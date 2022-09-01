Основы построения бренд-платформы: зачем нужно и что это дает

Затем создаётся брендбук «brand book», а наиболее полно все детали описываются в «brand bible» (от англ. bible – библия).

Также при создании платформы бренда необходимо обеспечить его моментальное узнавание, а также позитивную реакцию на связанные с ним товары и услуги.

Платформа бренда – это ключевой документ, наиболее полно описывающий все его характеристики. В чём-то это описание совпадает с характером человека. Например, он может ассоциироваться с определёнными чертами, такими как мужество, стиль, нежность, женственность и так далее.

Каждая широко известная компания стремится создать уникальный образ, выгодно отличающий её саму или её продукцию от конкурентов в глазах потребителей. Этот образ и называется брендом, или маркой.

Основная функция бренд-платформы – максимально показать потребителям преимущества бренда, а также вызвать их интерес к приобретению своей продукции, чтобы побудить его выбрать именно её, обеспечить повышение продаж и прибыльности бизнеса.

Наилучшее планирование человеческих и финансовых ресурсов, направленное на продвижение товаров и услуг компании или её торговой марки.

Структура и элементы платформы бренда

Что должна включать в себя платформа бренда? Как правило, в неё входят девять ключевых элементов.

Суть бренда

Ключевая идея, или набор составляющих, которые делают бренд ценным и уникальным для потребителя. Как правило, для ее выражения используют рекламные слоганы, например, L’Oréal: «Ведь вы этого достойны», Nokia: «Соединяем людей», Apple: «Думай иначе», Gillette: «Gillette – лучше для мужчины нет».

Миссия бренда

Главный смысл деятельности компании для общества, кроме очевидного для любой коммерческой компании – получения прибыли. По сути это ответ на глобальный вопрос, что хорошего компания делает для помощи людям и улучшения мира. Например, давать возможность быстро и комфортно путешествовать по миру, связывать людей друг с другом независимо от расстояния или же приносить пользу здоровью посредством полезной еды, и так далее.

Портрет целевой аудитории (ЦА)

Детальное описание признаков целевых потребителей услуги или товара, входящих в нужную группу: семейное положение, возраст, география, потребности, интересы, привычки, пол, поведение и др. Эта информация даст возможность, например, правильно таргетировать рекламу, обеспечивая максимально эффективное использование рекламного бюджета.

Инсайты аудитории

Инсайты – неочевидные на первый взгляд потребности ЦА. Бывает, что люди безо всяких оснований отказываются от, казалось бы, нужной и выгодной для себя покупки. Задача – разобраться в причинах, мешающих совершить покупку, ликвидировать препятствия и убрать проблему для дальнейшего приобретения вашего товара.

Ценности бренда

Основные принципы или внутренние ориентиры компании, лежащие в основе её деятельности. Иначе говоря – это основа деятельности компании, которая с лёгкостью позволит отличить бренд от его конкурентов. Примеры: Toyota исповедует Кайдзен, заключающийся в непрерывном улучшении проектирования товаров, их производства, а также управления и сопутствующих бизнес-процессов.

Canon использует иероглиф, обозначающий отсутствующее в русском языке слово, которое можно перевести как «Абсолютное совершенство», то есть то, чего невозможно достичь, но к чему нужно постоянно стремиться. Образ и ценности бренда должны совпадать с ценностями ЦА, для этого их наиболее эффективно формировать в процессе его создания и дальнейшего развития – брендинга.

Атрибуты

Имя, упаковка и прочие элементы, по которым потенциальные покупатели бренда могут однозначно его идентифицировать – это название и логотип, а также рекламный слоган и фирменный стиль. Проще говоря, это именно те элементы, по которым аудитория может узнать образ компании и запомнить его. Для Mercedes это – фирменная трёхлучевая звезда, для Билайна – характерное сочетание жёлтого и чёрного цветов.

УТП (уникальное торговое предложение)

УТП = ключевое преимущество перед конкурентами. Можно сказать, что оно включает такие характеристики товара или торговой марки, которые обозначат его ценность для ЦА и выделят его среди конкурентов. Любая компания, которая хочет добиться коммерческих успехов, обязательно должна иметь УТП, которым клиент будет руководствоваться в процессе покупки. Конечно, не все товары могут быть достаточно уникальными для формирования честного УТП, поэтому оно может быть и выдуманным, или даже обманным, но в этом случае нужно быть особенно осторожными, чтобы не ввести покупателя в заблуждение, нарушая тем самым закон о защите прав потребителей.

Стиль и тональность коммуникаций

Tone of Voice или ToV (от англ. «тональность голоса») бренда — это стиль и общие правила компании для коммуникаций с ЦА и партнерами на всех каналах. В зависимости от продаваемых товаров и услуг применяются разные правила формирования тональности, например, для молодёжного бренда типичен «панибратский» стиль общения, в банке с вами будут общаться на вы, называя по имени и отчеству, также может быть «провокационный», «остроумный», «наставнический» и другие стили. ToV помогает в создании узнаваемого лица бренда, дополняя его ключевые атрибуты.

Позиционирование

Процесс определения своего положения на рынке по сравнению с конкурентами, включающее и создание УТП для потенциальных покупателей. Если товар спозиционирован правильно, это даст возможность отнять часть продаж у конкурентов, увеличив тем самым долю рынка, и, кроме того, повысить вероятность повторных покупок, сформировать с покупателем долгосрочные отношения. Позиционирование бренда Ростелеком

Brand vision

Brand vision — долгосрочная стратегия компании, описывающая то, как она представляет себя через большой промежуток времени. Как правило, включает и промежуточные ключевые цели, которых нужно достичь через определённое время для достижения в дальнейшем главной задачи. Например, компания может хотеть стать номером один в своей отрасли, соответственно, она должна разработать лучшие товары. Понятно, что этого нельзя добиться за короткое время, поэтому корректная формулировка видения оказывает прямое влияние на развитие компании, определяет её стратегию и курс.

История бренда