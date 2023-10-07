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Обзоры для бухгалтера

Начался суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом, а Воложу в 3 раза сократили ценник за Яндекс

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Песков попросил больше не смотреть на курс доллара, Греф хочет вернуть акции Сбера на Родину, Штаты расследуют брокера Freedom Finance, хакеры взломали базу компании по генетическим тестам 23andMe, а на бирже появилось сразу 9 криптоэфирных фондов.
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Песков просит не смотреть на доллар (который опять выше 100 руб.)

В нашу рубрику «цитата недели» с ноги врывается Дмитрий Песков, у которого обменный курс рубля на доллар внезапно стал «рудиментом прошлого». Да, вы правильно угадали: раз зашла об этом речь – то этот самый рудимент на прошлой неделе бодро чебурахнулся до уровня 100+ рублей за бакс.

Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара.

Дмитрий Песков

Продолжение цитаты звучит так: «Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет»

Как мы помним из прошлого выпуска новостей, «старший брат» настойчиво намекнул свои миньонам, что эти ваши трехзначные курсы меньше чем за полгода до выборов президента РФ — это безобразие, и за такое надо бы наказывать.

С нетерпением ждем, какие меры воздействия на курс предпримут на этот раз. А ну как заставят Эльвиру Сахипзадовну поднимать ключевую ставку до 15% и выше? 🤔

Продающих свои российские активы иностранцев будут «добровольно» брить еще сильнее

А знаете, что в том числе отнюдь не помогает рублю укрепляться? Выкуп российских бизнесов у иностранцев: ведь рубли иностранцам особо не нужны, и выдача чемоданов бабла за принадлежащие им российские активы означает необходимость массовой закупки иностранной валюты.

Возможно, в том числе поэтому стимулировать такие выкупы не торопятся (даже несмотря на адовые дисконты в размере более 50%): на прошлой неделе было объявлено, что обязательный «добровольный взнос в бюджет за выход» для иностранцев повышается с 10% до 15% от справедливой стоимости активов.

Тем временем, Герман Греф не так давно заявил, что Сбер потенциально готов потратить более 1 трлн рублей на выкуп своих акций у иностранцев: они владеют примерно 1/3 банка, так что вернуть такие бумаги обратно внутрь компании за полцены — это довольно выгодная сделка.

Думаю, примерно с таким выражением лица Греф смотрит на возможность прикупить акций Сбера стоимостью 2 трлн, отдав за них всего 1 трлн рублей

К цене Яндекса применили скидку на $170 млн за «неугодный постинг»

Frank Media со ссылкой на некие источники пишут, что Аркадию Воложу за выход из Яндекса сначала обещали $250 млн. Но после того, как он в августе опубиковал свои мысли о так называемой «СВО», эту сумму якобы срезали в три раза до ~$80 млн.

Читая комментарии в Твиттере и в Телеграме к этой новости, нельзя не отметить, что Волож умудрился щедро огрести в панамку оба раза: сначала за то, что «слишком долго тянул с публичным заявлением позиции», а теперь подтянулись еще и «он что, дурак что ли, — не мог просто подождать до момента продажи бизнеса?!!»

Твое лицо, когда отхватил и от тех, и от этих, — и еще и денег не дали

Пока, правда, вообще не понятно — когда же эта сделка наконец закроется, и заплатят ли таки зарубежным владельцам Яндекса в итоге какие-то живые деньги.

Никто в России не может понять, за что их нахлобучит ЦБ

В марте 2023 года ЦБ выпустил очередное официальное разъяснение № 1-ОР про ценные бумаги. В июне мы с юристами из «Альфы» написали статью о том, что если это разъяснение читать буквально — то получается, что всем держателям паспорта РФ, по сути, запрещены любые сделки с любыми бумагами на зарубежных «недружественных» биржах. В июле Набиуллина на пресс-конференции признала, что определенная мутность формулировок действительно присутствует — проблема есть, и разрешит ее Центробанк выпуском нового специального разъяснения.

С тех пор прошло еще три месяца — на дворе уже октябрь, а никакой ясности так и не появилось. ЦБ продолжает молчать: видимо, ему ок, что граждане более полугода не могут добиться внятного ответа на простой вопрос – что им запрещено, а что разрешено?

Возможно, Эльвира Сахипзадовна просто считает, что в политике ЦБ, как и в женщине, – должна быть какая-то загадка

Как выяснилось, аналогичные проблемы с непониманием туманных формулировок испытывают и профессионалы рынка — банки и брокеры. Они вычитали, что в указах президента и в последующих разъяснениях ЦБ как будто бы содержатся потиворечащие друг другу вещи — и сейчас есть риск, что их заставят проверять все сделки своих клиентов по выкупу любых бумаг «до седьмого колена», дабы доказать, что там не было нежелательных «недружественных» нерезидентов. Но и им, похоже, пока ничего внятного ответить тоже не могут. Что ж — по крайней мере, ЦБ в своем подходе последователен!

Freedom Finance проверяет товарищ прокурор из США

Пару месяцев назад шортисты из хедж-фонда Hindenburg Research знатно набросили на вентилятор по поводу казахстанского брокера Freedom Finance — дескать, они там якобы изо всех сил финансово махинируют, а еще с санкциями шутки шутят!

А на прошлой неделе вышла информация, что по этому поводу американский Минюст и Комиссия по ценным бумагами уже начали свои расследования. Это не значит, что они там непременно что-то страшное найдут – но и «обнадеживающей» для Фридома такую динамику сложно назвать.

Не могу отделаться от мысли, что на большинстве фотокарточек Тимур Турлов (владелец Freedom Finance) выглядит так, как будто это стоковое фото, сгенерированное нейросетью по ключевым словам «молодой трейдер успех прибыль доходный портфель»

Гено-хакеры атаковали 23andMe

23andMe – это американская компания, которая популяризовала простое и удобное генетическое тестирование на дому. Типа, «плюнь в пробирку, отправь нам — и узнаешь, что ты на 14% румын, имеешь повышенный на 0,1% риск заболеть Альцгеймером, а еще от запаха кинзы у тебя скорее всего начинаются поблевашки».

Пробиркус 23andMe для сбора биоматериала

Так вот, на прошлой неделе их взломали и слили в даркнет данные по примерно одному миллиону ашкеназских евреев. Причем покрали они не саму расшифровку генома, а типа «краткие выводы» из нее (и то, самые базовые — речь идет о выявлении этнического происхождения).

Интересно, что хакерам для этого достаточно было подобрать пароли для не сильно большого количества аккаунтов, а дальше они уже через них смогли как-то ссифонить данные по всем учеткам, которые поставили галку в графе «хочу попробовать найти своих родственников по сходству генотипа».

Ну это короче цветочки еще – чувствую, веселее будет, когда в мире прекрасного киберпанка будущего пользователи будут получать уведомления в стиле «блокчейн с вашим криптогеномом был взломан, хакеры уже напечатали на биопринтере 1024 ваших клона для шитья юбок в Бангладеше!»

Португалия отменит налоговые льготы для понаехавших иностранцев

Португалия в 2009 году ввела специальный налоговый режим для иммигрантов: можно было понаехать туда, и первые 10 лет платить НДФЛ всего 20% (вместо базовой лесенки вплоть до 48%).

Программа получилась даже слишком успешной: таких хитрых налоговых оптимизаторов за всё время приехало почти 90 тысяч человек — так как в основном это были весьма обеспеченные буратины, заодно и цены на жилье раздулись непомерно.

В итоге португальцы решили, что «хватит это терпеть», и с 2024 года собираются программу свернуть. Кто успел застолбить себе льготное местечко — сможет им пользоваться оставшийся десятилетний срок; но новых льгот выдавать уже не будут.

Ждем анализ ситуации от нашего старого португальского знакомого Артема Крумпана!

На биржу США выпустили сразу аж 9 «криптоэфирных» фондов

2 октября на американской бирже появилось сразу несколько биржевых фондов на Эфир (ETH) — все они построены на фьючерсах. То есть, настоящих живых криптомонет ETH внутри нет, следование за динамикой их котировок (примерное) обеспечивается с помощью деривативов. За удовольствие вложиться в деривативный Эфириум новые фонды берут от 0,66% до почти 1% годовых, в зависимости от жадности устроителей банкета.

Новостей по поводу тру-ETF на Биткоин или Эфир с настоящими монетами внутри пока, к сожалению, нет — Комиссия по ценным бумагам США по-прежнему такие фонды хейтит.

Начался суд над главным криптомошенником современности

4 октября наконец начался долгожданный суд на Сэмом Бэнкманом-Фридом. Его обвиняют в том, что он умышленно своровал почти десяток миллиардов баксов у клиентов криптобиржи FTX; а позиция защиты, судя по всему, сводится примерно к следующему: «вот такой уж он дурачок уродился, кудрявый наш Нафаня, не ведал, чего творит — совсем плохо соображалка работает!»

Первый же вызванный свидетель обвинения — Гэри Ванг, правая рука SBF – сразу же зашел с козырей: «Всё признаю, мы там в FTX занимались финансовым мошенничеством направо и налево. С кем? Да вот с этим же красивым кучерявым парнем, который напротив нас сидит!»

В США в судах фотографировать запрещено, поэтому репортаж ведут специальные художники-набросочники. Главная сенсация первого дня суда — SBF постригся чуть поприличнее... [Рисунок: Jane Rosenberg | Reuters]

Вдовесок еще пара около-FTX новостей:

  • Бэнкман-Фрид успел навкладывать кучу чужих денег в кучу разной ерунды. Среди прочего там оказалась и перспективная AI-компания Anthropic, в которую сейчас вбухивает большие бабки Amazon по оценке всей компании целиком в $30 млрд. Ходят слухи, что если Сэмовская доля в Антропике будет продана по такой оценке — то это может закрыть немалую часть дыры в балансе FTX/Alameda на радость бывшим клиентам.

  • Какой-то веселый криптан из Калифорнии подал в суд на криптобиржу Binance и лично на ее главу Чанпэна Чжао за то, что тот ушатал FTX своими твитами о продаже заначки с монетами FTT. Перефразируя известную поговорку «валить с больной головы на здоровую», в данном случае имеем — «с кудрявой головы на лысую»!

Хорошая новость недели

Российско-американскому ученому Алексею Екимову вместе с его коллегами из Штатов присудили Нобелевку по химии за синтез квантовых точек. Что это такое — я не очень понял, но звучит круто!

Счастливое лицо человека, который нагенерил квантовые пиксели

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