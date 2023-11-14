Россиянам пообещали компенсацию по замороженным активам, а также разрешили торговать акциями за рубежом

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.

По стотыщ каждому инвестору с подморозившимися активами

Президент РФ подписал указ о возможности продажи заблокированных из-за санкций активов россиян иностранцам (у которых тоже, в свою очередь, скопились на специальных счетах средства, заблокированные из-за российских анти-санкций). На участие в этом обменном аттракционе сможет претендовать любой россиянин, но на одного брата-инвестора выделят не более 100 тыс. руб. (если каждому по соточке с желающих иностранцев не наскребут – то обещают просто поделить между всеми пропорционально).

Про нюансы дележки активов рассказал на форуме «Финополис» зампред ЦБ Филипп Габуния

Впрочем, эти все планы пока носят теоретический характер – а до практики, вероятно, дело дойдет нескоро. Всем процессом обмена будет рулить Центробанк (на самом деле, там даже целые «торги» будут, но стоимость бумаг неким хитрым образом должна определять специальная комиссия), а для этого ему еще надо напринимать кучу разных нормативных документов.

Короче, когда конкретно начнутся эти обменные процессы – пока неясно. Но интуиция подсказывает, что цель «разблокировать каждому по 100к» должна бы ставиться где-то аккурат к «выборам».

Торговать на зарубежных брокерских счетах снова можно, но только если вы расскажете о них налоговой

В этот же указ президента вписали разрешение всем гражданам РФ покупать и продавать ценные бумаги на зарубежных счетах (но только если вы сообщили российской налоговой об открытии этого счета). Как говорится, не прошло и пять месяцев с того момента, как мы с Константином Асабиным обратили внимание на возникшую юридическую проблему с запретом на зарубежную торговлю.

По старой доброй традиции (см. казус с запретом на зачисление валюты от продажи бумаг на зарубежные счета в 2022 году) торговлю на иностранных счетах разрешили только с 8 ноября (дата выхода указа), а кто успел что-то напокупать или напродавать у себя в Interactive Brokers с 03.03.2023 по 08.11.2023 – то вы, типа, дальше крутитесь как можете, нарушители!

Детальный анализ нового указа и его последствий оформили с Асабиным в формате отдельной статьи.

СПБ Биржа приняла решение поглубже подумать над санкциями

В прошлом выпуске дайджеста одной из главных новостей был ввод американских санкций против СПБ Биржи. Сама биржа тогда сказала «эти санкции никак не затронут активы обычных инвесторов, а торги бумагами мы возобновим не позднее понедельника 6 ноября». Я пошутил, что «сами клиенты, возможно, тоже не смогут больше затронуть свои активы» – и пока, похоже, жизнь следует в русле шутки: СПБ Биржа хорошенько подумала, и сказала, что они возьмут еще как минимум 7 рабочих дней на раздумья о начале торгов американскими бумагами. Вот вам и «не сцыте, в понедельник уже всё можно будет продать!»

Тем временем, пока основным ответом биржи на санкции стала смена руководства: наш постоянный герой выпусков Роман Горюнов покидает должность гендира и члена совета директоров компании, а вместо него приходит молодой и амбициозный Евгений Сердюков (который раньше был его замом). Понимаю Романа: возглавлять подсанкционную биржу, у которой, к тому же, поломалась ее основная бизнес-модель по предоставлению россиянам доступа к зарубежным акциям – это уже не столь весело...

Евгений Сердюков: твое лицо, когда получил долгожданное повышение, но оно отчего-то радует не так сильно

Министерство счастья от Матвиенко (мало кто поймет, очень тонко!)

В этой новости нужна только одна цитата: «В России в кратчайшие сроки необходимо принять закон о всеобщем счастье и основать министерство счастья для контроля за ним, заявила Валентина Матвиенко.»

Поддерживаю, и одновременно предлагаю сразу дополнить инициативу еще и министерствами правды, мира, изобилия и любви. (И, обязательно, контроля за ними!)

Новые купюры от ЦБ продолжают преследовать фейлы

Помните скандал с фантомными православными крестами на новой тысячной купюре от Центробанка, из-за которого ее спешно отозвали?

Так вот, с пятитысячной купюрой тоже, как выяснилось, не всё гладко: пишут, что напечатать-то ее можно, и крамолы на ней тоже никакой не изображено, только вот банкоматы ее распознавать не будут. И в ближайшее время не научатся – ведь провести необходимое обновление оборудования в условиях санкций довольно проблематично. Так что, Банк России мягко намекает на то, что выхода новых денег в массовый оборот лучше в ближайшие несколько лет не ждать.

А жаль, тут в кои-то веки нарисовали на деньге мой родной Екатеринбург

Принципы Рэй Далио оказались гораздо более веселыми, чем вы думали

Рэй Далио в свое время запилил один из самых крупных хедж-фондов в мире под названием Bridgewater Associates. Когда он стал постарше, ему захотелось стать не только владычицей морской (читай: богатым богатеем), но еще и повелителем умов. Короче, он издал книжку под названием «Принципы», дорогое издание которой последние пять лет входило в обязательный новогодний подарочный набор среди корпоративных интеллектуалов.

Основная идея книги в том, что хедж-фонд Рэя пришел к успешному успеху в первую очередь благодаря тому, что он там выстроил систему радикальной честности и безжалостной конкуренции идей. Дескать, вообще любой сотрудник мог смело критиковать даже идеи самого Главного Босса – и за это ему были исключительно респект и уважуха.

Так вот, на той неделе вышла новая книга Роба Коупленда про Bridgewater под названием «Фонд», и там... ну, скажем так, рисуется несколько другая картинка того, что на самом деле происходило в хедж-фонде.

Например, внутренняя система Bridgewater предполагает, что сотрудники всё время оценивают друг друга на предмет «индекса доверия к мнению» – и если твою способность высказывать разумные идеи почти все в организации оценивают крайне высоко, то и веса у тебя будет больше. Так вот, в какой-то момент Далио просто вызвал программистов на ковер с вопросом «какого моржа у двух ноунеймов из нашего фонда индекс доверия выше, чем у меня??» Ну и с тех пор самому Далио захардкодили максимальную оценку по умолчанию, а у всех остальных этот «справедливый рейтинг» мог быть только строго меньше...

Рэй Далио на деловом совещании be like: «Ты кому дерзишь, щегол епт, ты мой рейтинг доверия видел, алё?»

Еще одна смешная история была про то, как аналитики решили подбить статистику по фактическим результатам гениальных инвестиционных идей Далио в ситуациях, где он продавливал свои решения наперекор установленным алгоритмам в стиле «я главный, я так вижу!». Когда по факту выяснилось, что процент успешности решений был на уровне подбрасывания монетки (50 на 50) – Рэй Далио просто скомкал принесенный ему отчет и выбросил в мусорку. Спасибо, что хоть съесть эту бумажку аналитика не заставил!

Короче, рекомендую почитать заметку Мэтта Левина про это, там местами очень смешно. =)

Кокаиновым бегемотам нанесут ответный удар

В 70-е Пабло Эскобар привез в свое имение в Колумбии четырех бегемотов, чтобы они скрашивали его наркобаронистый досуг. В 1993-м самого Пабло порешили (см. за деталями отличный сериал Narcos), а вот кокаиновые бегемоты смогли вырваться из цепких лап правоохранительных органов, и основали свою «звериную братву».

Причем дела у скользких жиробасов пошли даже еще лучше, чем у самого Эскобара: по крайней мере, за прошедшие 30 лет бегемотье племя разрослось до ~200 особей, так что они теперь успешно терроризируют всю страну.

Короче, колумбийцы недавно решили, что хватит терпеть этот гиппопотеррор, и их министр экологии утвердил новый план окончательного решения бегемотьего вопроса: нарушителей спокойствия будут стерилизовать по 20 особей в год, а некоторых — так и вообще подвергнут эвтаназии.

Жена: «Пабло, опять про своих бегемотов небось думаешь?» Эскобар: «Бегемоты мои, бегемоты...»

Прошла конфа для нейросеточников – нам пообещали агентов Смитов!

7 ноября прошел OpenAI DevDay 2023 – конференция для разработчиков от создателей ChatGPT. Мы с Игорем Котенковым подготовили большой обзор мероприятия в формате отдельной статьи, рекомендую ее прочитать.

Самое интересное — это то, что Сэм Альтман запускает «магазин» нейроботов-агентов (GPTs), каждый из которых будет преднастроен с помощью контекста на какой-то один класс задач.

Кстати, недавно Илон Маск анонсировал свой киллер-чатбот под названием Grok: он будет регулярно пережевывать весь Твиттер, и поэтому будет иметь вид лихой и придурковатый [зачеркнуто] точнее, будет искрометно шутить (почти так же удачно, как сам Маск).

Сэм Альтман в ответ на это намекнул, что с помощью новых GPTs-агентов от OpenAI такого же результата можно добиться и попроще: надо просто создать бота с напутствием «отвечай на все вопросы, как будто это батя твоего отца пытается кринжово шутить».

Конечно же, в реплаи пришел сам Илон и выложил прожарочный ответ от самого Грок-бота

Мечтают ли прокуроры об электроовцах?

Тем временем, в России с развитием этих самых искусственных интеллектов не всё так просто: Герман Греф рассказал на форуме «Финополис», что разработчиков Сбера, ответственных за генеративную нейросеть Kandinsky, вызывали в прокуратуру. Дескать, если ее попросить нарисовать флаг РФ – то она там может в ответ какое-то непотребство выдать (цвета напутать, или дорисовать что-нибудь), а это уже залет.

Государственная программа поддержки развития искусственного интеллекта, вижу так

Лично мне понятно только одно: основным признаком окончательно и бесповоротно наступившей технологической сингулярности станет момент, когда в России впервые присвоят статус иноагента нейронной сети. После этого ее можно будет переименовать в E6A/\A-GPT и запустить новое летоисчисление эры киберпанка.

Лазер в глаз или NFT хоть раз?

У криптанов издревле было принято ставить на аватарки фото и картинки с красными лазерами из глаз. Это типа означает, что ты «свой» — камрад-шифропанк. Так вот, на той неделе выяснилось, что направление стрельбы лазерами не столь однозначно: возможно, некоторые считают, что на самом деле лучи лазеров надо направлять в обратную сторону — в глаза криптанам.

Для владельцев элитных NFT с унылыми обезьянами (Bored Apes — помните, были такие?) устроили фестиваль Ape Fest с баром, диджеями и светомузыкой. После мероприятия больше десятка гостей пожаловались на проблемы со зрением — некоторые предполагают, что причиной могло стать использование на тусовке ультрафиолетовых медицинских ламп, с которыми, по-хорошему, надо обращаться весьма осторожно.

Как говорится — древнее пророчество сбылось. Купил криптообезьяну с глазными лазерами — а чуть позже получил, так сказать, и полностью иммерсивный экспириенс!

Крипта надежна настолько, насколько безошибочно работает прокладка между стулом и клавиатурой

У основателя эстонского банка LHV есть криптокошелек с 250к ETH (более $450 млн), которые он купил в ходе первичного ICO. Доходность с того момента достигла уже 628000%, но есть одна небольшая проблема: чувак забыл пароль от кошелька.

Окей, эта новость попала в подборку исключительно из-за того, что незадачливого криптана зовут Райн Лохмус. Вот вам моя индивидуальная инвестиционная рекомендация: если ваша фамилия Лохмус — то вы уж потрудитесь особенно тщательно записывать свои пароли, а то потом неудобно будет!!

То чувство, когда вся жизнь вокруг напоминает одно большое криптоказино, а ты в ней — грустный Лохмус, который забыл пароль от кошелька с сотнями миллионов баксов

UPD: Пишут, что он на самом деле читается как Лыхмус — весь шарм новости потерян. =(

Хорошая новость недели

Помните недавний скандал на тему «россиянам запрещено ввозить в Европу автомобили и личные вещи, так как это нарушает санкции»? Так вот, Европарламент принял резолюцию с призывом так не делать — дескать вот это всё только дискретитирует саму идею санкций, а толку никакого. Призыв Европарламента не является обязательным к исполнению, но хотя бы мысль в правильном направлении движется.

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