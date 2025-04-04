TОП 5 признаков фиктивного переезда в низконалоговый регион

Не следует рассматривать переезд исключительно с целью снижения налоговой ставки.

✅ Офис. Отсутствие складов, офисов, договоров аренды и коммунальных платежей

✅ Сотрудники. Если у компании/ИП нет сотрудников, проживающих в регионе,где зарегистрирован бизнес

✅ Партнеры. Если все Ваши поставщики и покупатели из других регионов

✅ ККТ. Если вы не используете контрольно-кассовый аппарат в новом регионе, но осталась ККТ в прежнем регионе

✅ Расходы на территории других регионов больше, чем в регионе регистрации

📜 В целях борьбы с «нелегальными мигрантами» с 1 января 2025 года

При переезде в низконалоговый регион, первые три года УСН надо платить по ставке прежнего региона.