, ну, или для выполнения работ) в количестве 700 ед. поступила в августе прошлого года и была отражена записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 70 000 руб. (700 ед. х 100 руб./ед.);

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 14 000 руб. (700 ед. х 20 руб./ед.);

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 14 000 руб. (или в меньшей сумме).

И, допустим, все эти материалы были вскоре отпущены в производство, значит:

Дебет счета 20 Кредит счета 10 — 70 000 руб.

В ноябре было получено еще 1 500 ед. запасов, чтобы отразилось записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 150 000 руб. (1 500 ед. х 100 руб./ед.)

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 30 000 руб.(1 500 ед. х 20 руб./ед.);

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 30 000 руб.

Итого в прошедшем году было получено 2200 ед. (700 ед. + 1500 ед.) запасов на сумму 220 000 руб.

Предъявленный поставщиком НДС в сумме 14 000 руб. был принят к вычету в III квартале, а 30 000 руб.— в IV квартале.

В марте текущего года поступило 2000 ед. запасов.

С учетом прошлогодних 2200 ед. объем закупки (4200 ед.) превысил установленное договором величину (3 000 ед.).

Таким образом, как новая партия запасов, так и прошлогодняя должны уже пойти по цене 95 руб. за единицу плюс 19 руб. налога на добавленную стоимость.

Основанием для снижения цены уже поставленных (и израсходованных) запасов, кроме договора, равно как и для уменьшения размера принятого к вычету налога на добавленную стоимость, должны являться соответствующие первичные документы от поставщика* и корректировочные (не исправительные, а именно корректировочные) счета-фактуры, им выставленные.

*Таким документом можно признать, например, направленное поставщиком извещение (кредит-ноту, кредитовое авизо, ретро-бонус и т. д., и т. п., и пр.) в котором сообщается о наступлении события, предусмотренного договором, то есть превышения объема закупки и уменьшения цены со 100 руб./ед., до 95 руб./ед.

И, допустим, прошлогодняя партия (264 тыс. руб., в том числе 44 тыс. руб.) была полностью оплачена.

С учетом полученной скидки за нее она обошлась в 209 тыс. руб. (2200 ед. х 95 руб./ед.) плюс 41,8 тыс. руб. налога на добавленную стоимость. Итого 250,8 тыс. руб.

Поставщику в итоге было переплачено 13 200 руб. (264 000 руб. – 250 800 руб.), в том числе 2200 руб. НДС.

И эти 2200 руб. в III и IV кварталах прошлого года были приняты к вычету (700 и 1500 руб. соответственно). Как выяснилось, излишне. Но это не является ошибкой. И подавать уточненные декларации в сторону уменьшения с начислением налога и пени не требуется.

Достаточно восстановить 2200 руб. мартом с отражением в книге продаж записями:

Дебет счета 19 Кредит счета 68.02 — 2200 руб.

По налогу на прибыль (если вся произведенная с использованием этих материалов продукция была продана), себестоимость завысили на 11 тыс. руб., как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Но недоимки по налогу на прибыль за прошлый год, точно так же, как и по НДС, не возникло.

А возникли прочие (внереализационные в налоговом учете) доходы в сумме 11 тыс. руб., подлежащие отражению в марте записью:

Дебет счета 60 Кредит счета 91.01 — 11 000 руб.

Можно, конечно, усложнить пример. Допустим, часть материалов из прошлогодней поставки еще не отпущена в производство, а часть произведенной продукции также, на соседнем стеллаже с материалами, хранится на складе.

Списанные при продаже продукции в прошлом году расходы, и, соответственно, размер прочих доходов в марте будут меньше.

Примерно вот так.

P.S. Жду комментариев и аргументированных возражений.

P.S.S. От лайков и донатов тоже не откажусь.