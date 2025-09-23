Налоговые поправки, принятые во втором чтении: что изменится для бизнеса в 2026 году
18 ноября 2025 года во втором чтении приняли крупный пакет поправок в Налоговый кодекс — те самые, которые Президент поручил доработать после широкого обсуждения реформы 2026 года. Комитет Госдумы по бюджету и налогам учёл часть предложений бизнеса и экспертов, а ряд наиболее спорных инициатив — смягчил.
Разбираем главное, что важно знать предпринимателям и компаниям уже сейчас.
Льготы по НДС для ИТ-компаний сохранят
Первоначально предполагалось отменить льготу по НДС для реализации исключительных прав на ПО из реестра отечественного софта. Это вызвало серьёзный резонанс в ИТ-среде.
Однако в доработанном тексте поправка исключена.
То есть пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ остаётся в силе, и компании по-прежнему смогут продавать ПО из реестра без начисления НДС. В том числе при передаче прав через интернет.
Для ИТ-отрасли — это однозначно позитивный сигнал.
УСН: лимиты по доходам будут снижать постепенно
Самое обсуждаемое изменение касается перехода упрощенцев в категорию плательщиков НДС.
Правительство решило не обваливать лимит сразу до 10 млн ₽, как предполагалось ранее. Вместо этого действует поэтапное снижение:
2026 год — 20 млн ₽
2027 год — 15 млн ₽
2028 год — 10 млн ₽
Если доход на УСН в 2025 году превысит 20 млн ₽, со следующего года организация или ИП автоматически признаются плательщиками НДС.
Новое правило для тех, кто выбирает пониженные ставки НДС (5% или 7%)
Раньше отказаться от этих ставок можно было только спустя три года.
Теперь — можно отказаться уже в первый год, при условии что сделать это успеют с первого налогового периода, в котором отражались операции по пониженным ставкам.
ПСН: лимиты тоже снизят, но мягче
План сократить лимит доходов до 10 млн ₽ мгновенно признали чересчур резким. Поэтому порог тоже снижают постепенно:
2026 год — 20 млн ₽
2027 год — 15 млн ₽
2028 год — 10 млн ₽
Если доход ИП на ПСН за 2025 год превысит 20 млн ₽, применять патент в 2026 году будет нельзя.
Розничная торговля и грузоперевозки остаются на ПСН
Изначально режим для этих видов деятельности хотели отменить.
Но в итоговом варианте эту норму убрали, и применять ПСН по рознице и грузовым перевозкам можно будет и после 1 января 2026 года.
Сроки уплаты налогов оставляют как есть
Предлагалось перенести срок, если он попадает на выходной, — не вперёд, а назад, на предыдущий рабочий день.
Однако поправку исключили.
То есть правила остаются прежними: срок переносится вперёд — на ближайший рабочий день после выходного.
Что это значит для бизнеса?
Второе чтение смягчило самые острые изменения. Но сама реформа остаётся масштабной: меняются лимиты, льготы, подходы к спецрежимам. Поэтому важно заранее оценивать налоговые риски и прибыльность деятельности под новые правила.
