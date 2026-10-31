Ликвидационная стоимость основного средства и налог на имущество

Почти два года назад (https://www.klerk.ru/user/209610/639336/), рассматривая элементы амортизации основных средств, пришел к выводу, что ликвидационную стоимость объектов, чтобы не создавать дополнительные трудности, а потом их героически преодолевать, установть равной нулю, и забыть о ней.

Тогда же кто-то из коллег высказал опасение, что налоговики могут начать цепляться к тому, что организации, признавшие эту саму ЛС равной нулю, завышают амортизацию и занижают остаточную стоимость недвижимых основных средств.

Значит, занижается их среднегодовая стоимость, что приводит к недоимке по налогу на имущество.

Автор (так и не растерявший на восьмом десятке лет оптимизма и веры в логику и здравый смысл) тогда высказал мнение, что налоговики в первую очередь должны опираться на соответствующие официально разработанные и утвержденные методики расчета такой ликвидационной стоимости.

А покуда их не будет, то и не должно быть претензий к организациям.

Увы, так и не привык к тому, что логика и здравый смысл на вооружении в Красной Армии (а также в финансовом ведомстве) не стоит.

И недавно ознакомился с письмом ФНС России от 03.09.2026 № БС-36-21/7738@ «Об Обзоре судебной практики по отдельным спорам в сфере налогообложения имущества, дошедшим до Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации (за январь - август 2026 г.)».

В нем есть ссылка на определение ВС РФ от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373 по делу № А12-28106/2024.

Им было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Перед этим жалоба организации на акт налоговой проверки по начислению налога на имущество рассматривалось в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде (Постановление от 10.12.2025 по делу № А12-28106/2024), а затем в Арбитражном суде Поволжского округа (Постановление от 25.03.2026 № Ф06-1102/2026 по делу № А12-28106/2024).

Оба этих суда приняли сторону налоговиков.

С первой претензией — что организация не совсем верно начисляла амортизацию после проведения модернизации, я еще могу согласиться.

Да, там действительно можно доказать, что сумма амортизации была завышена, а остаточная (и, следовательно, среднегодовая) стоимость недвижимости оказалась заниженной.

Вторая претензия заключалась в том, что организация была обязана в регистрах бухгалтерского учета установить (ХЗ, как, но обязана) ликвидационную стоимость по всем недвижимым объектам основных средств (а их там порядка двух сотен).

И с ее учетом необходимо было считать амортизацию и определять остаточную и среднегодовую стоимость этих объектов, и соответственно, начислять налог на имущество.

И налоговая привлекла какую-то ООО, которая непонятно каким методом посчитала эту самую ликвидационную стоимость.

В результате недоимка по налогу на имущество составила 43 (или 44) млн. руб.

Организация предоставила расчет ликвидационной стоимости, произведенной другими экспертами.

Но, как сказано в судебном решении: — она не свидетельствуют о незаконности выводов налогового органа, а представляет собой частное мнение одного лица относительно экспертного заключения, произведенного другим лицом.

То есть суд решил, что мнение экспертов, привлеченных налоговиками, вызывает больше доверия, чем привлеченных организацией.

Так что первая ласточка прилетела.

А сколько их будет еще?

Среднему и мелкому бизнесу волноваться пока, думаю, рано.

Много с них не возьмешь.

А вот более крупному, считаю, теперь придется действительно, регулярно (хотя бы раз в два-три года, а, может и каждый год) привлекать (и не за спасибо) оценщиков, которые будут устанавливать эту самую ликвидационную стоимость недвижимых основных средств.

И, я извиняюсь, за чей счет будет этот банкет?

Затраты на такую оценку подлежат включению в себестоимость выпускаемой продукции.

Следовательно, вырастет и ее цена.