Налоговые изменения 2026

Окончательные налоговые изменения 2026

Депутаты Госдумы 20.11.2025 в третьем чтении приняли закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года в рамках налоговой политики. Рассмотрим ключевые изменения, которые реально затронут предпринимателей, бухгалтеров и ИП.

НДС: ставка 22% и новые правила оформления документов

Повышение ставки

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет до 22%. Это затрагивает всю цепочку ценообразования и требует пересчёта маржинальности уже сейчас.

Новые требования к счёту-фактуре

При реализации по предоплате в отгрузочном счёте-фактуре обязательно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры, по которому входящий НДС принимается к вычету.

Это усложнит документооборот и потребует корректировок в учётных системах и шаблонах.

УСН: ужесточение порогов, изменения по НДС и новые правила ставок

Порог доходов снижается постепенно

Чтобы избежать резкого скачка нагрузки, лимиты перехода на НДС и утраты права применения УСН урезаются поэтапно:

  • 2026 — 20 млн ₽

  • 2027 — 15 млн ₽

  • 2028 — 10 млн ₽

Это значит: предприниматели и компании, приближающиеся к 20 млн ₽ по итогам 2025 года, рискуют слететь на общий режим уже в 2026.

Новый порядок отказа от пониженной ставки НДС

Упрощенцы, которые впервые стали плательщиками НДС и выбрали ставку 5% или 7%, теперь смогут:

  • отказаться от пониженной ставки уже в первый год

  • сделать это однократно

  • подать отказ с первого налогового периода, за который сдаётся декларация с такими операциями

Раньше нужно было ждать 3 года — теперь бизнес становится гораздо гибче.

Пониженные ставки УСН теперь утверждает Правительство РФ

Раньше регионы могли устанавливать собственные пониженные ставки. Теперь эта полномочия передаётся Правительству РФ, что означает:

  • ставки станут более унифицированными по стране;

  • возможна оптимизация налоговой нагрузки на федеральном уровне;

  • предпринимателям нужно следить теперь не за региональными законами, а за постановлениями правительства.

Перечень расходов — шире

У УСН «Доходы минус расходы» расширяется список учитываемых затрат, что позволит корректно уменьшать налоговую базу, но требует более тщательного подтверждения документов.

ПСН: сохранение режимов и плавное снижение лимитов

Порог доходов также уменьшается постепенно

  • 2026 — 20 млн ₽

  • 2027 — 15 млн ₽

  • 2028 — 10 млн ₽

Сохранение ПСН для розницы и грузоперевозок

Первоначально планировалось отменить, но ко второму чтению решение отменили — можно продолжать работать.

Изменения для ИТ-компаний

Отмену льготы по НДС для «реестрового» ПО отложили, льгота сохраняется:

— реализация ПО из реестра

— передача прав

— лицензии и SaaS

→ по-прежнему без НДС.

Также ожидаются уточнения по страховым взносам, льготам и аккредитации.

Технологический сбор и акцизы

Вводится технологический сбор на электронику — с 1 сентября 2026 года. Ставки и порядок кабмин установит позднее.

Акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки будут расти.

Что это значит для бизнеса?

У законодателей получилось сгладить самые болезненные изменения: поэтапные лимиты, сохранение ПСН, сохранение льгот для ИТ.

Но:

  • НДС 22%

  • снижение лимитов спецрежимов

  • новые требования к документам

— делают 2026 год точкой, где предпринимателям действительно важно пересчитать модель бизнеса.

