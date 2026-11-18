Больше клиентов — больше работы. Но не всегда больше денег

Представим небольшую бухгалтерскую компанию. Несколько специалистов ведут учет организаций и ИП, сдают отчетность, рассчитывают зарплату, отвечают на запросы налоговой и консультируют клиентов.

Компания постепенно развивается. Руководитель занимается продажами, приходят новые заказчики, увеличивается ежемесячная выручка.

Казалось бы, все идет хорошо.

Однако через некоторое время выясняется, что бухгалтеры перегружены. Приходится нанимать еще одного сотрудника, оплачивать дополнительные лицензии на программное обеспечение, расширять административную поддержку. Руководитель все больше времени тратит на контроль работы.

Доходы увеличиваются, расходы тоже. А прибыль растет гораздо медленнее, чем хотелось бы.

Причина часто заключается в самой модели бухгалтерского аутсорсинга.

Компания продает клиенту обслуживание за фиксированную сумму, но ее реальные затраты зависят от объема и сложности выполняемой работы.

Два клиента с одинаковой стоимостью обслуживания могут требовать совершенно разного количества рабочего времени.

Например, одна организация работает на УСН, имеет небольшое количество операций и вовремя передает документы. Другая ведет несколько направлений деятельности, содержит штат сотрудников и регулярно обращается за консультациями.

Если обе компании платят по 12 000 рублей в месяц, это еще не означает, что они одинаково выгодны для бухгалтерской фирмы.