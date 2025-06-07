Производство продукции из давальческих материалов

Пару лет назад я довольно подробно рассматривал порядок отражения в учете (как у подрядчика, так и у заказчика) выполнения СМР из материалов заказчика (вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/562382/).

Но точно так же привлечь переработчика может и организация, производящая продукцию.

В каких-то случаях это может быть более выгодно, чем выполнять работы по изготовлению продукции собственными силами.

Причем переработчика можно обязать как полностью изготовить эту продукцию, так и выполнить только какие-то определенные операции. А остальные уже выполнить собственными силами.

Но в любом случае затраты передача материалов в переработку не признается их продажей, а отражается по дебету счета 10.07 в корреспонденции с соответствующим субсчетом к счету 10, на который они были оприходованы.

И после того, как переработчик передаст изготовленную продукции (или только полуфабрикат ее) и предъявит свои затраты, давалец наш отразит этот факт хозяйственной жизни, как:

Дебет счета 20 Кредит счета 60;

Дебет счета 20 Кредит счета 10.07*.

*Для того, чтобы не повторять прописных истин, не будут принимать во внимание порядок принятия к вычету НДС, предъявленного переработчиком

Также не буду в очередной раз повторять, что переработчик обязан также предоставить и отчет об использовании полученных им материалов.

Далее, в зависимости от конкретного технологического процесса, продукция может быть признана изготовленной.

Но далее организация может продолжить её изготовление, как своими силами, так и, допустим, силами другого переработчика.

Но в этом случае речь уже пойдет о передаче в переработку не материалов, а незавершенного производства.

По такому же алгоритму уже незавершенка, переданная следующему переработчику, должна быть отражена обособленно, оптимально на отдельном субсчете к счету 20 (20.07, допустим, аналогично субсчету 10.07) записями:

Дебет счета 20.07 Кредит счета 20.

Получение от второго переработчика изготовленной (или всё еще не полностью изготовленной) продукции будет отражено как:

Дебет счета 20 Кредит счета 60;

Дебет счета 20 Кредит счета 20.07.

Остановимся на том, что продукция теперь полностью изготовлена и:

Дебет счета 43 Кредит счета 20.

В старые добрые времена, когда я проводил семинары не как сейчас, два-три раза в год, а четыре-пять раз в месяц, а то и чаще, рассматривали как-то тонкости ПБУ 5/01, да еще и с учетом того, что перед этим были внесены очередные изменения в 25 главу НК РФ (это год 2005-2006).

И вот одна из слушательниц затронула как раз использование давальческих материалов.

По своему обыкновению, я провел аналогию с нашей обычной жизнью, и в качестве примера привел пошив в ателье костюма (или пальто, или платья) из материала заказчика.

То есть тот же самый договор подряда иждивением заказчика.

Правда подрядчик, вероятнее всего, тут будет использовать ещё и какие-то свои материалы – подкладку, нитки, пуговицы, и т. п.

Впрочем, и при производстве продукции переработчик, как мне кажется, тоже свои какие-то материалы будет использовать. Он их учтет в стоимости работ, предъявленных давальцу.

Но коллега та рассказала о несколько более сложном варианте.

По условиям договора расплачивался товарищ давалец с переработчиком (или даже их было два или три) не денежными средствами, а частью той самой изготовленной продукции, которую тот ему не отгружал, а оставлял сразу у себя.

О как!

Мы тогда, толком не подумав (по аналогии с ателье) убедили общими усилиями коллегу, что такая схема не сработает.

Ведь как передать только часть там пальто, или платья?

А вот несколько позже (ведь хорошая мысля приходит опосля) до меня дошло, что такая схема вполне реальна.

Это совместный ужин в студенческой общаге!

Вот хмурым зимним вечером сидят в комнате два безденежных голодных студента, а из продуктов у них немного привезенной пару недель назад от родителей, картошки, да полбуханки не совсем свежего хлеба.

И тут одного из них (а то и обоих сразу) посещает гениальная идея.

В комнате напротив точно также скучают две одногруппницы (или однокурсницы, или просто хорошие знакомые девушки) в примерно таком же финансовом состоянии и примерно такие же голодные. И у них есть сковородка, немного растительного масла и какие-то приправы.

Быстро заключается (пусть и устный) договор о совместном приготовлении ужина. Один из парней (под чутким женским руководством и контролем) начинает чистить корнеплоды.

Второй в это время несется в ближайший магазин за 0,5 (не, 0,5 на четверых мало, за 0,7) её, родимой*.

*По своему опыту (пять лет общежития) знаю, что на такое деньги обязательно найдутся (можно у кого-то и занять).

И вот к его возвращению румяная картошка с хрустящей золотистой корочкой в центре стола, хлеб аккуратно порезан, вокруг расставлены четыре тарелки, четыре вилки и четыре же (возможно, что и разнокалиберных) емкости.

Так что, если быть особенно занудными, то и картошку эту надо поделить строго пропорционально вкладу (как материальному, так и трудовому) каждого из участников.

Наши студенты (не знаю, как современные) такими меркантильными не были*.

*И даже если я шел с девушкой из моей группы, или допустим, с курса кофе попить, или там, в кино, то ее предложение самой заплатить за билет или за тот же самый кофе (хотя я с общаги, а она живет с родителями) и меня лично, и всех моих знакомых парней, обижало. Уж с этого рубля не обеднею.

Что там дальше, после ужина, рассматривать не будем. По-разному бывало…

Вернемся к производству продукции из давальческого (частично) сырья с уплатой задолженности за выполненные работы частью изготовленной продукции.

Переданы материалы в переработку.

У давальца, на основании акта «сдал-принял» с двумя подписями:

Дебет счета 10.07 Кредит счета 10.

У переработчика, на основании той же самой накладной:

Дебет счета 003.

Переработчик выполняет работы по производству продукции из материала давальца (заказчика):

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69, 25 и пр.

После завершения всех работ, предусмотренных технологическим циклом, он выставляет давальцу акт и счет-фактуру на стоимость своих работ и отчет об использовании материалов:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20;

Кредит счета 003.

Часть изготовленного (для него это может быть какое-то сырье, комплектующие, или товар) он оставляет у себя.

Каким документом это оформить?

Считаю, что актом «сдал-принял» в количественном (а, может быть, и в стоимостном) выражении:

Дебет счета 41 (10, 21) Кредит счета 60.

Давалец, получив акт от переработчика на все затраты по изготовлению продукции, отражает их, как:

Дебет счета 20 Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Отчет об использовании материалов учитывается записью:

Дебет счета 20 Кредит счета 10.07.

После этого формируется стоимость всей изготовленной продукции:

Дебет счета 43 Кредит счета 20.

Акт, согласно которому часть изготовленного осталась у переработчика, отражается, как реализация этой продукции, то есть:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 43.

Покупателю (в девичестве — переработчику) выставляется счет-фактура. Он имеет право принять указанный там НДС к вычету:

Дебет счета 19 Кредит счета 60;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Далее стороны засчитывают задолженности.

Покупатель:

Дебет счета 60 Кредит счета 62.

Поставщик (он же — давалец), такими же записями, но со своими цифрами:

Дебет счета 60 Кредит счета 62.

А вот расчет, сколько штук (метров, литров и т. т.) продукции эквивалентны затратам переработчика на их изготовление — это не к бухгалтерии. Это к производственникам, менеджерам по продажам и пр.