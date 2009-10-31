О неотфактурованных поставках и первичных документах

Три с лишим года назад, в марте 2021 года (числа 25) на Клерке была опубликована моя статья* о порядке отражения в учете материалов, поступивших без пакета сопроводительных расчетных документов — счета, счета-фактуры, и пр.

*Фунциклирующая нынче на Клерке система поиска материалов не позволяет (мне лично, не знаю, как другим) отыскать публикации, размещенные более года назад в разделах «Статьи» или «Разборы». Поэтому дико извиняюсь, но ссылку на ту статью дать не могу.

И повторюсь, что там я напомнил коллегам о таком, для некоторых крепко забытом (или вообще ни разу не встречавшимся) понятии, как неотфактурованные поставки.

Отклики на статью были противоречивые.

Кто-то искренне поблагодарил за полученную информацию.

Ряд же коллег, наоборот, высказали свое «фэ» (или «фи») и заявили, что всё это полное ерунда и налоговики не признают расходами материальные запасы, стоимость которых при их списании в производство была определена каким-то расчетным путем, а не на основании документов поставщика.

Вот с этим позволю себе не согласиться

Опустим всю предысторию, касающуюся того, как вначале по земному шарику, ещё тепленькому, бегали сначала мамонты, а потом слоны, и сразу перейдем к тому, что для целей налогообложения прибыли понесенные расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).

И документальным подтверждением понесенных расходов признается, в первую очередь, составление (получение) на эту операцию (факт хозяйственной жизни) первичных учетных документов, оформленных согласно требованиям действующего законодательства.

И если совсем конкретно, то согласно требованиям п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившего в силу с 01.01.2013*, в первичном учетном документе должны содержаться, как минимум, семь обязательных реквизитов, указанных в этом пункте.

*Закон действует уже второе десятилетие, но до сих пор в «Консультациях» наши клиенты задают вопросы по поводу того, что, например, продавец основного средства оформил акт его приема-передачи не по форме ОС-1, а по ТОРГ-12, или вообще (о, ужас!!!) в произвольной форме (Мы, ниже подписавшиеся..).

Или заказчик требует от подрядчика оформлять акты приема-передачи результата работ только по КС-2 и КС-3.

Коллеги, год уже почти 2025! А вы упрямо пытаетесь руководствоваться только нормативными документами, принятыми порой еще в прошлом тысячелетии. Формально они действующие. Но нынешнему законодательству уже не соответствуют.

Вернемся к первичным учетным документам, оформленным в соответствии с действующим законодательством.

В подп. 5 вышеуказанного п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ указано, что в этом документе, чтобы он был признан первичным (вот здесь уже обязательно), должна быть указана величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

То есть в акте приема-передачи каких-либо материальных активов (запасов, товаров и пр.) могут стоять как рубли и штуки (караты, тонны, кубические или погонные метры), так и только эти самые штуки.

В акте на оказание услуг или на передачу результата работ штуки эти могут не указываться, так как их и нет.

Поэтому когда в организацию поступает груз без сопроводительных расчетных документов, все равно какая-то накладная (расписка, акт и т. д.) будут оформлены. И поскольку там сказано, что такого-то числа такого-то года кладовщик Иванов принял от водителя-экспедитора Петрова такое-то количество того, сего, пятого и десятого, то это уже первичный учетный документ.

И когда он поступит в бухгалтерию, то она будет обязана оприходовать за соответствующим материально-ответственным лицом (который принял) соответствующее количество тех или иных активов (которые он принял). Пока еще без их стоимости.

И вполне может случиться, что эти материалы будут отпущены в производство, равно как и то, что изготовленная из них продукция будет продана до того, как придут по ним расчетные документы.

Порядок расчета стоимости таких материалов я, как мне кажется, довольно подробно рассмотрел в той мартовской, за 2021 год, публикации. Плюс этой темы я коснулся и в видеокурсе по ФСБУ 5/2019.

Поэтому алгоритм определения учетных цен и их возможной корректировки, когда менеджеры-раздолбаи (именно так было в том вопле о помощи бухгалтера три с лишним года назад) что поставщика, что покупателя всё-таки озаботятся закрывающими (то бишь, расчетными) документами.

И поступившие материалы оприходованы по их учетной стоимости.

Но это еще не расходы, а только затраты, которые никак пока не влияют на величину налогооблагаемой прибыли.

На прибыль они повлияют, когда станут расходами, размер этой самой прибыли уменьшившими. То есть когда стоимость их вначале спишется на затраты по производству продукции, а затем та продукция будет продана.

И далеко не всегда конкретные запасы будут списаны на производство по той же самой стоимости, по которой они были учтены при их получении.

В сравнительно небольшой конторе так может быть.

Это когда всё, что купили, почти тут же, чуть ли не с колес, ушло в производство, и, прямо с производства — к покупателю.

Поэтому в таких фирмах списание материалов в производство чаще всего производится согласно методу оценки по стоимости единицы запасов (п. 8 ст. 25 НК РФ).

В НК РФ определение этого метода (равно как и алгоритм расчета) не приведены.

Следовательно, что?

Правильно: точно так же, как в бухгалтерском учете. То есть, как сказано в п. 38 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н — по себестоимости каждой единицы учета запасов (штуки, карата, тонны и пр.).

Но и тут не обязательно, стоимость этой единицы учета будет совпадать до копейки с предъявленной (сейчас или потом) поставщиком.

Туда могут войти и затраты на доставку, и на сортировку, и на доработку, и… Короче, есть еще п. 11 и п. 12 ФСБУ 5/2019 (для бухгалтерского учета), а также первый абзац п. 2 ст. 254 НК РФ (для налогового учета).

Эту методику (списание на производство по факту) применяют далеко не все организации.

Чаще (как мне кажется) материалы списываются в производство по их средней стоимости, либо по ФИФО.

А вот здесь уже каким-то образом, даже чисто теоретически, установить, что стоимость материалов по окончанию месяца не складывается из цен их приобретения в течение этого периода, да еще с учетом остатка материалов на начало, попросту невозможно.

И еще раз повторю, что бухгалтерский учет, равно как и налоговый, не требуется вести с точностью до копейки.

Как и нормативные акты по бухгалтерскому учету (что ПБУ, что ФСБУ), так и НК допускают те или иные, относительно приблизительные, методы расчета тех или иных показателей.

Поэтому опасаться того, что налоговики каким-то образом смогут вытащить из стоимости списанных материалов (по средней, или по ФИФО) стоимость тех, на которые еще не были получены расчетные документы, и доказать при этом, что их стоимость при списании на производство была завышена, пожалуй, не стоит. Да и не могу представить, как это реально можно сделать.

Так что, если у кого возникнет такая ситуация, то изучаем, пусть и утратившие силу, Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

Вопросу учета неотфактурованных поставок там посвящен раздел V, пункты с 36 и по 41 включительно.

Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски!

Это я к тому, что в связи со вступлением в силу новых нормативных документов не след полностью игнорировать старые в части, не противоречащей действующим.