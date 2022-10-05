Цифровые рубли — уже настоящее, а не далекое будущее

С 1 января 2025 года судебные приставы имеют право взыскивать долги цифровых рублях💸

С кого?

✅ с физлиц-граждан РФ

✅с юридических лиц

Когда?

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств

✅на счетах в рублях,

✅ в иностранной валюте

✅драгоценных металлах.

‼️ На цифровые кошельки в не распространяется возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума, на которые не может быть обращено взыскание

📜Основание: ФЗ «Об исполнительном производстве»

Напомню, что все системно значимые банки и крупные магазины уже в этом году должны обеспечить работу с цифровыми рублями.

Какой следующий шаг?

Выплата пособий или налогов в цифровых рублях?

Может, расчеты по ГОЗ.

Ждем…

Помню, у нас оставались бумажные «денежки» Советского союза.

Похоже, что для наших внуков наличные - в принципе будут уже просто частью истории …

Как относитесь к такой цифровизации?