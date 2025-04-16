Капитальный ремонт и капитальные вложения
Федеральных стандарты 26/2020 «Капитальные вложения», и 6/2020 «Основные средства» вступили в силу с отчётности за 2022 год.
После этого почему-то сложилось довольно устойчивое мнение (не только среди шибко грамотных аудиторов, но также и коллег-экспертов по сервису «Консультации»), что нынче капитальный ремонт основных средств в обязательном порядке необходимо капитализировать, то бишь увеличивать на затраты по его проведению первоначальную стоимость этого основного средства.
Коллеги (дамы и господа, девочки и мальчики, сестры и братья)!!!
В 100500-й раз хочу заявить: в данных Федеральных стандартах бухгалтерского учета ничего такого не сказано.
Да, в последнем предложении п. 10 ФСБУ 6/2020 отмечено, что существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев могут быть признаны самостоятельными инвентарными объектами.
Но это далеко не для всех, и далеко не всегда.
Я об этом писал в свое время: https://www.klerk.ru/user/209610/559523/.
И обращаю внимание, что капитализироваться в этом случае, может не только дорогой и длительный ремонт, но и дорогой и длительный технический осмотр, а также и дорогое и длительное техническое обслуживание.
И данный пункт обязывает не увеличивать первоначальную стоимость этого отремонтированного (осмотренного, обслуженного) объекта, а создать новый «виртуальный» объект, точнее, инвентарный номер. Ведь сам по себе ремонт, равно как и осмотр либо обслуживание, вещественной формы не имеет.
Да и про ремонт, кстати, не сказано, что он должен быть только капитальным.
Разница между средним и капитальным ремонтом
Разница между средним и капитальным ремонтом состоит не в продолжительности или стоимости, а в восстановлении ресурса объекта*.
*Под ресурсом объекта, согласно Большой Российской энциклопедии, понимается его наработка от начала эксплуатации (или её возобновления после ремонта) до достижения им предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация невозможна или нежелательна из-за снижения эффективности либо по условиям техники безопасности.
И при среднем ремонте ресурс объекта восстанавливается частично, а при капитальном — полностью, или почти полностью*.
*Эти определения ремонта мною взяты из нормативного правового акта «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. ГОСТ 18322-2016», утвержденного приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст.
Так что при любом ремонте ресурс основного средства, как и другие его характеристики, не улучшается, а восстанавливается примерно до того состояния, в котором он был при начале его эксплуатации.
И меня терзают смутные сомнения, что все вот эти размышлизмы (или влажные фантазии) коллег по поводу того, что на понесенные затраты по капитальному ремонту в обязательном порядке следует с 2022 года увеличивать первоначальную стоимость восстановленного объекта основаны только на том, что раз ремонт капитальный, то и необходимо признать его капитальными вложениями.
Это уже даже не филология, логофилия какая-то.
Ведь как дворника нельзя признать дворянином
(а литовца — литвином), так и капитальный ремонт не следует однозначно считать капитальными вложениями.
Как я уже писал в публикации, на которую выше дал ссылку (если что, она была от 09.12.2022), данная норма введена для тех организаций, которые обязаны (не имеют право, а именно обязаны, независимо от фактического состояния) раз в несколько лет проводить такие дорогостоящие процедуры в отношении некоторых своих основных средств.
Так, например, для морских и речных судов в обязательном порядке проводится раз в пять лет очередное докование. И без акта о его проведении дальнейшая эксплуатация судна запрещена.
Процесс этот не из дешевых, поэтому списать все понесенные затраты на расходы в году проведения — существенно снизить финансовый результат судовладельца, а то и загнать его в убыток.
Вот рекомендуемый п. 10 ФСБУ 6/2020 механизм учета таких затрат и позволяет равномерно (по 20% в год) отнести их на уменьшение финансового результата, что вполне логично.
Применим это метод, вероятно, и в каких-то других отраслях.
Но вот отражать таким способом, например, капитальный ремонт (пусть и дорогой) офисного здания не совсем корректно.
Какой срок установить для такого объекта?
Опять методом 3П (пол-палец-потолок)?
Хотя, при желании, если в текущем году пришлось проводить дорогой ремонт (а тот и аварийный), а финансы конторы поют романсы, можно озадачить господ инженером нарисовать документ, согласно которому новый аналогичный ремонт с очень большой долей вероятности необходимо будет произвести года через три-четыре (или пять-шесть).
И отражаем затраты на этот ремонт как некий виртуальный инвентарный номер основных средств со сроком полезного использования эти самые ну, пусть, три года.
И через амортизацию равными долями (по 1/36 в месяц) списываем на расходы.
Законно?
Почти.
Налоговики будут против?
Думаю, что нет.
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