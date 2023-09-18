Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Личные финансы

Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ

Анна спрашивает: «А в каком формате копить «в подушку» — какая валюта, на счете или кэш?». В далеком 2021 году с финансовой подушкой, казалось, было всё просто: кладешь деньги из расчета «на полгода жизни» на ликвидный накопительный счет в надежном банке — и спишь спокойно. Сейчас ситуация изменилась.
11
Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ
фото freepik.com

Но в 2022-м выяснилось, что такой подушке безопасности еще неплохо бы:

🐌 Быть не только ликвидной, но еще и мобильной (например, позволять переместить деньги в другую страну в условиях ограничений на вывоз капитала).

🐌 Покрывать более длинный срок: чтобы хватило минимум на год жизни, да еще и в условиях внезапного роста расходов (см. «переезд в другую страну» выше).

🐌 В идеале — быть менее подверженной блокировке «по паспорту» решением каких-либо отдельных банков или целых правительств.

🐌 Быть более диверсифицированной для снижения рисков (а доходность тут как раз не так критична).

Мой вариант подушки с учетом этих вводных выглядит так:

  1. Наличная валюта (доллар/евро) в объемах не более лимита свободного вывоза из текущей страны проживания (условные $10k на человека).

  2. Ликвидные счета с привязанными картами в нескольких банках, позволяющие совершать траты в валюте и стране наиболее вероятного проживания в ближайший год. Для меня это — пара кипрских банков и европейские необанки Wise/Revolut.

  3. Криптозаначка. Половину этой заначки можно держать в волатильной, но неблокируемой шифропанковской крипте (Биткоин), вторую половину – в долларовых стейблкоинах (мой фаворит здесь USDC, но можно еще разбавить немного для диверсификации USDT/DAI).

В комментариях к посту про финансовую подушку было несколько мнений, на которых хотел бы остановиться поподробнее (если вы тот пост пропустили — то лучше для контекста сначала его прочитать).

Эдуард пишет: «Ну это для тех, кто хочет бежать-бежать-бежать. А можно для тех, кто бежать не собирался, или уже обратно прибежал. Вот у меня на работе 2 ученых, оба вернулись из США, один недавно, второй лет 10 как. Этим в чем копить?»

Эдуард, и в машине, и в финансах — подушка безопасности нужна для того, чтобы спасать вас в случае катастрофы. Никто не садится за руль автомобиля с мыслью «вот сегодня как разгонюсь, да как врежусь во что-нибудь на скорости 100 км/час!» Тем не менее, в жизни случается и такое – и лучше, чтобы в этот момент на вас и ремень пристегнут был, и подушка сработала как надо.

С финансовой подушкой всё то же самое. Можно, как вы выражаетесь, «бежать» не планировать – а вот необходимость уехать всё равно может возникнуть. Хорошо составленная подушка должна вам помочь при любом развитии событий – независимо от того, что вы в итоге решите и где окажетесь. Собственно, предложенный мной вариант подушки и составлен с прицелом на это: там нет ничего, что окажется совершенно бесполезным для того, кто останется в России.

Ольга пишет: «Я держу в трех вариантах: наличная валюта, накопительный счет с процентом на остаток, и фонд денежного рынка LQDT (понимая, что снять можно только в рабочее время биржи).»

У меня есть определенные сомнения по поводу того, что российская биржа – это хорошее место для хранения финансовой подушки. Дело в том, что события «очень срочно понадобились деньги» и «торги на бирже закрыли эдак на месяц» могут оказаться весьма существенно скоррелированы между собой — в феврале-марте 2022 года мы это совсем недавно воочию наблюдали.

Так что, да — биржевые фонды денежного рынка могут обеспечить вам весьма неплохую и удобную доходность на свободные остатки средств. Только что толку, если в самый критичный момент вытащить оттуда деньги вы потенциально просто не сможете?

Если материал показался вам интересным — буду благодарен за подписку на мой телеграм-канал RationalAnswer , где я пытаюсь найти разумные подходы к личным финансам и инвестициям.

RationalAnswer

RationalAnswer

Single Family Office

21 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кадры

    Как найти финансового директора? 4 возможных вариантов поиска

    Без финансового директора очень сложно сохранять финансовую стабильность компании. Особая потребность в специалисте возникает в турбулентное время. Рассказываем о четырёх способах найти хорошего финдиректора.

    Как найти финансового директора? 4 возможных вариантов поиска
    6
    Логотип Primo RPA
    Primo RPA
    Автоматизация учета

    Та самая статья, из которой вы, наконец, поймете, как работает роботизация в бухгалтерии 

    Каждый бухгалтер мечтает о своем клоне, который выполняет рутинную работу. Если вы думали, что таких клонов не существует, то спешим заверить — вы ошибаетесь и они есть. Это роботы RPA. В бухгалтерию активно внедряется роботизация, и сегодня мы расскажем какие процессы уже можно отдать роботу. 

    Та самая статья, из которой вы, наконец, поймете, как работает роботизация в бухгалтерии 
    36
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Личные финансы

    Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ

    Анна спрашивает: «А в каком формате копить «в подушку» — какая валюта, на счете или кэш?». В далеком 2021 году с финансовой подушкой, казалось, было всё просто: кладешь деньги из расчета «на полгода жизни» на ликвидный накопительный счет в надежном банке — и спишь спокойно. Сейчас ситуация изменилась.

    Финансовая подушка в чем копить на «черный день»? Разумный ответ
    7
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Гонконгские акции через СПб Биржу будут доступны всем инвесторам, но не у всех брокеров

    Позитивная (надеюсь) новость на днях чуть не прошла мимо. Брокеры начали подготовку к продаже акций Гонконга «неквалам». Но, конечно же, как всегда, есть нюанс. Не все брокеры в принципе будут предоставлять возможность покупки китайских акций даже «квалам».

    Гонконгские акции через СПб Биржу будут доступны всем инвесторам, но не у всех брокеров
    11
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Страховые взносы

    Допустимо ли начисление страховых взносов физическому лицу без статуса ИП?

    Рассматривается возможность начисления страховых взносов лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

    1
    29
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Компания не обоснованно уменьшила налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов. Это стало основанием для доначисления налога

    Основанием для доначисления налога послужил вывод ФНС о том, что Общество в нарушение статьи 283 НК не обоснованно уменьшило налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов.

    73
    Читать еще
    Мнения