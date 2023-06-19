Кринж-обзор ПМЭФ-2023, а также продолжение истории с запретом торговли на зарубежных биржах

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: брокерские счета в РФ так и останутся незастрахованными, слухи о национализации иностранных компаний в России, риск попадания РФ в черный список FATF, а также ужесточение ограничений на денежные переводы в валюте.

Самое странное, что произошло на питерском экономическом форуме

На прошлой неделе в Питере прошел международный экономический форум ПМЭФ. Вот краткий топ кринж-событий с этого мероприятия:

На стенде Сибирского федерального округа какие-то ребята внушительной комплекции устроили косплей десантников: порвали грелку и теннисный мяч под песню Шамана «Я русский».

Публике был презентован нейро-Жириновский. Владимир Вольфович вышел какой-то синюшный, я так и не понял — это аллюзия на Короля Ночи из Game of Thrones, или на классического Фантомаса?

Стенд «Сделано в России» представляли Музы экспорта — IT, нефтехим, агропром, машиностроение, и медицина.

На мой взгляд, экспортная «муза IT» должна была бы изображать горизонтальное сейф-спейс квир-кафе в Тбилиси, ну да ладно...

Герман Греф рассказал, что после смены зарубежных брендов общепита на российские выручка соответствующих сетей сильно просела: перевоплощение Макдака во «Вкусно и точку» привело к падению продаж на 18%, а Старбакса в Stars Coffee от Тимати — дак и вообще на 76%. Правда, сам Тимати вслед за этим поспешил заявить, что «вы всё врети», и на самом деле продажи выросли на 5%. Видимо, посетители просто почему-то резко перестали расплачиваться там картами Сбера и понесли в кофейню налик?

Одну из участниц забанили с форума за то, что она раздавала визитки с надписью «Ищу мужа» и номером телефона. Вот это невторкинг 80-го уровня, мое почтение!

На сессию ЦБ по финансовой грамотности никто не пришел. Видимо, участники ПМЭФ и так считают себя достаточно финансово грамотными. С другой стороны: кто-то же покупал билеты на форум по 1,2 млн рублей за штуку — так что, может быть и стоило бы посетить эту самую сессию от Центробанка…

Брокерские счета в РФ так и останутся незастрахованными

Госдума отклонила законопроект о том, чтобы страховать от банкротства брокера деньги инвесторов, внесенные на ИИС. Как сказали депутаты – эта идея оказалась не особо нужна ни ЦБ, ни брокерам.

Жаль, правда, что самих инвесторов спросить забыли. Мне кажется, им эта инициатива могла бы показаться достойной внимания…

ЦБ подтвердил запрет на торговлю бумагами на зарубежных счетах для россиян

На прошлой неделе мы с Константином Асабиным (юристом из Альфа-Капитала) опубликовали статью о том, что, оказывается, российским гражданам с 3 марта 2023 года по сути запрещено покупать или продавать любые ценные бумаги на зарубежных брокерских счетах без получения разрешения специальной комиссии. После выхода материала я прочитал сотни комментариев о том, что я не умею читать по-русски, указы президента были вообще не о том, а я сам — проплаченный недругами разжигатель паники среди российских инвесторов (подробнее про разные позиции по этому вопросу писал вот здесь).

А ребята из Forbes просто сходили за комментариями к ЦБ, и те им ответили в стиле «да конечно, всё запрещено, о чем вообще речь!». Чуть позже еще команда InvestFuture тоже запросила разъяснения Банка России – и тот им ответил: 1) торговать ценными бумагами на зарубежных счетах без разрешения правительственной комиссии действительно нельзя; и 2) если инвестор не сможет доказать, что контрагентом по сделке на зарубежной бирже было дружественное лицо — то априори будет считаться, что контрагент был недружественным. Привет всем, кто писал про нерушимую презумпцию невиновности по КоАП и «да они доказать просто никак не смогут!». Но вообще — я не удивлюсь, если ЦБ еще несколько раз в процессе переобуется и поменяет трактовки туда-сюда на противоположные.

Слухи о национализации иностранных компаний в РФ

Financial Times опубликовали материал о том, что в России якобы готовится почва для национализации западных бизнесов — законопроект, который наделит государство приоритетным правом выкупа таких компаний с огромной скидкой. В кулуарах ПМЭФ Набиуллина ответила по этому поводу уклончиво — типа, какие-то там детали выкупа зарубежных компаний обсуждаются, но финально ничего не решено. На том же ПМЭФ, кстати, о выкупе у зарубежных инвесторов Яндекса высказался глава ВТБ Андрей Костин: дескать, по указам президента вообще-то выкуп должен быть со скидкой 50% к рынку, а Яндекс почему-то предлагают выкупать де-факто очень близко к рыночной цене. Так что платить никаким недругам ничего не надо — вместо этого надо просто забрать компанию под контроль целиком и бесплатно.

В общем, отнять и поделить – всё прямо по-классике

Битва черных списочков

Международный регулятор по борьбе с отмыванием денег FATF на этой неделе будет рассматривать вопрос о включении России в серый или черный список зловредных отмывателей.

В черном списке сейчас находятся Иран, Северная Корея и Мьянма, и попадание в него — это Полный Пэ для финансов страны. Банки будут тупо отказываться иметь любые дела с резидентами таких стран. Но, говорят, такой сценарий не сильно вероятен — так как косвенно будет иметь серьезные последствия и для множества стран, продолжающих вести бизнес с Россией.

Ким после включения России в черный список FATF be like, как в том меме: «First time?»

Серый список — это более лайтовый вариант, по факту для России ничего кардинально не поменяется (комплаенс-отделы банков большинства стран и так сейчас платежи из/в РФ разве что с лупой не рассматривают, и без всяких специальных серых списков).

Сама Россия, тем временем, уже превентивно включила все подряд «недружественные» страны в свой персональный черный список офшоров – их количество увеличилось с 40 до 92. В основном это влияет на всякие российские бизнесы с зарубежными дочками в этих странах, а на рядовых частных инвесторах вряд ли сильно скажется.

Пара новостей, так сказать, денежного обращения

С 20 июня начинают действовать новые тарифы банка Райффайзен, по которым с физлиц будут брать 50% от поступлений долларов из других банков. Но есть и хорошие новости: размер комиссии не может превысить $500. То есть, банк как бы говорит: нечего тут своими нищебродскими переводами по штуке баксов наше время занимать! Bank of China перестал проводить переводы в юанях из российских банков в банки США и стран Европы. Вот вам и «дешевые и удобные переводы в дружественной валюте в Interactive Brokers»…

Кстати, Банк Китая 111 лет назад основал вот этот красавчик — Чен Дзиньтао

Цифрубли цинично хотят быть удобными

ЦБ планирует сделать комиссии за оплату цифровым рублем во всяких магазинах в разы ниже, чем по банковским картам: сейчас бизнесы платят за эквайринг по карточкам в среднем 2,5% (платежи по системе быстрых платежей СБП — около 0,7%), а за прием е-рублей можно будет платить всего 0,3%. В общем, с Центробанком на его поле фиг поконкурируешь: если понадобится — просто задемпингует цены.

Так, глядишь, все постепенно и пересядут на удобный и дешевый цифровой рубль. И государству приятно: с одной стороны – дополнительные прямые доходы; с другой — следить за любыми транзакциями в цифровом рубле напрямую, без запроса информации у банков, гораздо удобнее!

Ольга Скоробогатова из ЦБ показывает какую-то вундервафлю (это совершенно точно не цифровой рубль!)

Снятие с воинского учета через Госуслуги (it’s a trap)

На Госуслугах появился раздел, посвященный взаимодействию с военкоматами. С помощью него можно, в том числе, подать заявление о снятии с воинского учета. Комментирует мой постоянный соавтор по теме, Кирилл Коршунов из Адвокатского бюро КИАП: «Звучит хорошо, но радоваться рано. Без похода в военкомат всё равно не обойтись. По результатам рассмотрения этого заявления военком принимает предварительное решение, на это у него есть 7 рабочих дней. Если предварительное решение положительное, то гражданина вызывают в военкомат для завершения всех формальностей. И только после явки в военкомат и проверки документов его уже снимают с учета по-настоящему.Так что, если вы находитесь за границей и решили сняться с воинского учета через Госуслуги» —запаситесь представителем в России, который сможет явиться в военкомат со всеми документами.Кирилл Коршунов.

Напоминаю на всякий случай, что своим опытом удаленного снятия с воинского учета я делился вот здесь

Новости про Binance

Хорошая новость про Бинанс: суд не позволил Комиссии по ценным бумагам США (SEC) заморозить активы штатовского подразделения биржи Binance.US. «Мы не готовы принять смертный приговор через восемь дней после начала рассмотрения нашего дела», — пожаловался судье представитель Бинанса, ну и тот, видимо, прослезился и сжалостливился.

Плохая новость про Бинанс: криптобиржа попала под следствие во Франции за отмывание денег. В дополнение ко всему, сама биржа еще и объявила, что не будет продолжать пытаться легализовываться в Нидерландах и на Кипре.

В общем, кажется, регуляторы во всех странах решили – утекают последние шансы, чтобы успеть впрыгнуть в уходящий поезд раздербанивания детища Чанпэна Чжао.

BlackRock хочет сделать тру-фонд с Биткоинами внутри

Годами никто не мог заставить SEC дать свое согласие на выпуск настоящего биткоинового ETF. До этого получалось вывести на биржу только либо кривую поделку от Grayscale, которая отслеживала динамику Биткоина о-о-очень приблизительно, либо ETF, внутри которого лежат фьючерсы на Биткоин, а не сама криптомонета.

Ну и вот — на прошлой неделе войти в эту реку попытался BlackRock, настоящий гигант в масштабах мировых финансовых рынков. Будет любопытно, если его заявку в итоге действительно удовлетворят.

Вообще, забавно, что Блэкрок делает этот шаг примерно в тот момент, когда все крупные и уважаемые финансовые институты как будто бы шарахаются от крипты, как от огня (глядя на все эти суды на Эфтииксами, Бинансами и прочими Коинбэйсами).

Так, Ларри Финк (глава Блэкрок), признайся – ты что-то знаешь??

Хорошая новость недели