Больше клиентов — больше работы. Но не всегда больше денег
Представим небольшую бухгалтерскую компанию. Несколько специалистов ведут учет организаций и ИП, сдают отчетность, рассчитывают зарплату, отвечают на запросы налоговой и консультируют клиентов.
Компания постепенно развивается. Руководитель занимается продажами, приходят новые заказчики, увеличивается ежемесячная выручка.
Казалось бы, все идет хорошо.
Однако через некоторое время выясняется, что бухгалтеры перегружены. Приходится нанимать еще одного сотрудника, оплачивать дополнительные лицензии на программное обеспечение, расширять административную поддержку. Руководитель все больше времени тратит на контроль работы.
Доходы увеличиваются, расходы тоже. А прибыль растет гораздо медленнее, чем хотелось бы.
Причина часто заключается в самой модели бухгалтерского аутсорсинга.
Компания продает клиенту обслуживание за фиксированную сумму, но ее реальные затраты зависят от объема и сложности выполняемой работы.
Два клиента с одинаковой стоимостью обслуживания могут требовать совершенно разного количества рабочего времени.
Например, одна организация работает на УСН, имеет небольшое количество операций и вовремя передает документы. Другая ведет несколько направлений деятельности, содержит штат сотрудников и регулярно обращается за консультациями.
Если обе компании платят по 12 000 рублей в месяц, это еще не означает, что они одинаково выгодны для бухгалтерской фирмы.
Сколько бухгалтерская компания зарабатывает на одном клиенте
Обычно руководитель хорошо знает, сколько клиенты платят за обслуживание. С затратами ситуация сложнее.
Допустим, компания получает от клиента 15 000 рублей в месяц. На первый взгляд кажется, что при достаточно большом количестве договоров бизнес должен приносить хороший доход.
Но из этих денег необходимо оплатить работу бухгалтера и других специалистов, программное обеспечение, связь, административные расходы и прочие затраты.
Самая сложная часть расчета — определить, сколько рабочего времени действительно уходит на обслуживание конкретного клиента.
Причем учитывать нужно не только непосредственное ведение бухгалтерского учета.
Бухгалтер тратит время на получение недостающих документов, переписку, согласование операций, исправление ошибок, ответы на вопросы и подготовку дополнительных документов.
Отдельные обращения занимают всего несколько минут. Но если клиент пишет практически ежедневно, за месяц накапливается значительный объем работы.
Посмотрим на условный пример.
Показатель
Клиент А
Клиент Б
Стоимость обслуживания в месяц
15 000 ₽
15 000 ₽
Работа с учетом и отчетностью
6 часов
10 часов
Коммуникации и документы
2 часа
6 часов
Дополнительные задачи
1 час
4 часа
Всего трудозатрат
9 часов
20 часов
Оба клиента приносят одинаковую выручку.
Но стоимость одного часа обслуживания составляет:
Клиент А — 1 667 рублей.
Клиент Б — 750 рублей.
Это еще не прибыль. Из полученных сумм предстоит покрыть зарплату специалистов и остальные расходы.
Если полная стоимость рабочего часа сотрудника для компании составляет 700 рублей, только трудовые затраты на обслуживание первого клиента составят 6 300 рублей, второго — 14 000 рублей.
У первого клиента остается 8 700 рублей на покрытие остальных расходов и формирование прибыли. У второго — всего 1 000 рублей.
Именно поэтому количество клиентов само по себе мало говорит о финансовом состоянии бухгалтерской компании.
Гораздо важнее понимать, сколько компания зарабатывает на каждом договоре после выполнения всей необходимой работы.
Почему рост выручки может сопровождаться падением рентабельности
Рассмотрим другую ситуацию.
Бухгалтерская компания обслуживает 50 клиентов. Средняя стоимость договора — 12 000 рублей в месяц.
Ежемесячная выручка составляет 600 000 рублей.
Допустим, расходы распределяются следующим образом:
Статья
Расходы в месяц
Оплата труда специалистов с начислениями
260 000 ₽
Программное обеспечение и сервисы
35 000 ₽
Административные и прочие расходы
125 000 ₽
Всего
420 000 ₽
Операционная прибыль до налогообложения — 180 000 рублей.
Рентабельность по операционной прибыли — 30%.
Теперь компания заключает еще 20 договоров со средней стоимостью 12 000 рублей.
Выручка увеличивается до 840 000 рублей.
Однако существующие сотрудники уже загружены. Для обслуживания новых клиентов приходится нанять бухгалтера, увеличить административные ресурсы и оплатить дополнительные расходы.
Предположим, новые затраты составляют:
Дополнительные расходы
Сумма в месяц
Новый бухгалтер с начислениями
125 000 ₽
Дополнительная административная работа
35 000 ₽
Программное обеспечение
15 000 ₽
Прочие расходы
30 000 ₽
Всего
205 000 ₽
В результате общие расходы достигают 625 000 рублей.
Операционная прибыль увеличивается до 215 000 рублей.
Получается следующая картина:
Показатель
50 клиентов
70 клиентов
Выручка
600 000 ₽
840 000 ₽
Расходы
420 000 ₽
625 000 ₽
Операционная прибыль
180 000 ₽
215 000 ₽
Рентабельность
30%
25,6%
Все суммы приведены для иллюстрации расчета. Это не среднерыночные показатели и не данные действующей бухгалтерской компании. В модели предполагается, что выручка и расходы относятся к одному месяцу, а вознаграждение за труд владельца, если он участвует в операционной работе, учтено в соответствующих статьях затрат.
Компания увеличила количество клиентов на 40%, а выручку — на те же 40%. Но операционная прибыль выросла только на 19,4%.
При этом рентабельность снизилась с 30 до 25,6%.
Бизнес стал больше, а каждый рубль выручки начал приносить меньше прибыли.
Это не обязательно плохой результат. Дополнительные 35 000 рублей операционной прибыли все-таки появились. Однако теперь руководителю стоит оценить, оправдывает ли такой прирост увеличение штата и управленческой нагрузки.
Особенно если компания продолжает привлекать клиентов по прежним ценам, не оценивая трудоемкость их обслуживания.
Как понять, какие клиенты приносят прибыль, а какие — только работу
Начать можно с простого учета трудозатрат.
Необязательно сразу внедрять сложную систему управленческого учета. Для небольшой бухгалтерской фирмы на первом этапе достаточно таблицы.
В течение месяца сотрудники фиксируют, сколько времени потратили на каждого клиента.
Учитывать стоит не только проведение документов и подготовку отчетности, но и консультации, переписку, исправления и другие работы в рамках договора.
После этого можно рассчитать три показателя.
Первый — выручка на час обслуживания.
Для расчета ежемесячную стоимость договора делят на количество часов, затраченных на клиента.
Например, клиент платит 18 000 рублей, а бухгалтеры тратят на его обслуживание 15 часов.
Получается 1 200 рублей выручки на час.
Второй — прямые затраты на обслуживание.
Здесь нужно учитывать стоимость рабочего времени всех сотрудников, которые участвуют в выполнении договора.
Если бухгалтеру помогает кадровик, специалист по расчету зарплаты или руководитель, их трудозатраты тоже имеют значение.
Третий — вклад клиента в покрытие постоянных расходов и прибыль.
Из выручки по договору вычитают прямые и другие переменные затраты, непосредственно связанные с этим клиентом.
Оставшаяся сумма показывает, какой вклад договор вносит в покрытие общих расходов компании и формирование прибыли.
Это удобнее, чем пытаться сразу распределить на каждого клиента все расходы офиса, руководства и администрации.
Полученные данные помогают обнаружить договоры, которые требуют пересмотра.
Например, клиент может приносить хорошую выручку, но регулярно запрашивать дополнительные консультации, не предусмотренные первоначальными договоренностями.
Другой клиент может платить меньше, зато его учет хорошо организован, документы поступают вовремя, а объем работы остается предсказуемым.
Первый договор не обязательно нужно расторгать. Возможно, достаточно пересмотреть тариф или отдельно оплачивать дополнительные услуги.
Что чаще всего съедает рабочее время бухгалтеров
При анализе трудозатрат полезно отдельно посмотреть на операции, которые не связаны непосредственно с профессиональной бухгалтерской работой.
Например, клиент отправил документы в мессенджере, затем продублировал часть по электронной почте, а недостающие файлы прислал через несколько дней.
Бухгалтеру приходится проверять комплектность, искать переписку, уточнять информацию и напоминать о сроках.
Сами документы можно обработать довольно быстро. Но время, потраченное на их получение, тоже оплачивает бухгалтерская компания.
Похожая ситуация возникает с дополнительными просьбами.
Клиент обращается за консультацией, просит подготовить справку, проверить договор или рассчитать последствия сделки.
Если подобные задачи не включены в тариф, но выполняются бесплатно, фактическая стоимость обслуживания постепенно увеличивается.
Есть и организационные потери.
Например, руководитель регулярно уточняет у сотрудников состояние задач, проверяет сроки, вручную распределяет нагрузку и контролирует получение документов.
Пока клиентов немного, такой подход может работать. При расширении компании ручное управление становится все более затратным.
Здесь важно различать две ситуации.
Если бухгалтер тратит много времени на сложные операции, возможно, клиенту действительно требуется более дорогой тариф.
Если значительная часть рабочего дня уходит на поиск документов, переписку и повторяющиеся действия, стоит пересмотреть организацию работы.
В первом случае проблема преимущественно в ценообразовании. Во втором — в процессах.
Нанять еще одного бухгалтера или сначала разобраться с текущей нагрузкой
Когда сотрудники перестают справляться с задачами, самое очевидное решение — расширить штат.
Иногда это действительно необходимо. Например, если компания получила несколько крупных клиентов с большим документооборотом.
Но прежде стоит проверить, на что уходит рабочее время действующих специалистов.
Допустим, в компании работают четыре бухгалтера. Каждый тратит около 20 часов в месяц на административные операции, которые можно сократить за счет изменения процессов.
Суммарно получается 80 часов.
Если удастся уменьшить эти затраты хотя бы наполовину, компания высвободит 40 рабочих часов в месяц.
Это не означает, что можно автоматически взять новых клиентов на дополнительные 40 часов. Часть освободившегося времени потребуется на проверку качества работы, обучение и непредвиденные задачи.
Однако руководитель получит возможность перераспределить нагрузку, прежде чем принимать решение о найме.
При этом автоматизация не всегда выгоднее нового сотрудника.
Если компания обслуживает нескольких клиентов, а определенная операция выполняется редко, затраты на внедрение и сопровождение программного решения могут оказаться выше возможной экономии.
Поэтому выбирать инструменты стоит после оценки конкретных процессов.
Например, если сотрудники постоянно напоминают клиентам о документах, имеет смысл изучить возможности автоматизации уведомлений и обмена файлами.
Если руководитель не видит текущую загрузку специалистов — инструменты планирования и контроля задач.
Если много времени уходит на повторный ввод одних и тех же данных — интеграции между учетными системами.
Само по себе приобретение программы не гарантирует сокращения расходов. Иногда после внедрения появляется дополнительная работа: нужно переносить данные, обучать сотрудников и менять привычный порядок взаимодействия с клиентами.
Результат следует оценивать по фактическому изменению трудозатрат и стоимости обслуживания.
Когда пора пересматривать тарифы
Бухгалтерские компании нередко устанавливают стоимость услуг при заключении договора, а затем годами ее не меняют.
Но объем работы клиента может существенно измениться.
Например, ИП начинает нанимать сотрудников, увеличивает количество операций или открывает новое направление деятельности.
Фактически бухгалтер выполняет больше задач, хотя стоимость договора остается прежней.
Чтобы избежать такой ситуации, полезно заранее определить, какие работы входят в базовый тариф.
В договоре можно предусмотреть параметры, влияющие на стоимость обслуживания: количество операций, численность сотрудников, особенности учета и перечень дополнительных услуг.
При существенном изменении объема работы стороны смогут обсудить новые условия.
Однако повышать стоимость всем клиентам одинаково не всегда разумно.
Лучше сначала определить, какие договоры действительно потеряли рентабельность и почему.
Иногда проблема решается корректировкой тарифа. Иногда — изменением порядка предоставления документов или отказом от бесплатных работ, которые изначально не входили в обслуживание.
Отдельного внимания заслуживают новые клиенты.
Если компания рассчитывает цену только по системе налогообложения и предполагаемому количеству документов, она может недооценить сложность обслуживания.
До заключения договора полезно выяснить, есть ли сотрудники, сколько операций проходит ежемесячно, как организован документооборот, требуется ли восстановление учета и какие дополнительные задачи ожидает заказчик.
Чем точнее первоначальная оценка, тем меньше вероятность, что новый договор окажется убыточным.
Какие показатели стоит проверять каждый месяц
Для небольшой бухгалтерской компании необязательно собирать десятки управленческих отчетов.
На практике достаточно начать с нескольких показателей.
Показатель
Зачем нужен
Выручка на клиента
Показывает среднюю стоимость обслуживания
Трудозатраты на клиента
Помогает определить фактическую нагрузку
Выручка на рабочий час
Позволяет сравнивать договоры с разной трудоемкостью
Прямые затраты на клиента
Показывает себестоимость выполнения работ без распределения общехозяйственных расходов
Операционная рентабельность
Позволяет оценить прибыльность компании в целом
Доля дополнительных неоплачиваемых работ
Помогает выявлять потери из-за неправильного состава тарифов
Особенно полезно отслеживать изменения.
Если три месяца назад обслуживание клиента занимало 8 часов, а теперь требует 15, руководителю стоит разобраться в причинах.
Возможно, бизнес заказчика вырос. Возможно, изменилось законодательство и увеличился объем обязательной работы. А может быть, внутри компании появились организационные проблемы.
Сам показатель не объясняет причину, но помогает вовремя заметить отклонение.
Почему не стоит оценивать развитие бизнеса только по количеству договоров
Количество клиентов — понятная и удобная метрика. Ее легко отслеживать, использовать в планировании продаж и обсуждать с сотрудниками.
Но для бухгалтерского аутсорсинга она не может быть главным показателем эффективности.
Компания с 30 клиентами может зарабатывать больше, чем компания с 60. Все зависит от стоимости договоров, сложности обслуживания, организации работы и расходов.
При этом отказываться от роста тоже не нужно.
Важнее понимать, сколько дополнительной прибыли принесет следующий клиент и какие ресурсы потребуются для его обслуживания.
Поэтому перед расширением бизнеса имеет смысл ответить на несколько вопросов.
Сколько свободного рабочего времени осталось у действующих сотрудников? Как изменится нагрузка после заключения новых договоров? Потребуется ли расширение штата? Какие дополнительные расходы возникнут? Сколько компания заработает после их покрытия?
Если ответы известны, развитие становится более предсказуемым.
Бухгалтерскому аутсорсингу нужны новые клиенты. Но еще важнее, чтобы каждый новый договор приносил компании не только дополнительную работу, но и экономический результат.
А для кого-то это тайна до сих пор?