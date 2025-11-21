Окончательные налоговые изменения 2026

НДС: ставка 22% и новые правила оформления документов
Повышение ставки
С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет до 22%. Это затрагивает всю цепочку ценообразования и требует пересчёта маржинальности уже сейчас.
Новые требования к счёту-фактуре
При реализации по предоплате в отгрузочном счёте-фактуре обязательно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры, по которому входящий НДС принимается к вычету.
Это усложнит документооборот и потребует корректировок в учётных системах и шаблонах.
УСН: ужесточение порогов, изменения по НДС и новые правила ставок
Порог доходов снижается постепенно
Чтобы избежать резкого скачка нагрузки, лимиты перехода на НДС и утраты права применения УСН урезаются поэтапно:
2026 — 20 млн ₽
2027 — 15 млн ₽
2028 — 10 млн ₽
Это значит: предприниматели и компании, приближающиеся к 20 млн ₽ по итогам 2025 года, рискуют слететь на общий режим уже в 2026.
Новый порядок отказа от пониженной ставки НДС
Упрощенцы, которые впервые стали плательщиками НДС и выбрали ставку 5% или 7%, теперь смогут:
отказаться от пониженной ставки уже в первый год
сделать это однократно
подать отказ с первого налогового периода, за который сдаётся декларация с такими операциями
Раньше нужно было ждать 3 года — теперь бизнес становится гораздо гибче.
Пониженные ставки УСН теперь утверждает Правительство РФ
Раньше регионы могли устанавливать собственные пониженные ставки. Теперь эта полномочия передаётся Правительству РФ, что означает:
ставки станут более унифицированными по стране;
возможна оптимизация налоговой нагрузки на федеральном уровне;
предпринимателям нужно следить теперь не за региональными законами, а за постановлениями правительства.
Перечень расходов — шире
У УСН «Доходы минус расходы» расширяется список учитываемых затрат, что позволит корректно уменьшать налоговую базу, но требует более тщательного подтверждения документов.
ПСН: сохранение режимов и плавное снижение лимитов
Порог доходов также уменьшается постепенно
2026 — 20 млн ₽
2027 — 15 млн ₽
2028 — 10 млн ₽
Сохранение ПСН для розницы и грузоперевозок
Первоначально планировалось отменить, но ко второму чтению решение отменили — можно продолжать работать.
Изменения для ИТ-компаний
Отмену льготы по НДС для «реестрового» ПО отложили, льгота сохраняется:
— реализация ПО из реестра
— передача прав
— лицензии и SaaS
→ по-прежнему без НДС.
Также ожидаются уточнения по страховым взносам, льготам и аккредитации.
Технологический сбор и акцизы
Вводится технологический сбор на электронику — с 1 сентября 2026 года. Ставки и порядок кабмин установит позднее.
Акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки будут расти.
Что это значит для бизнеса?
У законодателей получилось сгладить самые болезненные изменения: поэтапные лимиты, сохранение ПСН, сохранение льгот для ИТ.
Но:
НДС 22%
снижение лимитов спецрежимов
новые требования к документам
— делают 2026 год точкой, где предпринимателям действительно важно пересчитать модель бизнеса.
