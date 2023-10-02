Binance «уходит» из России — а Цукерберг показал, как может выглядеть «Матрица» в реальности

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

Курс рубля хотят спасать с помощью «китайской мембраны»

Как вы помните из прошлого дайджеста, неделю назад президент РФ дал команду: разобраться, чё там с рублем, и сделать красивый курс (в глазах при этом читалось, что в противном случае будут щедро розданы звездюли). Вот с тех пор все чиновники и соревнуются — кто придумает самую более лучшую идею по спасению рубля? (Пока, правда, процесс больше напоминает анекдот про дохнущих кур и замечательные идеи.)

В минувший понедельник своими мыслями по теме поделился Максим Решетников из Минэкономразвития. Надо, говорит, натянуть специальную «мембрану» между внутренним и внешним рынками рублей – и, стало быть, слишком много рублей за границу не пущать. А то навыводят тут своих рублей за бугор, и давай их там менять на валюту — а мы тут из-за этого пугаемся почем зря, глядя на страшные трехзначные курсы!

Решетников показывает, где нужно натянуть мембрану, чтобы рублю похорошело. Вижу так.

Идею с мембранизацией валютных рынков Решетников подрезал у Китая: там уже давно сосуществуют отдельный внутренний юань, и специальная его «экспортная» версия. Но Эльвире Сахипзадовне такие предложения не нравятся: говорит, сразу появятся несколько разных курсов (а там уже и до условного Ирана рукой подать), да и укрепительное воздействие на рубль от таких мер не выглядит бесспорным.

В общем, Скелетор вернется в следующем выпуске новостей с новыми идеями о том, что делать с курами (простите, оговорился, «с курсами», конечно же).

Силуанов объяснил, как россиянам спастись от роста цен: надо ничего не покупать!

Кажется, у нас намечается новая рубрика «цитата недели». В этот раз отличился министр финансов Силуанов, который на прошедшем Московском финансовом форуме таким образом прокомментировал рост цен в России:

Я в интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И всё понятно, правда? Просто речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять. Антон Силуанов

С нетерпением жду момента, когда в официальных пресс-релизах Минфина и ЦБ начнут использовать волчьи цитаты из пацанских пабликов, а также мемы с Джейсоном Стэтхемом!

Сделал черновой набросок следующего выступления для Силуанова. Очень надеюсь, что эту картинку он тоже «увидит в интернете», и сможет процитировать. АУФ!!

Набиуллиной не нравится, что россияне оказались по уши в ипотечных долгах

Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи пожаловалась, что россияне берут ипотеку «как не в себя» — за последний год объем выданных кредитов вырос на 30%. Это, стало быть, перегревает рынок: в результате цены на новостройки надулись на 40–50% выше, чем на вторичном рынке жилья (сдается мне, тут речь о том, что застройщики искусственно завышают цену новостроек, включая туда переплату по так называемым «льготным ипотекам под 0,01%»).

Короче, ведомство Эльвиры Сахипзадовны собирается всячески бороться с «лишними» ипотечными кредитами: например, запретить выдавать ипотеку тем, у кого ежемесячный платеж по кредиту превышает половину дохода (сейчас, кстати, на таких заемщиков приходится более 70% выдач).

Думаю, именно так Эльвира Сахипзадовна смотрит на абстрактного россиянина, который набрал кредитов с ежемесячным платежом почти на всю свою зарплату: «может ты еще вдобавок и в МФО сходишь возьмешь заем под 270% годовых на новый айфон, а?»

А вот депутат Владимир Кошелев, наоборот, считает, что именно Набиуллина-то и виновата в зашкаливающих темпах ипотечного роста: дескать, она в последний год уж слишком регулярно намекает на возможное сворачивание всяких там льготных ипотечных программ — так что все желающие обзавестись собственной недвижимостью якобы ринулись изо всех сил брать дешевые кредиты, пока их еще дают.

На внебирже продают самые популярные фонды FinEx с дисконтом в 80%

В Тинькофф Инвестициях на внебиржевые торги выкатились последние четыре фонда FinEx: ими стали самые популярные FXUS, FXGD, FXCN, FXWO. Здесь дисконты завезли особенно нажористые — фонды можно купить за ~20% от справедливой цены их содержимого.

Получается, на текущий момент на внебирже торгуются 20 Финексов из 22: FXRU (российские еврооблигации) и FXRL (российские акции) на таких торгах в обозримом будущем не появятся.

Неотличимые от реальности виртуальные миры уже на пороге

Тезис о том, что Мета/Фейсбук сжег более $13 млрд почем зря на глупую идею Цукерберга о мультивселенных в виртуальной реальности, уже стал общим местом. Никто не хочет тусить в мультяшных метавселенных с пластиковыми человечками без ножек!

Но вот на прошлой неделе известный блогер Лекс Фридман выпустил часовое интервью с Марком Цукербергом, полностью «снятое» в новой версии виртуальной реальности — и там уже качество прямо ух, смотрится отменно. Рекомендую посмотреть первые минут пять видео, чтобы хотя бы просто заценить технологию.

Согласитесь: как же похорошели аватары рептилоидов при Сергее Семеновиче!

За вот это всё ответственна новая версия технологии Codec Avatars: ребят сначала обсканировали с головы до ног, создали их цифровых двойников, а потом одели в гаджеты, которые в том числе считывают выражение лица. Выглядит, повторюсь, очень круто – но пока это только демонстрация возможностей технологии, а до момента, когда что-то подобное станет доступно массовому пользователю, по словам Цука должно пройти еще минимум года три.

С нетерпением жду, когда телефонные мошенники начнут звонить нашим родителям через Метаверс — и говорить украденным аватаром, совершенно неотличимым от настоящих нас, «мама, срочно высылай деньги на этот счет!!»

Binance уходит из России – и возможно, что покупать крипту в РФ станет проще

Криптобирже Binance очень сильно выкручивают шары регуляторы из США за то, что она продолжает позволять россиянам всяко разно трейдить криптой. Ощущения в шарах Чанпэну Чжао (главе Бинанса) не очень нравятся, поэтому он сначала начал отключать россиянам разные доселе доступные возможности — а теперь и вовсе решил официально избавиться от российской ветки бизнеса.

Так что, на прошлой неделе было объявлено, что российский Binance будет продан независимой, совершенно точно, железобетонно никак не связанной с самим Бинансом, компании CommEX. Заявление это вышло 27 сентября, а криптобиржа CommEX была запущена 26 сентября, лол.

В мои руки совершенно случайно попало эксклюзивное фото с секретной презентации, приуроченной к открытию новой криптобиржи CommEX – которую проводил никому не известный в криптомире парень

Впрочем, возможно, что для россиян это не самые плохие новости: представители CommEX уже заявили, что будут гораздо менее щепетильно относиться ко всяким международным санкционным ограничениям — в частности, они собираются вернуть возможность пополнения баланса рублями.

На всякий случай напомню вам, что держать крупные суммы денег на любой централизованной криптобирже — это, ну, не сильно соответствует лучшим практикам по сохранению своих средств в безопасности.

Криптоанекдот недели: биржу хакнули почти сразу после ребрендинга в HTX

В середине сентября криптобиржа Huobi объявила о том, что она переименовывается в HTX. Наверное, чтобы ее легче было ассоциировать с криптобиржей FTX — которая известна, э-э-э, в первую очередь тем, что обанкротилась и профукала примерно все деньги своих клиентов? Ну, ок, хозяин — барин.

Так вот, не прошло и пары недель с момента этого переименования, как один из горячих кошельков HTХ хакнули и своровали оттуда $8 млн. Сумма в масштабах биржи небольшая, а Джастин Сан (глава HTX) сразу поспешил заявить, что на клиентов это никак не повлияет — дырку покроют «из своих».

Но всё равно — сложно не увидеть в таком соседстве новостей некий кармический принцип. Ну, то есть, проводя ребрендинг в HTX — ты как будто бы просишь Вселенную, чтобы она сделала с твоей биржей что-то нехорошее...

Хорошая новость недели

Минфин предложил отменить НДФЛ с процентов по банковским вкладам сроком свыше одного года (напоминаю, что с 2023 года россияне должны платить налог 13/15% с суммы заработанных процентов по вкладам, если они превышают 1 млн руб., помноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ за год). Центробанк, вроде как, концептуально не против такой идеи (там, кстати, хотят по длинным вкладам еще и размер страховки от АСВ дополнительно повысить).

Как думаете, если эту инициативу примут, то какие вклады станут самыми популярными предложениями от банков — на 13 месяцев, или уж совсем цинично на 366 дней? 🤔