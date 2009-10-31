Ликвидационная стоимость объектов основных средств

Не будем создавать себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

При принятии к учету объекта основных средств владелец его должен установить для него три элемента амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020).

срок полезного использования;

способ начисления амортизации;

ликвидационную стоимость.

В конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации организация при необходимости принимает решение об их изменении соответствующего элемента (элементов). Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

При срок полезного использования и о том, что его оптимально изменять только в очень редких случаях, я уже не раз писал. Последний раз вот здесь.

Статистика у публикации была относительно неплохой, комментарии так же имели быть. Однако до сих пор (особенно в январе - начале марта, при подготовке годовой отчетности за год прошедший) вопросы о порядке изменения СПИ постоянно задаются.

Так что про СПИ и о том, что изменять его вы не обязаны, а только имеете право, в очередной (не знаю уже и какой) раз повторяться не буду,

Способ начисления амортизации. В 99,(9)% — линейный (п. 35 ФСБУ 6/2020). В налоговом учете — тоже он (ст. 259.1 НК РФ).

Все эти способы уменьшаемого остатка (нелинейный в НУ) и исходя из количества выпускаемой продукции (п. 36 ФСБУ 6/2020), может быть, для кого-то и имеют какое-то экономическое обоснование, не спорю.

Но, как мне кажется, это больше для чистых теоретиков, которых больше интересуют публикации в профильных изданиях. Ведь без определенного количества публикаций ни диссертацию не защитить, ни дальнейшую научно-преподавательскую деятельность не вести.

Ликвидационная стоимость. (п. 30 ФСБУ 6/2020).

Под ней разработчики ФСБУ (некоторые из них мне лично знакомы, но не буду их называть) предложили считать величину, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств следует рассматривать таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.

Вот.

Кто-нибудь понял, в чем здесь экономический смысл?

Лично я не особенно. И перевести это на обычный русский язык (иногда мне это удается) так и не смог*.

*Как-то с год назад приболел (неделю провалялся с температурой 38-39), и вот в этом состоянии что такое по поводу этой самой ликвидационной стоимости в голову стало приходить. Но после снижения температуры перевести этот горячечный бред (а может это было какое-то озарение?) во что-то понятное уже не получилось.

Ну да ладно с этим экономическим смыслом.

Нам порой и не обязательно понимать, а нужно просто посчитать, раз требуется (или хочется?).

Так вот как, пусть и весьма приблизительно определить, какой доход мы получим при ликвидации объекта (через 3, 5, а то и все 10 лет), оприходовав годные к использованию запчасти за вычетом затрат на ликвидацию?

Когда в конце 2021 – начале 2022 года этот вопрос на сайте обсуждался, один из участников дискуссии (не перешедшей, к счастью, в полемику), кстати, профессиональный оценщик, поведал нам, что у него появились заказы (и не один) на оценку дорогостоящих объектов основных средств и определение их утилизационной стоимости, которую заказчики решили принимать, как ликвидационную.

Но утилизационная стоимость рассчитывается на конкретную ближайшую (или уже прошедшую) дату. А ориентироваться на неё в перспективе на 5 (7 или 10) лет?

Или это я что-то не догоняю?

Ну, допустим, как-то, методом 3П (пол-палец-потолок), посчитали эту самую ликвидационную стоимость объекта недвижимости, уже не первый находящегося в собственности. И допустим, в июле, или там, в августе 2024 года, остаточная стоимость объекта стала равна этой самой ликвидационной стоимости.

— Значит, что? — Правильно. Согласно п. 30 ФСБУ 6/2020 начисление амортизации по данному объекту прекращается в регистрах бухгалтерского учета.

Вроде бы организация приняла меры к оптимизации своих расходов, и финансовый результат ее к концу года немного подрастет. Хотя в налоговом учете амортизация продолжает начисляться и каков будет конечный финансовый результат, однозначно сказать трудно.

И от начисления и уплаты налога на имущество по данному объекту, исходя из его среднегодовой стоимости по данным бухгалтерского учета, никто не освобождал. И там уже балансовая стоимость уменьшаться ежемесячно не будет, и сумма налога несколько вырастет.

Бюджету это выгодно.

Хотя, если объект продолжает эксплуатироваться, то, по упомянутому выше п. 37, можно уменьшить размер этой самой ликвидационной стоимости, и не только с января следующего года, но, допустим, с августа, или там, с сентября года текущего.

А если таких объектов несколько? А, может, и много?

Поэтому, дабы не работать в режиме, как заметил один мой знакомый, пожара в борделе во время наводнения, оптимально воспользоваться п. 31 ФСБУ 6/2020.

И лучше (точнее, проще) всего по подп. «в» (ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена) признавать, что по уже имеющимся объектам, что по поступающим, эту самую ликвидационную стоимость равной нулю. То есть не создавать себе дополнительных трудностей там, где можно их легко, и что самое главное, в полном соответствии с действующим законодательством нормативными документами, избежать.

Возможны ли в этом случае претензии со стороны налоговиков?

По налогу на прибыль — нет.

По налогу на имущество? Исходя из бурной фантазии чиновников (и даже не на уровне центрального аппарата), а на местах, при проведении выездных проверок, не исключено.

Однако ВНП, это не аудиторское заключение.

Аудиторы могут отметить в заключении, к примеру, что отказ от определения ликвидационной стоимости свидетельствует о некотором искажении финансового результата. Будет ли оно существенным, или не так уж и особо, как мне кажется, не смогут определить.

А вот налоговики обязаны в акте проверки указать, что в результате отказа от определения ликвидационной стоимости на конкретную сумму (а не миллиона два, или два с половиной, или все пять) было допущено занижение налогооблагаемой базы в проверяемом периоде на (и опять конкретная сумма), что привело к недоимке по налогу в сумме (и снова с точностью ну, пусть даже до тысячи рублей).

Есть ли такая официально утвержденная методичка, или возьмется какой-либо привлеченный налоговиками оценщик слепить такой акт?

Сомневаюсь я, однако.

И даже если такой акт и нарисуют, то указанные там цифры довольно легко можно будет опровергнуть.

Так что это больше в теории.