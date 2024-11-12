Актуально ли на «Клерке» вести свой блог?

О чем тут пишут пользователи? О боли бухгалтера или наоборот разбавляют юмором?

Всем привет! Меня зовут Надечка Гаечка! По образованию преподаватель двух иностранных языков с 10 летним стажем работы главного бухгалтера, в этом году будет 11 лет)

Вот на клерке прошла и прохожу обучения. До этого все только своим ходом, спасибо яндексу и даже гуглу тоже спасибо:)

О чем тут пишут пользователи? О боли бухгалтера или наоборот разбавляют юмором?