Капитальный ремонт и капитальные вложения

Федеральных стандарты 26/2020 «Капитальные вложения», и 6/2020 «Основные средства» вступили в силу с отчётности за 2022 год.

После этого почему-то сложилось довольно устойчивое мнение (не только среди шибко грамотных аудиторов, но также и коллег-экспертов по сервису «Консультации»), что нынче капитальный ремонт основных средств в обязательном порядке необходимо капитализировать, то бишь увеличивать на затраты по его проведению первоначальную стоимость этого основного средства.

Коллеги (дамы и господа, девочки и мальчики, сестры и братья)!!!

В 100500-й раз хочу заявить: в данных Федеральных стандартах бухгалтерского учета ничего такого не сказано.

Да, в последнем предложении п. 10 ФСБУ 6/2020 отмечено, что существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев могут быть признаны самостоятельными инвентарными объектами.

Но это далеко не для всех, и далеко не всегда.

Я об этом писал в свое время: https://www.klerk.ru/user/209610/559523/.

И обращаю внимание, что капитализироваться в этом случае, может не только дорогой и длительный ремонт, но и дорогой и длительный технический осмотр, а также и дорогое и длительное техническое обслуживание.

И данный пункт обязывает не увеличивать первоначальную стоимость этого отремонтированного (осмотренного, обслуженного) объекта, а создать новый «виртуальный» объект, точнее, инвентарный номер. Ведь сам по себе ремонт, равно как и осмотр либо обслуживание, вещественной формы не имеет.

Да и про ремонт, кстати, не сказано, что он должен быть только капитальным.