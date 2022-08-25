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Ольга Кондакова

Где юридической компании мониторить отзывы в интернете

Порядка 77% пользователей мониторят отзывы перед тем, как обращаться в юридическую компанию. Поэтому юридическим компаниям необходимо следить за упоминаниями в сети интернет и работать с отзывами клиентов. Выделю несколько основных интернет-площадок, на которые стоит обращать внимание.

Где смотреть отзывы

Геосервисы 2Гис, Яндекс-карты

Положительная репутация на геосервисах актуальна для компаний, адрес которых указан в общем доступе. В этом случае пользователи могут оставлять отзывы и оценивать работу компании при помощи «звезд». 

Отслеживать рейтинг на геосервисах особенно важно, ведь пользователь, вбивая в поисковую строку наименование услуги или юрфирмы, видит рейтинг, и отдает предпочтение компаниям с более высоким рейтингом.

Агрегаторы и справочники Yell, Zoon

На таких площадках пользователи ищут конкретные услуги, а те, кто ими уже воспользовался, размещают отзывы о компаниях. 

Социальные сети

При работе с соцсетями важно отслеживать и работать с отзывами, размещенными в блоге юриста или компании. Также комментарии пользователи могут оставлять на сторонних страницах или каналах. Например, иногда потенциальные спрашивают мнение о конкретном юристе или компании в своих соцсетях, в городских пабликах. 

Негативные комментарии могут стать причиной отказа потенциального клиента от обращения к вам. 

Сайт компании

Отзывы на сайте компании также являются хорошим инструментом для работы с репутацией бизнеса. Чтобы оценки были видны в поисковиках, рекомендуется добавлять обратную связь клиентов на ваш сайт. Также можно дать возможность оставлять оценки о работе с компанией непосредственно самим клиентам. 

Как управлять онлайн-репутацией 

Существует несколько правил, которые помогут вам управлять онлайн-репутацией. Наиболее важные:

  • В первую очередь важно провести мониторинг и определить текущую репутацию компании. Для этого можно воспользоваться специальными сервисами или провести проверку вручную, вбив наименование компании с строку поиска. Для получения точных результатов потребуется учесть несколько параметров: количество отзывов, их тональность, количественную оценку и репутацию конкурентов. Используя эту информацию, можно определить репутацию компании и фронт работы для ее повышения.

  • Далее потребуется провести работу с отрицательными отзывами. Негативные отзывы — вполне нормальное явление, так как угодить всем и каждому невозможно. Тем не менее их наличие наносит вред репутации компании. В такой ситуации рекомендуется связаться с клиентом, оставившим негативный отзыв, и предложить пути решения проблемы. В случае, если отзыв заведомо ложный, необходимо направить информацию, воспользовавшись специальной формой в поисковой системе.

  • Конечный этап — формирование положительной онлайн-репутации компании. Чтобы добиться цели, потребуется обеспечить наличие большого количества положительных звезд и присутствие компании на всех ключевых площадках.

Работа с онлайн-репутацией компании имеет достаточно сложный характер, справиться с поставленными задачами владельцам юридических компаний, занятым развитием бизнеса, непросто. Чтобы провести анализ и сформировать желаемую репутацию компании, рекомендуется обратиться к специалистам в этой сфере.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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