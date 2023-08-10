По жизни опыт чаще всего заруливает деньги. Лучше быть героем высокого левела, чем зелёным нубом при деньгах

Арсений, 32 годика, спрашивает: «Привет! В последние 2 недели я играл в третьих Героев с двумя друзьями. Один из них всегда берет из сундуков опыт, а второй – деньги. И теперь у меня есть вопрос для твоего финансового блога: что же нужно брать – опыт или деньги? Есть ли универсальное решение, или каждый случай нужно рассматривать индивидуально?».

Отличный вопрос! В игре нужно смотреть по обстоятельствам. Прокачивать героя всегда полезно и приятно. Но если это ранняя стадия игры, ресурсов в обрез и враг подступает к вратам замка — то лишняя тысяча-другая золота может позволить укрепить войско и решит исход битвы (а может быть, и войны).

В игре ставки высоки: на кону твоя собственная голова и счастливая жизнь всех подданных королевства (сотен плоховыбритых крестьян или скрюченных импов – в зависимости от того, какой сорт симфонической музыки вы предпочитаете). А в жизни такие решения редко связаны с вопросами жизни и смерти (извините за тавтологию). Дополнительные деньги обычно идут на повышение так называемого «уровня жизни» — который, на самом деле, приносит не так уж много удовлетворения, как кажется на первый взгляд (хотя бы потому, что к нему мгновенно привыкаешь).

Поэтому по жизни опыт чаще всего заруливает деньги.

Лучше быть героем высокого левела, которого готовы с руками оторвать в любой таверне, чем зелёным нубом при деньгах. Тем более, что сумма из сундука кажется вам большой только исходя из текущего момента — в большой картине вещей это сущие копейки. А опыт — это на самом деле те же деньги, только отложенные во времени. Причем деньги на порядок более существенные.

Так что берите в реале опыт, не прогадаете. И помните, что по жизни быть чётким героем гораздо важнее для правильного самоощущения, чем разово набить карманы золотишком.