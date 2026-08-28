И снова про капитальный ремонт и капитальные вложения

На прошлой неделе записал видео-урок для одной организации (вот не скажу, для какой именно) по ремонту и модернизации основных средств (а Клерк, кстати, уже четвертый год вебинар по этой теме никак не удосужится провести).

И, естественно, довел до будущих пользователей этого ролика свою (единственно, как все вы знаете, верную) точку зрения о капитальном ремонте и порядке его отражения в учете.

Вкратце повторю ее еще раз.

Капитальный ремонт (восстановление по ФСБУ6/2020) объекта, это доведение его примерно до того состояния, в котором он был при его приобретении (создании). Технические характеристики капитально отремонтированного объекта не улучшатся (чем были тогда, когда на нем и мухи еще не сидели) и каких либо новых качеств он не приобретёт. Срок полезного использования при этом (установленный тоже тогда) может продлиться, и может, и нет. Господа инженеры могут это предполагать, но гарантировать, а тем более, документально обосновать, мне кажется, не рискнут.

Поэтому и увеличивать его первоначальную (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете) стоимость — нарушить требования как ФСБУ (и 26/2020, и 6/2020), так и налогового законодательства.

Пусть с выгодой для государства, с ущербом для организации, но нарушить.

Сразу предвижу возражения: — а как же подп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2020, по которому капитальными вложениями признаются затраты на замену частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание?

В 100500-й раз отвечаю: — это далеко не всегда, и далеко не у всех.

Здесь нужно смотреть в связке с последним предложением п. 10 ФСБУ 6/2020, по которому самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Сразу хочу подчеркнуть, что здесь говорится про ремонт, технический осмотр и техническое обслуживание (и не упомянуто, что ремонт — капитальный). Это, во-первых.

И во-вторых — такие затраты не увеличивают первоначальную стоимость объекта, который был отремонтирован, осмотрен или обслужен, как сказано в п. 24 ФСБУ 6/2020 про капитальные вложения при их завершении, а признаются самостоятельным инвентарным объектом.

То есть со своей (самостоятельной) первоначальной стоимостью, своим (самостоятельным) сроком полезного использования и отдельно (самостоятельно) начисляемой амортизацией.

И опять повторю, что это далеко не у всех.

А только у тех, у кого в собственности есть объекты основных средств, для которых раз в несколько лет технической документацией и нормативными документами соответствующих ведомств (министерств, федеральных агентств и пр.) предусмотрены такие процедуры в обязательном порядке.

Это морские и речные суда, объекты нефтехимической и металлургической промышленности и пр.

О том, что такой метод учёта таких затрат оптимален (именно для таких организаций) я три с лишним года писал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/559523/.

Повторяться не буду.

Но при редактировании моего видео-урока мне сделали замечание, что для целей налогообложения следует не принимать к учету самостоятельный объект амортизируемого имущества, а создать резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в порядке, предусмотренном ст. 324 НК РФ.

Можно.

Но в этом случае расходы, довольно приблизительные, по начислению такого резерва, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, возникнут раньше, чем будут понесены фактические затраты на ремонт, осмотр и обслуживание. Тем более, что в этой статье Кодекса ничего не сказано про технический осмотр и тех. обслуживание. И налоговики могут, при желании, резервирование расходов на них не признать при расчете прибыли. Удастся ли потом доказать, что это не так, не знаю.

И если такой резерв создавать в налоговом учете, то оптимально его создать и в учете бухгалтерском.

То есть сразу при принятии к учету нового такого объекта, зная, что через три года (или через пять лет) мы будем обязаны провести с ним довольно дорогостоящую процедуру обслуживания или ремонта, сразу начинаем отчислять в резерв ежемесячно по 1/36 (или по 1/60) размера предполагаемых затрат, признавая их расходами в БУ и НУ.

С фактической суммой затрат этот резерв, естественно, никогда не совпадет. И вновь или еще расходы, или уже доходы (в сумме отраженных пять лет назад расходов).

И зачем?

И не проще ли будет, а и гораздо экономически выгоднее, сначала понести эти затраты, а уже потом, точную до копейки сумму, за несколько лет списать на расходы?