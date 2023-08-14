Доллар по 99 рублей, делистинг FinEx, а также отмена налоговых соглашений

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: необычайные перевоплощения Аркадия Воложа, тайны слитого кода Яндекса, предложение россиянам пересесть с GMAIL на ХМЭЙЛ, гладиаторский замес Маска и Цукерберга, а также стейблкоин от PayPal с неприличным названием.

В магазин постоянных распродаж «всё по 99 рублей» завезли... [продолжите шутку сами]

На торгах в пятницу доллар достиг 99 рублей — так что, похоже, «99» станет главным числом прошедшей недели. А Гугл дак вообще решил «для простоты» сразу округлить курс до 100 руб. — предполагаю, что слово «СОТЕН» имеет все шансы выйти в тренды Твиттера уже на этой неделе.

Интересно, что цены на нефть при этом бодро растут: сорт Brent уже превысил $88 за баррель, чего мы не видели с начала года. В былые времена удорожание черной жижи действовало на рубль крайне живительно, а теперь вот всё смешалось в доме Облонских — уже как-то и непонятно даже, что такое должно произойти, чтобы он воспрял духом-то?

ЦБ РФ пока хорохорится и говорит, что никаких рисков финансовой стабильности падение рубля не представляет. Но покупку валюты по бюджетному правилу с 10 августа до конца года всё-таки решил приостановить (на позапрошлой неделе это обсуждалось на уровне слухов, а теперь вот официальное подтверждение подъехало).

Но тут, конечно, с налету и не поймешь: насколько представители ЦБ говорят ровно то, что думают на самом деле. В Китае, вон, по слухам, вообще запретили экономистам употреблять слова «проблемы» и «китайская экономика» в одном предложении — ну и всё... никаких проблем больше и нет!

UPD: Да, как мы и предполагали — понедельник начался с доллара за СОТЕН. Предлагаю теперь провести деноминацию рубля с отбрасыванием двух нулей, чтобы доллар и рубль, ну, окончательно уравнялись!

Больше налогообложения богу налогообложения

На прошлой неделе президент РФ подписал «долгожданный» указ о частичной приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 «недружественными» странами. Подробно последствия этого шага для обычных людей мы разобрали вот в этой статье.

Последствия отмены 38 налоговых соглашений с «недружественными» странами: самый полный анализ

Вчера президент РФ в одностороннем порядке приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения почти с половиной стран, с которыми они раньше действовали. В этой статье мы подробно разбираем с налоговым юристом — как это повлияет на обычных людей, и почему российские инвесторы с зарубежными ценными бумагами «попали».

Вкратце ситуация такая: всё будет очень сильно зависеть от ответной реакции других стран. Если они симметрично приостановят действие отдельных положений налоговых соглашений, то дело может ограничиться повышением налогов на дивиденды от зарубежных ценных бумаг для российских инвесторов. Если кто-то «психанет» и отменит в ответ соглашение целиком, то можно ждать всех прелестей полноценного двойного налогообложения: тогда в ряде ситуаций людям с кросс-граничными доходами придется по два раза платить налог в обеих странах, без возможности взаимозачета.

СПБ Биржа заявила по этому поводу что-то вроде «сидите ровно и не дергайтесь, ничего пока не поменялось, налог с американских дивидендов остается на прежнем уровне!». А вот «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») решил подстраховаться в обратную сторону: он уже разослал своим клиентам письмо в стиле «ничё не понятно пока, но мы на всякий случай начнем с ваших американских дивидендов уже сейчас удерживать 30% вместо 10%».

У меня один вопрос к Сергею Носову (глава Цифра-брокера): а чё вы сразу 100% с дивидендов удерживать на всякий случай не начнете? А то вдруг на всех россиян разом уже полные санкции введут — а у вас там что-то не удержано заранее...

Фонды FinEx ушли с Мосбиржи (и даже не обещали вернуться)

9 августа все фонды FinEx заделистились с Мосбиржи. Ушла, можно сказать, эпоха! Торговать этими фондами на бирже и так было невозможно с февраля 2022-го — ну а сейчас нам намекают, что уже как бы и в будущем не станет возможным.

Причем делистинг был добровольным и по инициативе самого Финекса: те надеются всё-таки разблокировать активы своих ETF, находящиеся в западной инфраструктуре – а для этого нужно доказать тамошним регуляторам, что никаких связей с Россией у них не осталось (наличие официального спонсируемого листинга на Мосбирже этому не сильно способствует).

Ожидается, что в случае такой разблокировки фонды FinEx смогут залиститься заново где-нибудь уже в условном Казахстане. Ну а российские инвесторы, теоретически, либо смогут сами как-то переставить свои активы к казахстанским депозитариям; либо воспользуются помощью какой-нибудь специальной конторы-«помогайки», которая будет приобретать на внебирже у мелких инвесторов акции ETF c дисконтом, а потом переставлять их за рубеж. Насколько это всё будет рабочим вариантом с учетом всех санкционных ограничений — время покажет.

Под это дело у нас в чате произошел небольшой бугурт на тему того, что бывшие «фронтмены» FinEx — Олег Янкелев и Владимир Крейндель — больше не значатся в менеджменте компании. Ряд комментаторов сделал мгновенный вывод, что «фонды Финекс теперь уж точно можно списывать в ноль», но, может быть, объяснение тут несколько даже проще...

В конце концов, если ты пытаешься доказать в Брюсселе, что твоя фирма больше никак не связана с Россией, то иметь в руководителях «Мартина и Саймона» — это чуть лучше, чем «Олега и Владимира»

Набиуллина осуждает еврооблигационных замещенцев

Иностранцы с облигациями российских эмитентов сейчас ничего особо от них из-за взаимных санкций не получают. Россияне с российскими облигациями продолжают получать по ним выплаты в рублях внутри РФ и довольны. Зная эти два факта, напрашивается простой и понятный арбитраж: россиянам логично выкупить у иностранцев эти бумаги с приличной скидкой и дальше извлекать из них приятный профит внутри России.

Ни для кого не секрет, что весь последний год этот процесс в том или ином виде происходил — так что в РФ накопился неплохой объем замещенных облигаций, и кто-то на этом, безусловно, заработал неплохие деньги. Вроде бы, все участники процесса довольны?

Как выяснилось, нет: на прошлой неделе Банк России провел встречу с профучастниками, на которой пообещал всякие страшные кары тем из них, кто будет продолжать помогать выкупать у нерезидентов как бы замороженные российские активы. Ведь если сейчас рыночек постепенно избавит всех иностранцев от «токсичных» российских активов, то: 1) навар от этого процесса осядет в карманах частных лиц, а не государства, и 2) когда настанет черед финального торга «меняем ваши инвестиции в РФ на замороженные золотовалютные резервы» — может оказаться, что предложить западным переговорщикам будет уже нечего.

Набиуллина показывает, куда следует пойти тем брокерам, кто кормится на процессе замещения выкупленных у иностранцев бумаг (вижу так)

Тем временем, Казахстанский Центральный депозитарий внезапно тоже окончательно отказался дальше участвовать в процессе замещения российских еврооблигаций (ранее это был довольно популярный маршрут приобретения бумаг под замещение, ведь это как бы «дружественная» инфраструктура).

Эффект Воложа-Стрейзанд

Аркадий Волож (Яндекс), судя по всему, нанял новых «антисанкционных» пиарщиков – и те решили прополоть весь доступный им интернет на предмет связей с Россией. В результате на своем личном сайте (и, заодно, в Википедии) Волож внезапно стал «израильским предпринимателем из Казахстана» — что ожидаемо вызвало в Рунете волну саркастического щитпостинга.

Надо признать: то, что основатель самого главного российского поисковика не очень понимает суть явления под названием «эффект Барбары Стрейзанд», — это довольно иронично...

Буквально через несколько дней после этого Волож выложил первое свое публичное заявление о [вырезано цензурой] — понятно, осуждающее. Так что сейчас он находится в довольно неудобной позиции: с одной стороны, вот этого заявления для снятия с него европейских санкций скорее всего будет недостаточно; с другой — высказанная позиция может осложнить сделку по разделу Яндекса на две части (есть риск вообще ничего не получить от российской стороны). Чем всё это закончится — непонятно, будем наблюдать. (Кстати, интересно про это всё написано у The Bell вот здесь.)

Яндексгейт: расследование на базе утечки кода

Помните, в начале года из Яндекса угнали огромную базу данных исходного кода для целого ряда сервисов? Так вот, прайваси-инженеры копались в нем всё это время и раскопали любопытные детали — которые в основном касаются сервисов рекламной аналитики Metrica/Crypta, помогающих анализировать поведение пользователей в сети.

Ранее заявлялось, что весь этот гигантский массив бигдаты собирается и анализируется исключительно в анонимизированном виде; но эксперты по приватности пишут, что анонимизация там весьма хлипкая — и при должном рвении может быть, ну, обойдена. Рекомендую почитать оригинальное исследование, там довольно интересно.

Кстати, fun fact: в прессе пишут, что согласно вступающему в силу с 1 сентября законодательству, Яндекс будет обязан обеспечить для ФСБ круглосуточный доступ к данным такси-приложения «Яндекс Go». Которым, вообще говоря, пользуются не только в России, но и в популярных среди эмигрантов странах вроде Грузии, Армении или Казахстана — а все данные при этом хранятся скопом на российских серверах, так что...

Пресс-служба «Яндекс.Такси» сразу заверила, что никакие данные о поездках за пределами РФ в ФСБ сливаться не будут — но ряд стран (Грузия, Казахстан, Финляндия, Норвегия) всё равно напряглись.

Видеомем от Жгуна на эту тему, к сожалению, из Твиттера не вставляется — но вы его всё равно зацените по ссылке!

Шанс пересесть с иглы Gmail на надежный, отечественный ХМЭЙЛ

К слову про кибербезопасность: на волне инфоповода про то, что регистрироваться на российских ресурсах скоро можно будет только с российской же электропочты, «Почта Mail.ru» запустила сервис по автопереносу писем из аккаунта Gmail от Google в российский xmail.ru. Можно буквально одним кликом портировать всю базу своих писем из загнивающих западных серверов на родные серверные массивы с запахом душистой березы. Как говорится — и вам удобно, и товарищу майору приятно! (Или наоборот, хз.)

Тем временем, Минцифры официально запретило своим сотрудникам пользоваться техникой от Apple в служебных целях. Парни, короче, изо всех сил за Андроид топят!

Интересно, сделал ли кто-то уже мем про Максута Шадаева (главу Минцифры) и гуся, где тот спрашивает: «а у тебя самого какой телефон в руках, га?!»

China without AI is Chn

Когда-то мировая экономика на всех парах двигалась в сторону максимальной глобализации: надо, дескать, постараться убрать все преграды на пути трансграничного движения капитала, технологий, идей и вот этого всего — чтобы невидимая рука рынка наиболее эффективно всё перетасовала и максимизировала выпуск на единицу вложенных ресурсов.

И это всё работало прекрасно, пока что-то не случилось. И сейчас у многих стран обратная идея — надо бы подснизить степень взаимозависимости, особенно между странами с несколько различающимися идеями об идеальном политическом устройстве.

Так вот, США решили, что надо законодательно ограничить инвестиции в передовые технологии Китая – искусственный интеллект, полупроводники, и прочие хайповые темы. Ключевые технологии, стало быть, надо развивать в первую очередь на звездно-полосатой почве, а не на красно-звездоватой!

Не могу отделаться от ощущения, что на этом фото происходит мем «опути — нипутю!»

Тем временем, в Китае продолжает нездоровиться строительному сектору: на прошлой неделе все заговорили о том, что там вот-вот дефолтнется очередной мега-крупный девелопер под названием Country Garden с долгами на 200 миллиардов баксов.

Гладиаторские побоища цукермасков

И к новостям из жанра «грязевые бои миллиардеров»: Илон Маск заявил, что он якобы уже почти договорился с правительством Италии о том, что его бой с Цукербергом пройдет в некой «эпической локации» на фоне развалин, навевающих мысли о гладиаторских разборках. (Судя по тому, что слово «Колизей» не прозвучало, речь явно не о нем.)

Пока, правда, основная схватка происходит в интернете по поводу того, каким же образом будет стримиться это событие — и Маск, и Цук каждый перетягивает одеяло в сторону своей платформы. Но, скорее всего, в итоге сойдутся на одновременном стриминге в Твиттере/Фейсбуке с передачей всех доходов от этого события на благотворительность.

Хотя, Цукерберг продолжает ворчать в адрес Илона на тему того, что «в Твиттере трындеть — не мешки ворочать!», и что типа слишком много шума и слишком мало конкретных предложений по дате мероприятия.

Немножко щитпостинга от Цукерберга из его Threads, и немножко фансервиса от него же (надеюсь, в РФ за такие фотки еще не сажают)

А сам Илон Маск сказал, что, хоть он и тягает гантели в ожидании схватки каждый день прямо у себя в офисе, – но перед дракой ему вероятно придется сначала еще лечь на операционный стол для исправления каких-то проблем с позвоночником.

Ну-ну, хорошая попытка, Илон — но мы же все взрослые люди и понимаем, что операция на самом деле нужна для имплантации гигантских боевых робо-тентаклей, верно?

PayPal дал криптанам ПЮСДы

Американская платежная компания PayPal запустила свой собственный стейблкоин PYUSD с фиатным обеспечением. Рулит технической стороной у них фирма Paxos, которая раньше занималась Чанпэновским стейблом BUSD (до тех пор, пока на него не насела комиссия по ценным бумагам SEC и не заставила всю эту лавочку прикрыть).

По всем параметрам PYUSD похож на близнеца BUSD: внутри находятся долларовые депозиты и US Treasuries, работает всё на Эфириуме ERC20, а в смарт-контракты зашита опция блокировки неугодных кошельков (как и у всех остальных подобных монет — USDC, USDT и так далее).

Дэн Шульман (CEO PayPal, no relation to Екатерина Михална) такой: йоу-йоу, братья криптаны, сноубординг-дискета – я теперь тусуюсь с вами!

Интересно, что раньше в США жестко гасили любые попытки выпустить популярную крипту со стороны компаний, уже имеющих развитую сеть пользователей (см. Facebook с его Либрой и Telegram с Тонкоинами). А Пэйпалу вот, как ни странно, пока вроде бы разрешили поиграться с новой игрушкой. Интересно, к чему бы это?

Возможно, SBF уже бьется над решением задачки про два стула прямо сейчас

Сэма Бэнкмана-Фрида с домашнего ареста отправили в СИЗО — говорят, за то, что слишком много писал писем мелким почерком в прессу. Ну и типа не простили ему то, что он слил личные дневнички своей подельницы Кэролайн Эллисон в The New York Times — посчитали давлением на ключевого свидетеля.

Суд над Сэмом начнется уже 2 октября, ждать осталось всего полтора месяца

Хорошая новость недели

Флагманский фонд акций Арсагеры на прошлой неделе превысил свой All Time High показатель от 11 октября 2021 года — восстановил убытки рынка акций и двинулся дальше покорять новые вершины. Это не реклама, мне просто их главный управляющий Василий Соловьев очень нравится своим подходом по жизни. =) Мы с ним года четыре назад делали супер-длинное интервью аж в трех частях. Рад за ребят, короче!