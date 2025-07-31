Какое программное обеспечение выбрать для автоматизации учета и маркировки в 2025 году?
С 2025 года автоматизация складского учёта и маркировки продукции перестаёт быть преимуществом — это уже обязательное условие выживания бизнеса. Ужесточение требований законодательства, повсеместное внедрение маркировки, рост объёмов e-commerce и необходимость прозрачного движения товара вынуждают компании искать надёжные решения, которые обеспечивают контроль, соответствие нормам и высокую эффективность. Какое программное обеспечение выбрать в этих условиях?
В этой статье мы разберём, каким требованиям должно отвечать современное ПО для автоматизации товароучётных процессов и маркировки, и почему Склад 15 МИНИМУМ от компании Клеверенс — один из самых сильных кандидатов на выбор в 2025 году.
Основные вызовы автоматизации в 2025 году
Перед компаниями сегодня стоят сразу несколько задач:
Работа с маркировкой: поддержка стандартов DataMatrix, GS1, проверка легальности через Честный ЗНАК, поддержка КИТУ, КИГУ, КИН и агрегатов.
Помарочный учёт: обязательный для обуви, одежды и других категорий.
Интеграция с 1С: актуальные версии 1С:УТ, КА, ERP требуют стабильного и гибкого обмена данными с ТСД.
Масштабируемость: решение должно быть эффективно и для малого склада, и для распределённого логистического центра.
Надёжность и скорость внедрения: рынок не прощает долгого запуска и неэффективных решений.
Почему встроенное ПО ТСД — больше не выход
Производители терминалов сбора данных (ТСД) по-прежнему поставляют устройства с предустановленным, но часто ограниченным по функционалу софтом. Такие решения не соответствуют современным требованиям бизнеса:
нельзя адаптировать под свои бизнес-процессы;
нет гибкой поддержки маркировки;
невозможность полноценной интеграции с 1С и другими учётными системами;
устаревший интерфейс и слабая поддержка со стороны вендора.
Компании, стремящиеся к эффективности, уходят от этого подхода. На смену приходят мощные, гибкие и уже готовые к работе решения — такие как Склад 15 МИНИМУМ.
Склад 15 МИНИМУМ: оптимальный баланс функционала и простоты
Склад 15 МИНИМУМ — это базовая, но далеко не «урезанная» версия флагманского продукта «Склад 15» от Клеверенс. Это решение создано специально для быстрой автоматизации ключевых складских процессов с мобильных устройств, включая поддержку маркировки и интеграцию с 1С из коробки.
Что входит в функционал:
Инвентаризация — оперативная, без бумажных форм и с привязкой к справочникам 1С.
Сбор штрихкодов — быстрая идентификация продукции, включая маркированную.
Просмотр информации о товаре — доступ к актуальным данным из системы учёта.
Работа с маркировкой — поддержка GS1, DataMatrix, КИТУ/КИГУ/КИН, интеграция с Честный ЗНАК.
Поддержка всех современных ТСД — от недорогих моделей до промышленных терминалов.
Интеграция с 1С — без дополнительных разработок, поддерживаются типовые конфигурации УТ 11.4, КА, ERP.
Почему это решение лучше других?
1. Не требует доработок
Большинство решений для ТСД требуют длительного внедрения и настройки. Склад 15 МИНИМУМ готов к работе сразу после установки. Простая настройка, удобный интерфейс, доступная поддержка.
2. Поддержка маркировки с учётом законодательства
Работа с маркировкой — это не просто сканирование. Важно соблюдать стандарты и уметь агрегировать, отгружать, проверять. Склад 15 МИНИМУМ позволяет это делать, включая работу с транспортными и групповыми упаковками.
3. Гибкая система лицензирования
Покупатель платит только за то, что действительно использует. Есть возможность перейти на более старшие лицензии (Базовая, Расширенная, Полная) при росте бизнеса и задач.
4. Сертификация Честного ЗНАКа
Продукт сертифицирован и признан соответствующим требованиям государственной системы маркировки, что гарантирует стабильную работу с Честным ЗНАКом.
Для кого подойдёт Склад 15 МИНИМУМ?
Малые и средние склады, которым важна оперативная автоматизация без лишних затрат.
Компании, которые переходят на обязательную маркировку и ищут простое решение.
Организации с ТСД, которые хотят заменить самописное ПО на мощный инструмент.
Партнёры Клеверенс, которым важно быстрое внедрение у клиентов и минимальная поддержка.
Поддержка и развитие
Клеверенс предоставляет партнёрам и пользователям:
подробную документацию;
обучающие курсы и вебинары;
интеграцию с популярными учётными системами;
техническую поддержку по релиз-кандидатам и новым обновлениям.
Вывод
Если вы ищете программное обеспечение, которое уже в 2025 году готово к требованиям по маркировке, соответствует современным требованиям складской автоматизации и не требует длительного внедрения — Склад 15 МИНИМУМ — один из лучших вариантов.
Это не просто ПО для терминала сбора данных. Это стратегический инструмент, способный решить реальные бизнес-задачи с первого дня использования.
Складская логистика больше не должна быть громоздкой и сложной. Она должна быть мобильной, понятной и готовой к любым вызовам рынка — именно это и предлагает Склад 15 МИНИМУМ.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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