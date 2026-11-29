Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра

Близится декабрь, а там и январь скоро наступит, и у бухгалтера начнется тот период, в котором он одновременно будет жить и в 2026 году (закрывать год), и в 2027 — вести учет операций текущего периода.

И для того, чтобы крыша окончательно не поехала, ряд процедур по подготовке к сдаче годового отчета оптимально начать еще вчера.

Хочу обсудить две проблемы, которые, правда, коснутся далеко не всех.

Представители (бухгалтера) малого бизнеса эту публикацию могут и не читать, так как объектов недвижимости, по которым следует платить налог на имущество, исходя из их среднегодовой стоимости по данным бухгалтерского учета, у большинства из них в собственности нет.

А вот более крупные организации должны заранее обеспокоиться тем, чтобы по состоянию на 31.12.2026 у них в наличии была информация как по ликвидационной стоимости таких объектов, так и по возмещаемой сумме.

Оба этих показателя влияют на остаточную стоимость данных объектов основных средств, что, в свою очередь, влияет на величину налога на имущество.

За ликвидационную стоимость мы уже вели разговор в публикации от 31 октября (https://www.klerk.ru/user/209610/716488/).

Я до этого верил, что пока ФНС не сочинит какую-нибудь методичку по определению этой самой ликвидационной стоимости, то ждать наездов налоговиков на эту тему не стоит.

Признаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

Упомянутое в публикации Письмо ФНС России от 03.09.2026 № БС-36-21/7738, в котором доведено до сведения Определение ВС РФ от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373, дало команду «Фас!» налоговикам, которые при проведении выездных проверок теперь в обязательном порядке будут обращать внимание на размер ликвидационной стоимости объектов недвижимости.

И просто признать её равной нулю (хоть по причине её несущественности, хоть по причине невозможности установления), теперь уже, думаю, не выйдет.

Необходимо будет грамотно составленное (своими сотрудниками, буде они есть, или приглашенными экспертами) обоснованное заключение, к которому налоговики придраться не смогут (или не захотят связываться). И стоимость эта, которая ликвидационная, согласно заключению, чтобы лишний раз не возбуждать налоговиков, должна быть равна хоть какой-то, пусть и чисто символической сумме.

Нулевая ликвидационная стоимость, в первую очередь, по недвижимым объектам, теперь станет для налоговиков раздражающим фактором. Это будет вызывать у них выработанный вышеупомянутым письмом безусловный рефлекс — привлечь надежных (придворных) экспертов, которые в своем заключении докажут, что в данной ситуации она равна процентам 20-30 от первоначальной стоимости (а может и больше). Следовательно, возникла многомиллионная недоимка при исчислении налога на имущество. А если этой недоимки не хватает для выполнения плана, то размер этой ЛС может составить и все 45%.

И привлечение организацией других экспертов успехом может и не увенчаться.

Как было сказано в судебном постановлении — такое (последующее заключение привлеченных уже организацией экспертов) представляет собой частное мнение одного лица относительно экспертного заключения, произведенного другим лицом.

Следовательно, по всем принадлежащим организации недвижимым основным средствам (с учетом вышесказанного) не мешает иметь в наличии официально оформленные документы о размере их ликвидационной стоимости (будь она нулевой, 0,375% от первоначальной стоимости, или 52% — без разницы)*.

*Как тут недавно прочитал — лучший вид обороны этот нападение. И если вас в чем то обвиняют, то в ответ пишите не объяснительную, а докладную.

Кроме того, раз уж налоговики начали цепляться к занижению, по их мнению базы по налогу на и имущество, то организации вправе использовать и такой фактор, влияющий на балансовую стоимость основного средства, как его обесценение.

Не буду здесь подробно рассматривать порядок определения возмещаемых сумм (кого интересует, можно вот здесь посмотреть: https://www.klerk.ru/user/209610/594085/).

Поэтому, считаю оптимальным для тех, кто уже собрался привлечь (или привлек) экспертов для определения ликвидационной стоимости имеющейся недвижимости, дать им задание и на расчет возмещаемых сумм по ней.

Получится этакое два в одном: установленная ликвидационная стоимость в итоге увеличивает сумму начисленного налога на имущество по недвижимому основному средству, а выявленное по нему обесценение — уменьшает.

Возьмутся ли налоговики еще и за сбор доказательств по недостоверности установленного обесценения — однозначно сказать трудно.

Но еще раз повторю, что всё вышесказанное касается недвижимых основных средств.

Тратить время и деньги (точнее – деньги и время) на расчет ликвидационной стоимости и возмещаемых сумм по транспорту, оборудованию и прочем движимым основным средствам большого смысла не вижу, тем более если таких инвентарных объектов — не одна сотня, а то и более тысячи.

Ну да, изменится в итоге финансовый результат и стоимость чистых активов (и то, непонятно в какую сторону) на какие-то проценты. Но сколько надо будет заплатить за экспертизу?

То на то и выйдет.