Теоретически всё хорошо. Но как показывает практика, в конечном итоге он не справляется с реальными задачами бизнеса.

С 2025 года автоматизация складского учёта и маркировки продукции перестаёт быть преимуществом — это уже обязательное условие выживания бизнеса. Ужесточение требований законодательства, повсеместное внедрение маркировки, рост объёмов e-commerce и необходимость прозрачного движения товара вынуждают компании искать надёжные решения, которые обеспечивают контроль, соответствие нормам и высокую эффективность. Какое программное обеспечение выбрать в этих условиях?

В этой статье мы разберём, каким требованиям должно отвечать современное ПО для автоматизации товароучётных процессов и маркировки, и почему Склад 15 МИНИМУМ от компании Клеверенс — один из самых сильных кандидатов на выбор в 2025 году.

Основные вызовы автоматизации в 2025 году

Перед компаниями сегодня стоят сразу несколько задач:

Работа с маркировкой : поддержка стандартов DataMatrix, GS1, проверка легальности через Честный ЗНАК, поддержка КИТУ, КИГУ, КИН и агрегатов.

Помарочный учёт : обязательный для обуви, одежды и других категорий.

Интеграция с 1С : актуальные версии 1С:УТ, КА, ERP требуют стабильного и гибкого обмена данными с ТСД.

Масштабируемость : решение должно быть эффективно и для малого склада, и для распределённого логистического центра.

Надёжность и скорость внедрения: рынок не прощает долгого запуска и неэффективных решений.

Почему встроенное ПО ТСД — больше не выход

Производители терминалов сбора данных (ТСД) по-прежнему поставляют устройства с предустановленным, но часто ограниченным по функционалу софтом. Такие решения не соответствуют современным требованиям бизнеса:

нельзя адаптировать под свои бизнес-процессы;

нет гибкой поддержки маркировки;

невозможность полноценной интеграции с 1С и другими учётными системами;

устаревший интерфейс и слабая поддержка со стороны вендора.

Компании, стремящиеся к эффективности, уходят от этого подхода. На смену приходят мощные, гибкие и уже готовые к работе решения — такие как Склад 15 МИНИМУМ.

Склад 15 МИНИМУМ: оптимальный баланс функционала и простоты

Склад 15 МИНИМУМ — это базовая, но далеко не «урезанная» версия флагманского продукта «Склад 15» от Клеверенс. Это решение создано специально для быстрой автоматизации ключевых складских процессов с мобильных устройств, включая поддержку маркировки и интеграцию с 1С из коробки.

Что входит в функционал:

Инвентаризация — оперативная, без бумажных форм и с привязкой к справочникам 1С.

Сбор штрихкодов — быстрая идентификация продукции, включая маркированную.

Просмотр информации о товаре — доступ к актуальным данным из системы учёта.

Работа с маркировкой — поддержка GS1, DataMatrix, КИТУ/КИГУ/КИН, интеграция с Честный ЗНАК.

Поддержка всех современных ТСД — от недорогих моделей до промышленных терминалов.

Интеграция с 1С — без дополнительных разработок, поддерживаются типовые конфигурации УТ 11.4, КА, ERP.

Почему это решение лучше других?

1. Не требует доработок

Большинство решений для ТСД требуют длительного внедрения и настройки. Склад 15 МИНИМУМ готов к работе сразу после установки. Простая настройка, удобный интерфейс, доступная поддержка.

2. Поддержка маркировки с учётом законодательства

Работа с маркировкой — это не просто сканирование. Важно соблюдать стандарты и уметь агрегировать, отгружать, проверять. Склад 15 МИНИМУМ позволяет это делать, включая работу с транспортными и групповыми упаковками.

3. Гибкая система лицензирования

Покупатель платит только за то, что действительно использует. Есть возможность перейти на более старшие лицензии (Базовая, Расширенная, Полная) при росте бизнеса и задач.

4. Сертификация Честного ЗНАКа

Продукт сертифицирован и признан соответствующим требованиям государственной системы маркировки, что гарантирует стабильную работу с Честным ЗНАКом.

Для кого подойдёт Склад 15 МИНИМУМ?

Малые и средние склады, которым важна оперативная автоматизация без лишних затрат .

Компании, которые переходят на обязательную маркировку и ищут простое решение.

Организации с ТСД, которые хотят заменить самописное ПО на мощный инструмент .

Партнёры Клеверенс, которым важно быстрое внедрение у клиентов и минимальная поддержка.

Поддержка и развитие

Клеверенс предоставляет партнёрам и пользователям:

подробную документацию;

обучающие курсы и вебинары;

интеграцию с популярными учётными системами;

техническую поддержку по релиз-кандидатам и новым обновлениям.

Вывод

Если вы ищете программное обеспечение, которое уже в 2025 году готово к требованиям по маркировке, соответствует современным требованиям складской автоматизации и не требует длительного внедрения — Склад 15 МИНИМУМ — один из лучших вариантов.

Это не просто ПО для терминала сбора данных. Это стратегический инструмент, способный решить реальные бизнес-задачи с первого дня использования.

Складская логистика больше не должна быть громоздкой и сложной. Она должна быть мобильной, понятной и готовой к любым вызовам рынка — именно это и предлагает Склад 15 МИНИМУМ.