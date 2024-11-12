Актуально ли на «Клерке» вести свой блог?

Всем привет! Меня зовут Надечка Гаечка! По образованию преподаватель двух иностранных языков с 10 летним стажем работы главного бухгалтера, в этом году будет 11 лет)
Вот на клерке прошла и прохожу обучения. До этого все только своим ходом, спасибо яндексу и даже гуглу тоже спасибо:)
О чем тут пишут пользователи? О боли бухгалтера или наоборот разбавляют юмором?
Комментарии15
Надечка, добрый день! Рады вам на «Клерке». В Трибуне, рубрике, где пользователи ведут свои личные блоги, у нас публикуют самые разные темы. Много профессиональных статей, есть социальная тематика, а также развлекательный контент. Например, каждую пятницу наш постоянный автор публикует "мозгонапрягатель" для бухгалтеров, в нем он предлагает пользователям разгадать разные задачки. Будем рады вашим публикациям! Пишите на любые темы, которые вам интересны!
Класссссс👍попробую!
Будем рады, подписалась на вас))
О, благодарствую! Взаимно