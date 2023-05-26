Новый закон о конфискации загранпаспортов у призывников (и не только)

Госдума приняла закон о том, что призывники обязаны сдавать свои загранпаспорта; при этом введены новые (довольно расплывчатые) основания для признания паспортов недействительными и их последующего изъятия. Как это повлияет на россиян и какие риски возникают для эмигрантов из РФ — разбираемся с юристом.

На днях Госдума приняла поправки в Закон о порядке выезда из РФ, и его сразу же стали активно обсуждать в разных Телеграм-чатах – ведь там есть очень интересные пункты о том, что государственные органы вправе изымать у граждан загранпаспорта в ряде случаев.

Я уже успел прочитать целый набор самых разных слухов, трактовок и «экспертных выводов» из этого закона: что загранпаспорт будут изымать у всех сразу же по факту получения электронной повестки, что аннулирование (и самоуничтожение) паспортов будет автоматически происходить даже у тех, кто давно живет за границей, и так далее. Большое количество подобных домыслов оказались неверными.

Как обычно, я обратился за квалифицированной трактовкой нового закона к Кириллу Коршунову — руководителю практики «Мобилизационный консалтинг» в Адвокатском бюро КИАП. За последние пару месяцев мы уже выпустили с Кириллом несколько больших статей, возможно они тоже будут вам полезны: про закон об электронных повестках, про удаленное снятие с воинского учета и про призыв на военные сборы.

Disclaimer: Эта статья носит исключительно образовательный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям. Мы не советуем и не призываем вас к нарушению каких-либо законов Российской Федерации.

TLDR: кратко основные тезисы

Новый закон обязывает сдавать загранпаспорта прежде всего призывников на срочную службу (сейчас актуально для мужчин 18–27 лет, не освобожденных от призыва по каким-либо основаниям), но это требование потенциально может быть распространено и на мобилизованных тоже.

Обязанность сдать загранник появится не сразу по факту получения повестки, а только после окончательного решения призывной комиссии о призыве гражданина (возможно только после личной явки в военкомат) и уведомления гражданина военкоматом об ограничении выезда.

Вообще, необходимость сдачи загранника в случае призыва на военную службу существовала аж с 1996 года — так что кардинальных новшеств в этом плане новый закон не привносит.

Закон не предусматривает право госорганов изымать загранпаспорт в связи с призывом — только обязанность призывника его сдать. Ответственности за несдачу никакой нет.

Зато в законе прописано, что загранпаспорт могут принудительно изъять в связи с его недействительностью (например, если он выдан на основании поддельных документов или недостоверных сведений, сам содержит недостоверную информацию, либо «непригоден для дальнейшего использования»). Критерии «непригодности» нам еще предстоит узнать — но есть большие опасения, что они могут быть крайне субъективными...

Если вы живете за границей, и ваш загранпаспорт признают недействительным в РФ — то основные риски его изъятия появятся в случае прилета в Россию, а также при визите в консульства и дипломатические представительства РФ в других странах.

Новый закон начнет действовать через 180 дней после того, как его утвердит Совет Федерации, подпишет президент, и его официально опубликуют. То есть — не раньше конца ноября 2023 года.

А теперь — к подробностям!

Кого касается требование сдавать загранпаспорта?

В новом законе указано, что сдавать заграничные паспорта обязаны те, кого призвали на военную службу или на альтернативную службу. С последними всё понятно, а что с военной службой? Здесь имеется в виду только срочная служба, или мобилизованные тоже рискуют остаться без паспортов?

То, что срочники подпадают под это требование — это абсолютно точно. То есть, в группу риска попадают граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет (а в 2024 году — уже, возможно, от 19 до 30 лет, если примут закон о повышении призывного возраста). Кроме тех, кто:

до достижения 27 лет уже поступил в запас (например, прошел военную кафедру) — про тех, кто состоит в запасе, см. ст. 52 Закона о воинской обязанности;

освобожден от призыва (к примеру, признан ограниченно годным) — полный перечень приведен в ч. 1 и ч. 2 ст. 23 Закона о воинской обязанности;

не подлежит призыву на военную службу (к примеру, отбывает наказание в виде лишения свободы) — полный перечень приведен в ч. 3 ст. 23 Закона о воинской обязанности. Но, правда, такие ребята в любом случае не смогут выехать из РФ по другим причинам...

В общем-то, есть основания для того, чтобы одними срочниками и ограничить перечень тех, кто обязан сдавать загранник. В Законе о порядке выезда из РФ запрет на выезд установлен в отношении «лиц, призванных на военную службу» — а под «лицами, подлежащими призыву на военную службу», понимаются те, кого могут призвать именно на срочную службу (это написано в ст. 22 Закона о воинской обязанности).

Собственно, мем как раз про «лиц, подлежащих призыву на военную службу»

Но существует и расширительная трактовка, в соответствии с которой риск сдачи загранпаспортов есть и у тех, кого призывают на военную службу по мобилизации. Ведь призыв на военную службу бывает не только в связи со срочной службой, но и в связи с мобилизацией. К примеру, в ст. 17 Закона о мобилизации то, что происходит во время мобилизации, тоже называется «призывом» (и именно на военную службу). Получается, что и мобилизованных тоже можно при желании как бы отнести к числу тех, кто призван на военную службу (а это как раз те, кто должен сдавать загранники).

В юридическом сообществе взгляды разделились. Есть те, кто поддерживает узкую позицию о том, что заставить сдавать паспорт могут только срочников. Но есть и те, кто допускает такую возможность еще и у мобилизованных.

Конкретную практику правоприменения нового закона со стороны госорганов мы сможем узнать позже, а пока я считаю более благоразумным консервативно считать вероятным применение широкого подхода: раз мобилизованные считаются призванными на военную службу, то на них тоже может быть распространено требование о сдаче загранпаспортов.

Получается, мой паспорт конфискуют сразу же, как только я эту самую электронную повестку получу?

Как говорится, «при получении повестки в Хогвартс – не забудьте вложить загранпаспорт в клюв совы»

Нет. Обязанность сдать загранник возникает только после того, как:

призывная комиссия приняла решение о призыве гражданина на военную службу; военкомат уведомил призывника об ограничении на выезд.

Ничего про изъятие загранника в момент получения повестки в Законе о порядке выезда из РФ не было, и в новых поправках по этому поводу тоже ничего нет.

Здесь важно отметить, что призвать на военную службу могут только после явки в военкомат. Заочно, без личной явки, призывная комиссия не может принять решение о призыве. А перед призывом нужно еще, как минимум, пройти медицинское освидетельствование (при мобилизации — осмотр), и только после этого призывная комиссия может принять решение о призыве.

Но даже и после призыва обязанность сдать загранпаспорт не возникает автоматически: военкомат должен принять решение об ограничении выезда и в течение трех дней уведомить об этом гражданина. И вот только спустя пять рабочих дней с момента, когда гражданина уведомили о введенном ограничении, он обязан сдать загранник.

При этом надо не забывать, что тем, кто получил повестки, теперь в любом случае просто ограничивают выезд из России до тех пор, пока они не явятся в военкомат (согласно закону об электронных повестках). Но загранпаспорт при этом не отбирают.

Никогда такого не было раньше, вот это они жесть ввели!

На самом деле, нет. Необходимость сдачи загранника в случае призыва на военную службу существовала аж с 1996 года. Это вытекало из:

Подп. 2 ст. 15 Закона о выезде из РФ, согласно которому выезд гражданина за пределы РФ ограничивается в случае его призыва на военную службу. Эта норма осталась без изменений.

Ст. 18 Закона о выезде из РФ, которая устанавливала, что если выезд за пределы РФ ограничен по причине призыва гражданина на военную службу, то его паспорт подлежит передаче на хранение в орган, выдавший загранпаспорт. В части военной службы эта статья претерпела лишь косметические изменения.

Мы провели небольшое исследование и выяснили, что в 2006 году Минобороны РФ приняло Инструкцию об организации выезда военнослужащих из РФ. Эта инструкция имеет гриф «Для служебного пользования», но в 2012 году ее пытались оспорить и часть из ее положений по изъятию загранпаспортов была процитирована в Решении Верховного Суда РФ от 05.03.2012 № ГКПИ11-2141. Судя по тексту этого решения, ничего кардинально нового в порядок сдачи загранника в связи с призывом на военную службу поправки в закон не вносят: как надо было его сдать в течение пяти рабочих дней с момент уведомления, так и осталось.

А если я не сдам загранпаспорт, то что?

Если речь идет про призыв, то по закону — ничего. Принудительного изъятия в этом случае закон не предусматривает. Потому что в отношении призыва на срочную службу в законе использована фраза «сдается на хранение». А вот по другим основаниям (к примеру, в связи с получением статуса подозреваемого), он уже именно «изымается».

То, что в случае нарушения обязанности по сдаче загранпаспорта на хранение, юридических оснований для его принудительного изъятия нет, подтверждают и другие юристы.

Недействительным его тоже не признают. Такого основания как несдача загранника лицом, призванным на военную службу, в новой ст. 8.1 Закона о порядке выезда из РФ, нет. Но вот если (помимо призыва) гражданину еще и дали доступ к гостайне, то его загранник могут признать недействительным. Это закреплено в подп. 14 ст. 8.1 Закона о порядке выезда из РФ.

Но любопытно, что в «секретной» Инструкции об организации выезда военнослужащих из РФ предусматривается возможность как изъятия заграничного паспорта, так и его признание недействительным:

Пунктом 188 Инструкции определено, что в случае, если заграничный паспорт в установленные сроки не передан в орган военного управления (воинскую часть, организацию Вооруженных Сил), указанный в пункте 186 Инструкции, то в государственный орган, выдавший паспорт, направляется письмо с обоснованием необходимости объявления заграничного паспорта недействительным. Государственный орган, выдавший заграничный паспорт, о принятом решении информирует органы безопасности и органы, уполномоченные изымать паспорта, а также организацию, направившую письмо.

Цитата по Решению Верховного Суда РФ от 05.03.2012 № ГКПИ11-2141.

Но так как инструкция «секретная», проверить ее статус сейчас нельзя. Возможно, на текущий момент она не действует. Да и делать какие-то суждения без полного текста — такое себе.

Итого: по закону, если не сдать загранник в случае призыва, то ничего не будет — его не изымут и не признают недействительным. Но при этом, конечно, нет никаких гарантий, что военкомат не может попытаться его всё равно забрать физически (хоть это и будет незаконно).

В любом случае, с учетом установленного ограничения на выезд и создания Реестра военнообязанных, шансы выехать за рубеж после получения повестки даже с загранпаспортом на руках будут не очень большими.

Там вроде в законе вдобавок ко всему прописаны еще некие основания для признания паспортов недействительными — получается, сейчас всем «неугодным» смогут при желании документы аннулировать?

Да, новый закон вводит ряд оснований для признания паспорта недействительным, которые потенциально могут быть применимы для широкого круга граждан. Так, загранпаспорт могут признать недействительным, если выяснится, что:

он был выдан на основании поддельных или недействительных документов, недостоверных сведений; в паспорте содержатся недостоверные сведения; паспорт признан непригодным для дальнейшего использования.

С первыми двумя основаниями госорганам смухлевать будет посложнее (тут ведь, по-хорошему, нужны какие-то основания и доказательства). А вот с третьим — вполне возможно. Но нужно всё-таки дождаться, когда Правительство утвердит признаки непригодности — многое зависит от того, как конкретно они будут сформулированы. Хотя, есть подозрение, что эти признаки в любом случае будут оставлять некий простор для субъективизма...

А если я живу не в России, и мой загранпаспорт признают недействительным — что будет? Могут у меня его изъять прямо за границей?

Изъять паспорт заграничные государственные органы не смогут, поскольку их нет в перечне лиц, уполномоченных на изъятие паспорта (тем более, учитывая, что сам закон — вообще-то российский). А вот консульства и дипломатические представительства РФ (если вы к ним в гости придете) — вполне смогут, они как раз есть в этом списке.

Вопрос о том, могут ли российские власти передать зарубежным коллегам информацию об аннулировании паспорта, зависит от наличия соответствующих соглашений между Россией и конкретной страной, а также качеством дипломатических связей между ними.

Вообще, в прессе ранее описывались случаи, когда у россиян возникали проблемы с загранпаспортами на зарубежных пунктах пограничного контроля из-за странноватых действий российских госорганов. Вот в этой статье, например, описывается, как в 2018 году миграционная служба Московской области случайно (!) внесла в базу международного розыска Интерпола паспорт одной девушки — о чем та с удивлением для себя узнала только от эстонских пограничников (которые отказали ей во въезде).

Твое лицо, когда пытаешься доказать пограничнику в Эстонии, что Интерпол никак не может тебя разыскивать – потому что «как по вашему, разве я похож на опасного человека?!»

Но ожидать, что все подряд признанные недействительными по законам РФ загранпаспорта будут вноситься Россией в базу розыска Интерпола — наверное, всё же не стоит.

Когда закон начнет действовать?

Закон вступит в силу в течение 180 дней с момента его официального опубликования. А опубликуют его после того, как:

Совет Федерации одобрит законопроект; Президент его подпишет.

Предыдущий опыт показывает, что при наличии достаточной мотивации, эти стадии могут быть пройдены весьма стремительно. А в наличии достаточной мотивации у законодательных органов при решении подобных вопросов, если честно, больших сомнений нет.