TОП 5 признаков фиктивного переезда в низконалоговый регион

✅ Офис. Отсутствие складов, офисов, договоров аренды и коммунальных платежей
✅ Сотрудники. Если у компании/ИП нет сотрудников, проживающих в регионе,где зарегистрирован бизнес
✅ Партнеры. Если все Ваши поставщики и покупатели из других регионов
✅ ККТ. Если вы не используете контрольно-кассовый аппарат в новом регионе, но осталась ККТ в прежнем регионе
✅ Расходы на территории других регионов больше, чем в регионе регистрации
📜 В целях борьбы с «нелегальными мигрантами» с 1 января 2025 года
При переезде в низконалоговый регион, первые три года УСН надо платить по ставке прежнего региона.
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