Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ

Анна спрашивает: «А в каком формате копить «в подушку» — какая валюта, на счете или кэш?». В далеком 2021 году с финансовой подушкой, казалось, было всё просто: кладешь деньги из расчета «на полгода жизни» на ликвидный накопительный счет в надежном банке — и спишь спокойно. Сейчас ситуация изменилась.

Но в 2022-м выяснилось, что такой подушке безопасности еще неплохо бы:

🐌 Быть не только ликвидной, но еще и мобильной (например, позволять переместить деньги в другую страну в условиях ограничений на вывоз капитала).

🐌 Покрывать более длинный срок: чтобы хватило минимум на год жизни, да еще и в условиях внезапного роста расходов (см. «переезд в другую страну» выше).

🐌 В идеале — быть менее подверженной блокировке «по паспорту» решением каких-либо отдельных банков или целых правительств.

🐌 Быть более диверсифицированной для снижения рисков (а доходность тут как раз не так критична).

Мой вариант подушки с учетом этих вводных выглядит так:

Наличная валюта (доллар/евро) в объемах не более лимита свободного вывоза из текущей страны проживания (условные $10k на человека). Ликвидные счета с привязанными картами в нескольких банках, позволяющие совершать траты в валюте и стране наиболее вероятного проживания в ближайший год. Для меня это — пара кипрских банков и европейские необанки Wise/Revolut. Криптозаначка. Половину этой заначки можно держать в волатильной, но неблокируемой шифропанковской крипте (Биткоин), вторую половину – в долларовых стейблкоинах (мой фаворит здесь USDC, но можно еще разбавить немного для диверсификации USDT/DAI).

В комментариях к посту про финансовую подушку было несколько мнений, на которых хотел бы остановиться поподробнее (если вы тот пост пропустили — то лучше для контекста сначала его прочитать).

Эдуард пишет: «Ну это для тех, кто хочет бежать-бежать-бежать. А можно для тех, кто бежать не собирался, или уже обратно прибежал. Вот у меня на работе 2 ученых, оба вернулись из США, один недавно, второй лет 10 как. Этим в чем копить?»

Эдуард, и в машине, и в финансах — подушка безопасности нужна для того, чтобы спасать вас в случае катастрофы. Никто не садится за руль автомобиля с мыслью «вот сегодня как разгонюсь, да как врежусь во что-нибудь на скорости 100 км/час!» Тем не менее, в жизни случается и такое – и лучше, чтобы в этот момент на вас и ремень пристегнут был, и подушка сработала как надо.

С финансовой подушкой всё то же самое. Можно, как вы выражаетесь, «бежать» не планировать – а вот необходимость уехать всё равно может возникнуть. Хорошо составленная подушка должна вам помочь при любом развитии событий – независимо от того, что вы в итоге решите и где окажетесь. Собственно, предложенный мной вариант подушки и составлен с прицелом на это: там нет ничего, что окажется совершенно бесполезным для того, кто останется в России.

Ольга пишет: «Я держу в трех вариантах: наличная валюта, накопительный счет с процентом на остаток, и фонд денежного рынка LQDT (понимая, что снять можно только в рабочее время биржи).»

У меня есть определенные сомнения по поводу того, что российская биржа – это хорошее место для хранения финансовой подушки. Дело в том, что события «очень срочно понадобились деньги» и «торги на бирже закрыли эдак на месяц» могут оказаться весьма существенно скоррелированы между собой — в феврале-марте 2022 года мы это совсем недавно воочию наблюдали.

Так что, да — биржевые фонды денежного рынка могут обеспечить вам весьма неплохую и удобную доходность на свободные остатки средств. Только что толку, если в самый критичный момент вытащить оттуда деньги вы потенциально просто не сможете?