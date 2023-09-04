Раскрыта теория заговора про цифровой рубль, а Трамп заработал $7 млн на злобной заточке

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тимати цинично присвоил DOMИNO-пиццу, эстонская премьерка спалила семейный бизнес в России, инвестбанкиры с Уолл-стрит переизобрели цепочки «писем счастья», Binance подумывает над уходом из России, а криптаны надеются на настоящий Bitcoin-ETF.

Тимати выкупил сеть пиццерий, чтобы «поиграться со шрифтами»

Domino’s Pizza с 2022 года пытались продать свой бизнес в России, но всё как-то безуспешно — поэтому 21 августа объявили о том, что просто тупо его обанкротят. На этом моменте известный российский бизнесмен Тимати подорвался и таки выкупил большую часть пиццерий (видимо, просто пытался дождаться минимальной цены).

Судя по довольной улыбке нового владельца — предыдущему собственнику устроили полный финансовый DP (если вы понимаете, о чем я)

Самое веселое — это то, что сеть едален мастерски заребрендили из DOMINO'S в DOMИNO PIZZA. У меня так на канале боты спам в комментариях постят, чтобы по ключевым словам автобана избежать: «Сuдят Пymuн и 3еленсkuй на PbI6aлке...» — а тут, выходит, такой же анти-антиспам практически, только на уровне юридических лиц уже.

Инвесторы во «Вкусно и точка» сейчас наверняка судорожно грызут локти – ведь они сами не догадались переименовать выкупленные Макдачные в «МакDonald's»...

Надеюсь, что для приготовления пицц в DOMИNO будут использовать молочный ароматизированный продукт МАСПО, идентичный натуральному

В Европе расследуют бизнесы с «российскими дочками»

Как вы помните, австрийский Райффайзенбанк уже больше года рассказывает, как сильно он хочет избавиться от своей наиболее прибыльной «дочки» в России – но всё как-то никак не получается. Так вот, у бдительных жителей Чехии с повышенной гражданской сознательностью лопнуло терпение по этому поводу, и они написали обращение в местные «антитеррористические органы» — так что сейчас там запустили полноценное государственное расследование.

Тем временем, в Эстонии продолжается скандал на похожую тему: тамошняя премьер-министерка по имени Кая Каллас громче всех призывала с трибуны все эстонские компании как можно скорее обрубить любые бизнес-связи с Россией. Чуть позже, правда, выяснилось, что у ее мужа доля 25% в логистической компании, которая почему-то продолжает работать в РФ; а потом эстонские СМИ еще и заявили, что эта же группа компаний поставляла компоненты для выпуска баллонов со слезоточивым газом (зачем они используются в России и Беларуси, думаю, пояснять не надо).

Каллас, конечно же, сразу заявила, что она вообще «ни сном, ни духом» ни про какие тайные дела своего мужа, и вообще — у них в семье про такое говорить не принято! Правда, в прессе почему-то можно найти фотографии того, как она сидит на какой-то бизнес-презентации этой компании, и там буквально в кадре на заднем плане написано «наш завод под Питером...»

Кая Каллас. Твое лицо, когда на деловой встрече были слишком вкусные печеньки, и ты всё прослушала — чем и где занимается компания, чей там муж ей владеет, и зачем тебя вообще туда позвали...

Что общего между твоей бабушкой из Рязани и инвестбанкиром с Wall Street

Если ваша мама, или там бабушка с дедушкой пользуются Вотсаппом — то наверняка они вам периодически пересылают сообщения в стиле «ОТ НАС СКРЫВАЮТ ..., ПЕРЕШЛИ ДЕСЯТКУ ЛЮДЕЙ, ИЛИ У ТЕБЯ ОТВАЛИТСЯ Ж*ПА!»

Вот вам, кстати, идея для «фаерволла» на такие рассылки

По России сейчас, говорят, гуляет пугающая копипаста про то, что операционисты Сбербанка всех зазевавшихся граждан вот-вот начнут пересаживать на цифровые рубли – если согласишься и распишешься не в том месте, то наличными деньгами больше во веки веков пользоватся не сможешь. Но если все сплотятся в едином порыве, и больше 50% граждан оцифровываться наотрез откажутся — то эту напасть удастся победить! (Да, мне тоже кажется, что это какая-то бумерская вариация на тему «задачи про красную и синюю кнопки» из Твиттера.)

Но если вы думаете, что таким приколам подвержены только бумеры из России – то вы, конечно, сильно ошибаетесь! Последнюю неделю на Wall Street кипят нешуточные страсти: кто-то изладил мощную копипасту с «секретным компроматом» на один из крупнейших инвестиционных фондов Tiger Global (больше $50 млрд в управлении, на минуточку) – и все ее сейчас друг другу в панике пересылают. Пугалка оформлена как якобы черновик будущей статьи в престижном журнале New Yorker – но сами журналисты говорят, что текст первый раз видят.

В общем, что я хочу сказать: аудитории бывают разные, но общие принципы вирального распространения информации одинаковые — что в школьном чате для мам пятиклассников, что в email-рассылках для CFA-инвестбанкиров.

Ориджинал гангста Донни

Дональду Трампу (бывшему президенту США) всё хотят сделать подарок к новым выборам президента Америки в 2024 году — посадить его в каталажку. На него там позаводили 100500 разных уголовных дел, а 24 августа привели в Грузии [зачеркнуто] Джорджии в участок, чтобы сделать так называемый mug shot — «фотографию заточки».

Другой бывший президент застеснялся бы (всё-таки, первый такой прецедент в истории США) — а этот ничего, бодрячком! На съемках Трамп специально сделал выражение лица в стиле «мама ама криминал» (еще полгода назад один из его помощников сказал журналистам, что если уж Дональда будут фотографировать копы – то это непременно будет «самая мужественная, самая маскулинная, самая красивая фотокарточка из участка в истории»).

Твое лицо, когда мама просит улыбнуться для семейной фотографии — а ты хочешь показать, что уже взрослый и независимый мальчик, поэтому пытаешься состроить максимально суровую е*учку

Естественно, фотокарточка мгновенно завирусилась и породила кучу мемов, а команда Трампа еще и выкинула на рынок тонну разнообразного тематического мерча: от футболочек до кружек (кстати, кружка на английском тоже будет «mug», такой вот каламбур). Всего за несколько дней после «фотосессии» им удалось напродавать таких товаров аж на 7 миллионов долларов — not bad!

Я прямо уже теряюсь: что вообще такого должно произойти с Трампом, чтобы он не смог заработать на этом денег?

Очередная победа криптанов над американским комиссаром по ценным бумагам (нет)

Есть такая контора под названием Grayscale, которая в свое время первой сделала биржевые фонды на Биткоин и Эфир. Фонды получились настолько кривобокими, что динамику базовых монет они не отслеживали примерно никак: как я писал в отдельной статье год назад, грейскейловский фонд вполне мог принести своим инвесторам убыток в размере –70% на том же периоде, когда базовая крипта внутри выросла в цене более чем в 4 раза.

Крипто-ETF курильщика: как инвесторы в Grayscale Trust потеряли 70%, в то время как крипта внутри выросла на 350%

Американские инвесторы пытались инвестировать в крипту привычными для себя способами «через брокера», и в итоге получили существенные убытки — несмотря на взрывной рост самих криптовалют. Разбираемся, как так произошло, и какие выводы из этой ситуации могут извлечь российские инвесторы.

Дело в том, что в эти фонды можно вкладывать деньги, а вот обратно вынимать никак нельзя — можно только перепродать свои паи другим незадачливым криптоинвесторам на рынке. Из-за этого паи фондов всё время торгуются с дикими отклонениями от справедливых цен: то с конскими премиями, то с крокодильими дисконтами.

Управляющие из Grayscale на это уже давно жалются и делают вид, что изо всех сил пытаются заставить Комиссию по ценным бумагам SEC разрешить им конвертнуть свои горе-фонды в более эффективные ETF — тогда отслеживание цены станет более точным, а всех инвесторов получится выпустить по справедливой стоимости. (Почему «делают вид» — ну, потому что управляющим-то и сейчас неплохо, они каждый год отщипывают себе в карман по 2–2,5% от реальной стоимости крипты внутри фондов, и в ус не дуют.)

SEC уже давно стоит как кремень и говорит, что ETF с настоящими Биткоинами внутри создавать негоже, только с фьючерсами на Биткоины (якобы, ими поманипулировать никак нельзя на рынке, в отличие от самого BTC). Ну и вот, на прошлой неделе Grayscale выиграли долготянущийся суд на эту тему: судья там постановил, что позиция SEC глупая и нелогичная, и что им нужно заново пересмотреть свою аргументацию (читай: «придумать новую отмазку, почему Биткоин-ETF — это фу, бяка, нельзя»).

TradingView: Криптаны на радостях за несколько часов запампили Биткоин вверх на 7,5%. Потом, правда, вчитались в текст новости — и всё упало обратно еще ниже, чем было раньше =)

Насколько это всё действительно приближает нас к моменту, когда на рынке появятся тру-ETF на крипту — решать вам (на мой взгляд, все эти разбирательства еще вполне могут затянуться на долгие годы).

Жизнь российских криптанов не становится слаще

В продолжение прошлого выпуска новостей, криптобиржи всё более стремаются иметь дело с российскими криптанами. OKX и Bybit отрубили санкционные банки из своих P2P-сервисов, а OKX вдобавок к этому еще и в принципе запретила с 29 августа совершать сделки за рубли.

Тем временем, внутри самой криптобиржи Binance (с анти-санкционного раследования в адрес которой и началась эта шумиха), говорят, всерьез подумывают о возможном полном уходе с российского рынка.

И еще сразу новость про Бинанс, раз уж заговорили: криптобиржа планирует прекратить поддержку своего бывшего флагманского стейблкоина BUSD к февралю 2024 года. Если у вас вдруг остались накопления в BUSD – лучше их конвертнуть в какие-то другие стейблкоины, для Binance USD сейчас других особых вариантов, кроме как постепенной дорожки в небытие, не наблюдается.

Если криптану дать два аппаратных кошелька — то он один сломает, а другой потеряет

Рубрика «криптокринж недели»: жил-да-был такой модный бизнес под названием Prime Trust — он себя позиционировал как финтех-стартап, который призван помогать другим компаниям выстраивать надежную крипто-инфраструктуру.

Ну а дальше случился анекдот: чуваки объявили банкротство, так как... забыли пароль к аппаратному кошельку, на котором они хранили $39 млн средств своих клиентов. А сид-фразу для восстановления они выгравировали на железной пластинке и тоже успешно потеряли. (Какие конкретно услуги для других фирм по выстраиванию надежной инфраструктуры они там оказывали — даже представить боюсь!)

Трогательная иллюстрация из заявления на банкротство. «Вот на таких штуковинах мы хранили все наши бабки, правда красивенькие?» 🥺

Короче, вывод здесь такой: если вы пользуетесь некастодиальными криптокошельками — то плюс в том, что никто вместе с вашими криптобабосами обанкротиться не сможет (ну или просто отобрать их, к примеру). Но зато если вы по собственной криворукости к ним доступ потеряете — то и альтернативных способов возместить свои средства тоже не будет, увы. В отличие от банка, куда можно просто прийти с паспортом и сказать: «пароль к личному кабинету забыл, карточку потерял — но вы мне всё верните, плз!»

Хорошая новость недели

Критерии получения льготной IT-ипотеки смягчили: теперь айтишникам до 35 лет включительно не нужно доказывать уровень дохода выше какой-либо определенной планки. Кстати, в трех регионах РФ (Самарская, Калужская и Белгородская области), оказывается, выдают ИТ-ипотеку аж под 2% годовых — с чисто финансовой точки зрения это прямо огонь. Правда, насчет Белгорода там есть нюансы...