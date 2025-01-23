Цифровой рубль — неизбежная реальность ближайшего времени

Что нам говорит Центробанк?
Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.
У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.
вот так то.
Нейросеть же сообщает
Регулятор предложил установить сроки введения цифрового рубля в оборот в зависимости от размера годовой выручки компаний:
Предприятия, с выручкой более 30 млн руб. в год, должны будут начать приём оплат в цифровых рублях с 1 июля 2025 года.
Для компаний с выручкой более 20 млн руб.крайним сроком планируют назначить 1 июля 2026 года.
Все остальные компании должны будут обеспечить клиентам возможность платить цифровыми рублями до 1 июля 2027 года.
Для многих это уже июль этого года! ухххххххх
Не знаю как Вам, а мне очень хочется верить, что все будет работать четко и без сбоев, Уж не хочется, чтобы эти цифровые рубли терялись:)
А вообще для меня все эти нововведения — определенный этап принятия настоящей реальности.
Ну что ж, будем подстраиваться! Улыбаемся и машем, как говорится!
Что скажете, господа? Готовы к цифровому рублю?
Комментарии2
Надежда, очень!!! интересно , пишите
маленькое уточнение, для торговых и сервисных предприятий