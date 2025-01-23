Цифровой рубль — неизбежная реальность ближайшего времени

Что нам говорит Центробанк?

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

вот так то.

Нейросеть же сообщает Регулятор предложил установить сроки введения цифрового рубля в оборот в зависимости от размера годовой выручки компаний: Предприятия, с выручкой более 30 млн руб. в год, должны будут начать приём оплат в цифровых рублях с 1 июля 2025 года.

Для компаний с выручкой более 20 млн руб.крайним сроком планируют назначить 1 июля 2026 года.

Все остальные компании должны будут обеспечить клиентам возможность платить цифровыми рублями до 1 июля 2027 года.

Для многих это уже июль этого года! ухххххххх

Не знаю как Вам, а мне очень хочется верить, что все будет работать четко и без сбоев, Уж не хочется, чтобы эти цифровые рубли терялись:)

А вообще для меня все эти нововведения — определенный этап принятия настоящей реальности.

Ну что ж, будем подстраиваться! Улыбаемся и машем, как говорится!

Что скажете, господа? Готовы к цифровому рублю?