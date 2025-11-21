Окончательные налоговые изменения 2026

Изменения для ИТ-компаний

Отмену льготы по НДС для «реестрового» ПО отложили, льгота сохраняется:



— реализация ПО из реестра



— передача прав



— лицензии и SaaS

→ по-прежнему без НДС.

Также ожидаются уточнения по страховым взносам, льготам и аккредитации.