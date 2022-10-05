Цифровые рубли — уже настоящее, а не далекое будущее

С кого?
✅ с физлиц-граждан РФ
✅с юридических лиц
Когда?
При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств
✅на счетах в рублях,
✅ в иностранной валюте
✅драгоценных металлах.
‼️ На цифровые кошельки в не распространяется возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума, на которые не может быть обращено взыскание
📜Основание: ФЗ «Об исполнительном производстве»
Напомню, что все системно значимые банки и крупные магазины уже в этом году должны обеспечить работу с цифровыми рублями.
Какой следующий шаг?
Выплата пособий или налогов в цифровых рублях?
Может, расчеты по ГОЗ.
Ждем…
Помню, у нас оставались бумажные «денежки» Советского союза.
Похоже, что для наших внуков наличные - в принципе будут уже просто частью истории …
Как относитесь к такой цифровизации?
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