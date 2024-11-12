Надежда Кузнецова
Бухгалтеры

Актуально ли на «Клерке» вести свой блог?

О чем тут пишут пользователи? О боли бухгалтера или наоборот разбавляют юмором?

Всем привет! Меня зовут Надечка Гаечка! По образованию преподаватель двух иностранных языков с 10 летним стажем работы главного бухгалтера, в этом году будет 11 лет)

Вот на клерке прошла и прохожу обучения. До этого все только своим ходом, спасибо яндексу и даже гуглу тоже спасибо:)

О чем тут пишут пользователи? О боли бухгалтера или наоборот разбавляют юмором?

Ольга Ульянова
НДФЛ

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры

Сегодня речь пойдет о важнейших изменениях законодательства с очень высокой ценой вопроса, которые касаются учредителей ООО. ⚡Помимо обзора изменений вы найдете информацию в статье о том, как можно сэкономить.

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры
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Комментарии

15
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Надечка, добрый день! Рады вам на «Клерке». В Трибуне, рубрике, где пользователи ведут свои личные блоги, у нас публикуют самые разные темы. Много профессиональных статей, есть социальная тематика, а также развлекательный контент. Например, каждую пятницу наш постоянный автор публикует "мозгонапрягатель" для бухгалтеров, в нем он предлагает пользователям разгадать разные задачки. Будем рады вашим публикациям! Пишите на любые темы, которые вам интересны!