ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Людмила Ганичева
Льготы для МСП

TОП 5 признаков фиктивного переезда в низконалоговый регион

Не следует рассматривать переезд исключительно с целью снижения налоговой ставки.

Офис. Отсутствие складов, офисов, договоров аренды и коммунальных платежей

Сотрудники. Если у компании/ИП нет сотрудников, проживающих в регионе,где зарегистрирован бизнес

Партнеры. Если все Ваши поставщики и покупатели из других регионов

ККТ. Если вы не используете контрольно-кассовый аппарат в новом регионе, но осталась ККТ в прежнем регионе

Расходы на территории других регионов больше, чем в регионе регистрации

📜 В целях борьбы с «нелегальными мигрантами» с 1 января 2025 года

При переезде в низконалоговый регион, первые три года УСН надо платить по ставке прежнего региона.

Информации об авторе

Людмила Ганичева

Людмила Ганичева

Генеральный директор

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