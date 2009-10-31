Безвозмездно, но не в дар

Приступая к написанию этой публикации, я планировал в ней рассмотреть порядок принятия к учету запасов (как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения), полученных безвозмездно.

Однако стоило мне начать читать Гражданский Кодекс, как сразу обратил внимание на подп. 4 п. 1 ст. 575.

В нем однозначно сказано, что запрещается, точнее, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей в отношениях между коммерческими организациями

Но как тогда быть с нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского учета, которые не должны противоречить положениям ГК РФ (ст. 3 ГК РФ)?

В том же самом ФСБУ 5/2019, который я в своих последних публикациях стараюсь подробно рассмотреть (п. 15), определен порядок формирования стоимости запасов, полученных безвозмездно. И не сказано, что они (эти самые запасы) безвозмездно могут быть получены только от физических лиц или от некоммерческих организаций.

Точно также, в другом НПА, который ФСБУ 26/2020, в п. 14 говорится об определении стоимости затрат на имущество, получаемое безвозмездно.

В ПБУ 9/99 (которое про доходы) указано, что активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, считаются прочими доходами (п. 7).

Вроде бы противоречие?

Но если подумать, то нет.

Обратимся, для начала к ст. 423 ГК РФ (I часть), по п. 2 которой безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

И нет уточнения, что одна сторона этого договора предоставляет другой что-то в дар. Безвозмездно, то есть не требуя в ответ денег, услуг и т. д., но не в подарок.*

*Вот например, донаты, которые мне несколько (уже больше пяти, но пока меньше десяти) раз перечисляли читатели моего блога, это самый настоящий подарок. Всем перечислившим спасибо!

Из этого я прихожу к выводу*, что договор дарения является только частным случаем безвозмездного договора. И две коммерческие организации (или допустим, организация и физическое лицо) имеют полное право заключить безвозмездный договор, который не будет договором дарения.

*Но на авторство не претендую. Это кажущееся противоречие разрешили М.И. Брагинский и В.В. Витрянский в своём капитальном труде «Договорное право» (не скажу сейчас точно, во втором или в третьем томе).

Все виды безвозмездных договоров (а их может быть довольно много) в ГК не указаны. Указан только один из них — дарения. Но это никоим образом не значит, что стороны не имеют права заключить безвозмездный договор, не являющийся дарением. Ст. 421 ГК РФ разрешает такие действия.

Вы хочете примеров? Их есть у меня.

Например, договорные отношение между взаимозависимыми лицами.

Есть две фирмы, одна из которых является учредителем другой.

И вот материнская компания принимает решение без какой-либо оплаты передать дочке какие-то активы, или наоборот, забрать у нее часть имущества*.

*Об экономической обоснованности такого решения говорить не будем. Мало ли какая там ситуация. Не всегда решения собственников бизнеса для нас, рядовых и не очень, сотрудников, ясны и понятны. И возможно (пару раз с таким сам сталкивался), что бредовый и убыточный, на первый взгляд, приказ хозяина, чрез полгода-год-полтора приносит фирме весьма и весьма солидные и вкусные плюшки

Договор этот, естественно, безвозмездный. Но вот признать его дарением будет не корректным.

По этой сделке оплаты передающая сторона за отданное имущество не требует. Однако, в отличие от дарения, имущество меняет собственника не просто так (— А давай отдадим? — А зачем? — А вот захотелось мне, я сегодня щедрый!) а с перспективой на получение экономических выгод для обеих сторон.

Допустим, передача имущества дочке должна повысить её финансовый результат, что, в свою очередь, скажется и на размере дивидендов у материнской компании.

То есть такой договор признается безвозмездным, но дарением его считать никоим образом нельзя.

Тут получается, типа: — Должен будешь. А что конкретно, потом решим.

Регламентируется безвозмездная передача и налоговым законодательством.

Согласно п. 8 ст. 251 НК РФ признается внереализационными доходами стоимость безвозмездно полученного имущества. Исключения из этого, то есть когда безвозмездно полученное имущество не увеличивает налогооблагаемую прибыль, приведены в ст. 251.

Так, в частности, не является налогооблагаемым доходом имущество, полученное на условии «бери так, но будешь должен» от учредителя, или наоборот, учредителем. Здесь, правда, законодатели ввели ряд ограничений. Учредитель должен иметь не менее 50% уставного капитала принимающей (или передающей) стороны (п. 11 ст. 251 НК РФ).

В п. 2 ст. 254, например, дан порядок определения стоимости материалов, полученных безвозмездно.

Можно привести ещё много примеров из Налогового кодекса, где регламентируется порядок как безвозмездной передачи, так и безвозмездного получения активов.

Причем далеко не всегда участники такой сделки будут взаимозависимыми лицами.

И, надеюсь, коллеги, после прочтения этой публикации приведут какое-то (но хотелось бы побольше) количество примеров безвозмездной передачи имущества между двумя коммерческими организациями, не являющимися взаимозависимыми.