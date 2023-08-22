Набиуллина спасает рубль, страсти вокруг Freedom Finance, а также «поехавший» будущий президент Аргентины

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: деприватизация бизнесов в РФ, Блиновская где-то намарафонила 64 млрд рублей, МВД России хочет освоить досудебную бигдату, а Луна-25 успешно взлетела, но потом как-то растерялась.

В правительстве обнаружили причину падения рубля, и ее зовут...

Как мы предполагали в прошлом выпуске новостей, предыдущая неделя началась с пробития долларом поповозгорательной отметки в 100 рублей. В правительственной тусовке сразу решили под это дело назначить крайнего (точнее, «крайнюю»): депутат Кузнецов отправил в ЦБ официальный запрос на предмет «чё с рублем, Эльвира??», а Максим Орешкин (экономический советник президента) дак и без всяких риторических вопросов напрямую обозначил Набиуллину ответственной за падение рубля.

Думаю, глава Банка России плюс-минус уловила намеки и общее направление движения мысли

В такой обстановке Эльвире Сахипзадовне стало уже немножко некомфортно повторять традиционную мантру про «курс рубля — не угроза финансовой стабильности!», и пришлось перейти к активным действиям. На внеочередном заседании во вторник ЦБ задралключевую ставку вверх аж на 3,5 процентных пункта сразу, до 12% годовых — но и это сильно не спасло рубль, курс продолжил болтаться вокруг «стыдных» 98–99 руб./$.

Далее Bloomberg пишет, что в среду все топы российского эконом-регулирования собрались на секретное совещание – думать, какими мерами всё-таки откачивать болезный рубль. Говорят, Минфин/Силуанов топил за то, чтобы опять закрутить гаечки валютного контроля и законодательно заставить экспортеров продавать почти всю валютную выручку за рубли, но ЦБ/Набиуллина была сильно против такого «гаечного» подхода. В итоге сошлись на том, что непокорных экспортеров будут побуждать продавать накопленную валюту во имя поддержания рубля исключительно методами психологического внушения, договариваясь с ними «по понятиям».

На этом месте рынок, кажется, уловил один понятный сигнал из всего вот этого: видеть курс доллара на уровне «соточки» или выше один конкретный парень из России точно не хочет. По крайней мере, до момента завершения президентских выборов в марте 2024 года... Так что доллар завершил неделю на отметке недалеко от 94 рублей.

А переходящую премию «🤡-цитата недели» получает депутат Анатолий Аксаков, который заявил, что большинству людей наплевать на эти ваши курсы — «на лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.»

Шортисты пошли в атаку на Freedom Finance

Есть такой хедж-фонд под названием Hindenburg Research — они выискивают на бирже мутноватые компании и копают под них чемодан компромата. Дальше они шортят акции этой компании (грубо говоря, делают ставку на падение их котировок) и вываливают в прессу толстый отчет, на страницах которого расписаны все прегрешения выбранной «жертвы».

На прошлой неделе под каток Гинденбургов попал широкоизвестный в России брокер Freedom Finance. Его обвинили в том, что он помогает россиянам обходить санкции, совершает какие-то хитрые и непрозрачные финансовые мутки внутри своей группы компаний, смешивает клиентские средства со своими, а также вовсю манипулирует котировками собственных акций (вот же ж, секрет Полишинеля раскрыли!).

Тимур Турлов (глава Freedom Finance и долларовый миллиардер) ожидаемо отреагировал на отчет Hindenburg в стиле «вы всё врети»

Про всё это подробно написал Александр Елисеев вот в этой статье — рекомендую с ней внимательно ознакомиться (и еще пара материалов от The Bell и от Moвчана). В целом, по поводу валидности отдельных пунктов расследования можно поспорить, но по совокупности предъявленных аргументов как-то язык не поворачивается назвать FF «прозрачным и понятным брокером, к финансовому состоянию которого нет вопросов». Ну и заигрывания с санкциями западные регуляторы как бы не очень любят...

Как бы то ни было, с финансовой точки зрения заработать на «шортах» у Гинденбургов не вышло: с момента публикации расследования, котировки акций Фридом Финанс выросли уже более чем на 10%. Может, не слишком разумно было делать ставку на крах акций компании, про которую вы же сами написали «да они там котировками крутят-вертят как хотят, манипуляторы»? 🤔

Ударим национализацией по приватизации!

А помните, была такая в России приватизация в начале 1990-х? Идеи о том, что итоги этого процесса надо бы пересмотреть (читай: всё отнять и заново поделить, теперь уже «правильно») гуляют в умах российских граждан вот уже десятки лет подряд.

Тем временем, кажется, уже началось: Генпрокуратуру РФ внезапно осенило, что приватизация крупнейшего российского производителя метанола под названием «Метафракс» была какой-то неправильной, и надо бы это срочно поправить (см. рецепт выше). 20 лет подряд их ничего совершенно не смущало — а тут вдруг стало предельно очевидно, что акции компании нужно срочно арестовывать и, в перспективе, возвращать в государственное владение.

Ключевой завод Метафракса находится в Губахе — и там же расположен популярный горнолыжный курорт. Надо к нему, кстати, тоже присмотреться: а правильные ли им люди владеют, не надо ли там что-то более справедливо переподелить?

В отношении Соликамского магниевого завода процесс деприватизации уже почти что окончательно завершен: в 2022 году Генпрокуратура добилась возвращения почти 90% его акций обратно в госсобственность. Но и оставшимся 10% миноритариев сейчас тоже не очень весело: объявленные рекордные дивиденды в размере 1,75 млрд рублей выплатили только в адрес государства, а вот миноритариям причитающиеся выплаты почему-то не дошли. Видимо, довыплатят тогда, когда и эти 10% тоже деприватизируются...

64 000 000 000

По делу амбассадора исполнения желаний с помощью Вселенной и королевы личностного роста Блиновской суд умудрился наарестовывать имущества аж на 64 миллиарда рублей.

Я тут привлек свои познания высшей математики и посчитал: чтобы обеспечить такую сумму, каждый житель России должен был потратить на марафон желаний почти 500 рублей.

Остается неясным только один вопрос: если уж, судя по всему, такая существенная часть населения России нехило прокачалась в исполнении желаний — то почему тогда еще вся страна окончательно не зажила припеваючи?!

В МВД скоро откроются вакансии бигдата-копов

Сейчас российской полиции для изъятия данных из разных дата-центров, облачных хранилищ, баз данных операторов и прочих интернетов требуется решение суда. Очевидно, что это никуда не годится и снижает эффективность оперативно-розыскных мероприятий!

Поэтому МВД предлагает принять поправки, которые позволят им иметь доступ ко всему этому в режиме реального времени и без лишних формальностей.

Представляю так лица сотрудников МВД, в тот момент, когда они видят любые приватные данные, к которым у них нет мгновенного доступа

Прикиньте, в Аргентине люди настолько не шарят, что реально на выборах президента выбирают

В экономике Аргентины дела давно идут так себе: инфляция у них там под 100% годовых, ключевая ставка — 118%, а песо регулярно чебурахается вниз как по расписанию. В общем, нет у них там своего толкового Эль Набиуллоса, вот и страдают.

Но аргентинцы всё-таки наконец решили, что хватит это всё терпеть, их сердца требуют перемен — и собираются вот-вот выбрать себе нового президента из числа базированных либертарианцев. Главного кандидата (который пока лидирует в гонке) зовут Хавьер Милей, кликуха у него говорящая — El Loco, то есть «Поехавший».

Смотрите какой красавчик, сразу и не поймешь — то ли пятый гитарист из Битлз, то ли с кинопроб на ремейк какого-то французского нуар-фильма сбежал

Идей о том, как наладить жизнь в Аргентине, у Хавьера масса: большинство чиновников надо поувольнять, обязательное образование отменить, Центробанк распустить, а вместо песо использовать американский доллар. Короче, эдакий латиноамериканский Базаров, выходит.

Еще Локо-Хавьер сильно уважает крипту. Но пока это в основном выражается в том, что он помогал пампить криптовалютный пирамидоскам CoinX.

Короче, если его всё-таки выберут — чувствую, новостей про Аргентину в выпусках станет больше. Вот бы еще профессора Миронова там назначили министром финансов, и тогда вообще полный фулл-хаус получится!

Луна-25 взлетела и прилунилась, но есть нюанс

Россия почти 50 лет не летала на Луну, а вот на прошлой неделе-таки успешно запустила на орбиту межпланетную станцию «Луна-25». Подробнее интересные детали читайте на канале Виталия «Зеленокота» Егорова.

Луна-25 в золотой обертке. «Стильно» или «колхозница»? Эксперт-космонавты, поясните — зачем нужен этот косплей шоколадной конфеты?

Правда, с запланированным прилунением как-то не сложилось — сначала было заявлено, что произошла какая-то «нештатная ситуация» (сработала противовоздушная оборона коротышек?). Но в итоге выяснилось, что это земные погромисты что-то напутали с расчетом управляющих импульсов, и станция просто крашнулась в Луну. Увы!

Хорошая новость недели

Подъем Набиуллиной ключевой ставки до 12% означает, что налоги на проценты с депозитов за 2023 год для россиян снизятся. Ведь налоговый вычет по таким доходам предоставляется в размере максимального значения ключевой ставки за весь календарный год, помноженного 1 млн руб. И это хорошо!